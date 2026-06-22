Khi vụ đánh ghen rúng động thập niên 1960 lên màn ảnh rộng

Lấy bối cảnh Sài Gòn những năm 1960, phim xoay quanh cuộc đời Cầm Thanh (Thanh Hằng thủ vai), cô gái được bà chủ vũ trường Kim Đô giàu có - Madame Sắc (Hồng Ánh thủ vai) nhận nuôi và đào tạo thành vũ nữ nổi tiếng bậc nhất Sài Gòn lúc bấy giờ. Từ chỗ được nâng đỡ và che chở, Cầm Thanh dần trở nên khao khát tự do, muốn thoát khỏi sự kiểm soát.

Càng lún sâu vào thế giới hào nhoáng, Cầm Thanh càng bị cuốn vào vòng xoáy của tình yêu, quyền lực và thù hận. Từ người phụ nữ mang tham vọng đổi đời, cô dần đánh mất mọi thứ, kể cả nhan sắc - điều từng là tài sản quý giá nhất của mình. Mối quan hệ giữa Cầm Thanh và Madame Sắc từ gắn bó chuyển thành đối đầu, kéo theo hàng loạt biến cố gây chấn động.

Thanh Hằng trở lại màn ảnh rộng với vai Cầm Thanh - người phụ nữ bị cuốn vào vòng xoáy tình yêu, tham vọng và thù hận trong Mesdames Thanh Sắc Ảnh: ĐPCC

Thanh Hằng và Hồng Ánh tạo nên linh hồn của bộ phim

Khán giả vốn quen với hình ảnh Thanh Hằng lạnh lùng, sắc sảo và đầy quyền lực trên màn ảnh. Trong Mesdames Thanh Sắc, nữ diễn viên có sự thay đổi đáng kể khi hóa thân thành Cầm Thanh - một nhân vật trải qua hành trình nhiều biến động, từ cô gái ngây thơ tin vào tình yêu đến người phụ nữ bị cuốn vào vòng xoáy của tham vọng, ghen tuông và thù hận. Thanh Hằng cho thấy nỗ lực làm mới bản thân khi thể hiện nhiều cung bậc cảm xúc hơn so với các vai diễn trước, giúp Cầm Thanh hiện lên vừa đáng thương vừa đáng trách.

Tuy nhiên, diễn xuất của nữ diễn viên chưa thực sự đồng đều xuyên suốt bộ phim. Ở những phân đoạn thể hiện sự quyến rũ, bản lĩnh hay quyền lực, Thanh Hằng phát huy khá tốt lợi thế thần thái và ngoại hình. Các cảnh Cầm Thanh làm chủ sân khấu, thu phục các vũ nữ hay đối đầu với những nhân vật khác đều cho thấy sức hút vốn có của cô.

Ngược lại, ở những trường đoạn đòi hỏi chiều sâu tâm lý, nữ diễn viên vẫn để lộ hạn chế. Một số câu thoại còn mang cảm giác gượng gạo, thiếu tự nhiên, khiến cảm xúc chưa được đẩy đến cao trào. Điều này thể hiện khá rõ trong cảnh Cầm Thanh suy sụp sau biến cố cháy vũ trường hay những phân đoạn hậu quả của vụ tạt axit, những khoảnh khắc lẽ ra phải trở thành điểm nhấn cảm xúc của nhân vật.

Thanh Hằng cho thấy sự nỗ lực về mặt hình thể và biểu cảm, nhưng chưa hoàn toàn truyền được nỗi đau và sự giằng xé nội tâm đến người xem. Dẫu vậy, đây vẫn là một bước chuyển mình đáng ghi nhận của nữ diễn viên khi dám rời khỏi vùng an toàn để thử sức với một vai diễn gai góc và nhiều thử thách hơn trước.

Điểm sáng nhất trong phim thuộc về Hồng Ánh. Nếu Thanh Hằng là trung tâm cảm xúc của bộ phim thì Hồng Ánh lại là nhân tố mang đến sức nặng về quyền lực.

Nếu trước đây, khán giả quen thuộc với Hồng Ánh trong những vai diễn hiền hậu thì trong vai Madame Sắc, nữ diễn viên khắc họa thành công hình ảnh người phụ nữ giàu có, tham vọng và luôn muốn kiểm soát mọi thứ. Điều đáng khen là nhân vật không bị xây dựng theo hướng phản diện một màu. Đằng sau vẻ ngoài cứng rắn, Madame Sắc vẫn để lộ những tổn thương, cô đơn và nỗi bất an của người phụ nữ đứng trước nguy cơ đánh mất những gì mình đang có.

Hồng Ánh thể hiện xuất sắc những lớp tâm lý phức tạp của nhân vật. Chỉ bằng ánh mắt và chất giọng, nữ diễn viên cho thấy sự giằng xé giữa quyền lực, tình yêu, lòng tự trọng và nỗi sợ bị phản bội. Nhờ đó, Madame Sắc không chỉ khiến khán giả căm ghét mà đôi lúc còn tạo được sự đồng cảm.

Có thể nói, đây là một trong những vai phản diện ấn tượng nhất của Hồng Ánh trên màn ảnh rộng những năm gần đây. Không chỉ làm chủ từng phân cảnh xuất hiện, nữ diễn viên còn mang đến cho bộ phim một nhân vật đủ sức nặng để lưu lại trong tâm trí khán giả sau khi rời rạp.

