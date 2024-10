Khloé Kardashian hoảng loạn vì từng khoe khoang dự tiệc với Diddy

Theo tạp chí In Touch, không chỉ một mình Khloé Kardashian mà cả gia đình nổi tiếng của cô đều đang ở trong trạng thái hoảng loạn sau khi Diddy bị bắt.

Đoạn clip của KUWTK được đăng tải lại trong bối cảnh có thêm nhiều nạn nhân tố cáo rapper tai tiếng

ẢNH: INSTAGRAM NV

Gia đình Kardashian tự hào vì từng tiệc tùng với Sean "Diddy" Combs trong nhiều năm. Ngoài ra, bạn trai của Kris Jenner là Corey Gamble cũng có quan hệ với nam ca sĩ nhạc rap này. Hiện tại các thành viên nhà Kardashian lo sợ sẽ phải ra tòa làm chứng khi vụ án của Diddy được xét xử.

"Trước đây họ thoải mái khoe khoang về việc tiệc tùng với Diddy khiến mọi người tin rằng bằng cách nào đó họ có liên quan đến những buổi tiệc thác loạn đang bị nhắc đến", nguồn tin nói với In Touch.

Khloé Kardashian khiến công chúng ngạc nhiên trong một tập phim Keeping Up With the Kardashians năm 2014. Tập phim này ghi lại cảnh cô trò chuyện với chị gái Kourtney Kardashian về một đêm đi chơi tại một trong những bữa tiệc của Diddy.

Khloé nhớ lại trong số khách mời có Justin Bieber lúc đó khoảng tầm 20 tuổi. Cô lên máy bay trở về lúc 5 giờ 30 sáng và cho rằng một nửa số người tham dự bữa tiệc đều khỏa thân.

Khloé cũng xác nhận với chị mình tên của những người bạn mà cô dự tiệc cùng, bao gồm Diddy, Quincy, Justin Bieber và French Montana. Sau đó Kourtney tiết lộ Khloé vẫn say khi về nhà và không đi ngủ sau khi tham dự tiệc của Diddy.

Kim Kardashian, Diddy, Khloé Kardashian và Kylie Jenner trong ảnh chụp năm 2019 ẢNH: DAILY MAIL

Cũng theo nguồn tin của tạp chí này, gia đình Kardashian khẳng định họ không tham gia vào các buổi tiệc trụy lạc và không biết về những điều mờ ám phía sau của nam rapper.

Tuy nhiên, trên bài đăng mới nhất kèm ảnh selfie của Khloé có vô số bình luận khuyên cô nên thành thật kể về những gì cô đã nhìn thấy tại các bữa tiệc của Diddy. Có người cáo buộc cô đồng lõa với nam rapper trong khi người khác đặt câu hỏi: "Làm thế nào mà gia đình Kardashian có thể bình tĩnh như vậy được?".

Rapper Diddy bị bắt vào tháng trước, bị giam giữ và buộc tội âm mưu tống tiền, buôn bán tình dục và vận chuyển người để tham gia vào hoạt động mại dâm. Ngoài ra rapper 54 tuổi còn đối mặt với một loạt vụ kiện dân sự, cáo buộc xâm hại hơn 20 trẻ vị thành niên trong đó nạn nhân nhỏ nhất mới 9 tuổi.