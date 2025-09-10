Kho bạc Nhà nước lên tiếng về 1.225 đơn vị thuộc cấp xã chậm chi lương

Theo Kho bạc Nhà nước (Bộ Tài chính), số liệu thống kê tính đến ngày 9.9 cho thấy, trong tổng số 55.965 đơn vị thuộc cấp xã dự kiến giao dịch với Kho bạc Nhà nước, còn 475 đơn vị chưa mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, 1.225 đơn vị chưa chi lương tháng 8.

Tính đến ngày 9.9, có 1.225 đơn vị thuộc cấp xã chưa chi lương tháng 8 ẢNH: NGỌC THẮNG

Trong Công điện số 12/CĐ-KBNN ngày 10.9 về quán triệt, chỉ đạo thực hiện đăng ký sử dụng tài khoản và thanh toán lương, Giám đốc Kho bạc Nhà nước yêu cầu giám đốc Kho bạc Nhà nước các khu vực đẩy nhanh tiến độ mở tài khoản và chi lương.

Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, phòng giao dịch trực thuộc chủ động phối hợp với các đơn vị cấp xã để chi lương cho cán bộ, công chức, viên chức. Mục tiêu là đảm bảo 100% các đơn vị hoàn thành việc mở tài khoản và thanh toán lương tại Kho bạc Nhà nước trước ngày 15.9.

Đối với các đơn vị chưa được giao dự toán hoặc chưa bổ nhiệm chủ tài khoản, kế toán trưởng, Kho bạc Nhà nước khu vực cần phối hợp với sở tài chính báo cáo UBND cấp tỉnh để có chỉ đạo xử lý dứt điểm.

Trước đó ngày 9.9, tại Hội nghị Ban Thường vụ phiên họp chuyên đề tháng 9.2025 cho ý kiến đánh giá tình hình triển khai thực hiện và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp của Bộ Tài chính, tình trạng cả nghìn đơn vị thuộc cấp xã chưa chi lương tháng 8 đã được đề cập.

Nguyên nhân chủ yếu là do các đơn vị chưa gửi hồ sơ ra Kho bạc Nhà nước đề nghị mở tài khoản và chưa gửi hồ sơ đề nghị chi lương tháng 8.

Một trong những khó khăn điển hình được chỉ ra trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là nhiều đơn vị cấp xã không có đủ lãnh đạo, cán bộ có chuyên môn sâu về lĩnh vực phụ trách, đặc biệt là không có cán bộ đủ tiêu chuẩn, điều kiện để bổ nhiệm kế toán, kế toán trưởng. Tình trạng này dẫn đến nhiều đơn vị không thể mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để thực hiện chi ngân sách nhà nước.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã giao Kho bạc Nhà nước đôn đốc các địa phương chỉ đạo các đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn khẩn trương thực hiện việc mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định để thực hiện chi ngân sách nhà nước, đặc biệt là chi trả tiền lương, chế độ chính sách, an sinh xã hội và đầu tư phát triển.