Nhân vật Madame Sắc của Hồng Ánh được xây dựng với nhiều lớp tâm lý, không đơn thuần là một phản diện một màu Ảnh: ĐPCC

Những màn đối đầu giữa Thanh Hằng và Hồng Ánh cũng là những đoạn hấp dẫn nhất phim. Cuộc xung đột không chỉ dừng lại ở chuyện tranh giành một người đàn ông mà còn trở thành cuộc va chạm giữa hai quan niệm sống, hai kiểu phụ nữ và hai số phận nhiều bi kịch.

Trên mạng xã hội sau khi phim công chiếu, nhiều khán giả cũng dành lời khen cho phần không khí và diễn xuất của bộ phim. Một tài khoản nhận xét: "Mesdames Thanh Sắc tạo được cảm giác hoài cổ của một Sài Gòn thập niên 1960, từ bối cảnh đến cách các nhân vật trò chuyện. Dàn diễn viên nhả thoại rất sang, mang đúng phong thái của những quý ông, quý bà Sài Gòn xưa. Đặc biệt, Hồng Ánh có màn thể hiện xuất sắc với một nhân vật phản diện đầy sức nặng, trong khi Thanh Hằng vẫn giữ được vẻ đẹp và sức hút quen thuộc".

Thanh Hằng và Hồng Ánh tạo nên những màn đối đầu giàu kịch tính trong phim Ảnh: ĐPCC

Tái hiện Sài Gòn thập niên 1960: Điểm sáng thị giác của Mesdames Thanh Sắc

Một trong những điểm sáng nổi bật của phim là phần phục dựng bối cảnh Sài Gòn thập niên 1960. Từ những con phố đông đúc, những chiếc xe cổ, bảng hiệu mang phong cách xưa, không gian vũ trường rực rỡ ánh đèn, những giai thoại tiếng Pháp của các nhân vật trong phim,… bộ phim tái hiện một đô thị phồn hoa từng được mệnh danh là "Hòn ngọc Viễn Đông". Tông màu hoài cổ được sử dụng xuyên suốt giúp bộ phim giữ được vẻ sang trọng nhưng vẫn có cảm giác bất an, phù hợp với câu chuyện về tham vọng, tình yêu và thù hận.

Không dừng lại ở việc tái hiện vẻ đẹp bên ngoài, bộ phim còn khắc họa những lát cắt đời sống phía sau lớp vỏ hào nhoáng ấy. Dưới ánh đèn của các vũ trường, những cuộc vui thâu đêm hay những món trang sức xa xỉ là một "thế lực ngầm" của tham vọng, quyền lực và những mối quan hệ chằng chịt. Chính sự đối lập này đã góp phần tạo nên sức hấp dẫn cho câu chuyện về Cầm Thanh và Madame Sắc.

Mesdames Thanh Sắc sở hữu chất liệu giàu tiềm năng với những yếu tố như tình yêu, nhan sắc, quyền lực, lòng ghen tuông và bi kịch. Bộ phim xây dựng được bầu không khí u tối xuyên suốt, nơi những bí mật, âm mưu và cảm giác bất an luôn hiện hữu. Các nút thắt được cài cắm tương đối hợp lý, đủ sức giữ sự tò mò của khán giả.

Ẩn dưới câu chuyện tình ái và thù hận là những suy ngẫm về thân phận phụ nữ trong xã hội nhiều định kiến. Bộ phim đặt ra câu hỏi đáng suy ngẫm: Điều gì sẽ xảy ra khi một người phụ nữ đặt toàn bộ giá trị cuộc đời mình vào nhan sắc, và rồi một ngày điều đó bị tước đoạt?

Tuy nhiên, kịch bản vẫn còn những điểm đáng tiếc. Một số tuyến nhân vật phụ chưa được khai thác đủ chiều sâu, đặc biệt là Bá Dũng của Lương Thế Thành. Dù đóng vai trò trung tâm trong chuỗi xung đột, động cơ và diễn biến tâm lý của nhân vật này chưa thực sự thuyết phục, khiến mối quan hệ tay ba đôi lúc thiếu sức nặng cần thiết.

Mâu thuẫn giữa Madame Sắc và Cầm Thanh bùng nổ trong phân đoạn đánh ghen - nút thắt quan trọng đẩy câu chuyện đến bi kịch Ảnh: ĐPCC

Bên cạnh đó, phần đầu phim cách kể còn dàn trải, khiến người xem mất thời gian để nắm bắt câu chuyện. Ngược lại, ở hồi cuối, nhịp phim lại được đẩy nhanh để giải quyết các xung đột, làm giảm phần nào dư âm cảm xúc mà tác phẩm đã xây dựng trước đó.

Về mặt hình ảnh, bộ phim sử dụng nhiều góc máy động, liên tục di chuyển theo nhân vật hoặc không gian, tạo cảm giác sống động và góp phần tăng nhịp điệu cho câu chuyện. Tuy nhiên, phần kỹ xảo CGI vẫn là điểm chưa thật sự trọn vẹn. Dù thể hiện được tham vọng phục dựng Sài Gòn thập niên 1960, một số cảnh quay vẫn để lộ cảm giác "ảo".

Mesdames Thanh Sắc chưa phải là tác phẩm hoàn hảo. Kịch bản vẫn còn một vài điểm chưa đủ sắc bén và phần kết có phần vội vàng. Tuy nhiên, bộ phim ghi điểm nhờ phần nhìn, bầu không khí u tối khác biệt và đặc biệt là màn trở lại đầy nỗ lực của Thanh Hằng.