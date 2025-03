Kho bạc Nhà nước mạnh tay mua vào, giá USD tăng trở lại

Kho bạc Nhà nước mua 800 triệu USD

Kho bạc Nhà nước thực hiện mua tối đa 300 triệu USD từ các ngân hàng thương mại. Đây là đợt mua thứ 4, nâng tổng khối lượng mua vào lên 800 triệu USD trong 1 tháng trở lại đây. Ngày thanh toán dự kiến sẽ là 17.3. Việc mua ngoại tệ của Kho bạc Nhà nước diễn ra trong bối cảnh giá USD trong ngân hàng đi xuống thời gian gần đây. So với đầu tháng 3, các ngân hàng giảm giá USD từ 50 - 100 đồng.

Kho bạc Nhà nước mua thêm 300 triệu USD ẢNH: NGỌC THẮNG

Nhu cầu mua ngoại tệ tăng lên đã khiến giá USD trong ngày 13.3 tăng trở lại 40 đồng/USD. Vietcombank mua vào lên 25.290 - 25.320 đồng, bán ra 25.580 đồng. ACB mua vào 25.300 - 25.330 đồng, bán ra 25.680 đồng… Trên thị trường liên ngân hàng, giá USD tăng nhẹ 9 đồng, lên 25.479 đồng/USD. Lãi suất tiền đồng giao dịch giữa các nhà băng trên thị trường liên ngân hàng cao hơn USD, điều này phần nào làm giảm áp lực lên tỷ giá thời gian gần đây. Ngày 13.3, lãi suất tiền đồng giảm từ 0,05 - 0,18%/năm ở các kỳ hạn, dao động từ 4,56 - 5,23%/năm. Trong khi đó, lãi suất USD giảm nhẹ 0,01 - 0,02%, dao động từ 4,31 - 4,6%/năm.

Trong những ngày gần đây, Ngân hàng Nhà nước liên tục thực hiện bơm tiền trên thị trường mở, tuy nhiên khối lượng đã giảm so với trước. Ngày 13.3, lượng tiền bơm ra lên hơn 6.890 tỉ đồng, giảm khoảng 6.000 tỉ đồng so với phiên trước đó. Lượng tiền bơm ra chủ yếu ở kỳ hạn 7 ngày. Lãi suất vẫn ở mức 4%/năm.

Giá USD chịu sức ép

Theo Công ty CP chứng khoán Rồng Việt (VDSC), chỉ số USD-Index ghi nhận nhịp điều chỉnh mạnh, xuống còn 103,6 tại ngày 10.3, thấp hơn 4,5% so với đầu năm tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều hành tỷ giá của NHNN. Trong thời gian qua, NHNN đã áp dụng cách điều hành tỷ giá linh hoạt hơn thông qua việc điều chỉnh tăng tỷ giá trung tâm đồng thời thay đổi giá mua - bán USD tại Sở Giao dịch. Tỷ giá trung tâm tăng 1,7% so với cuối năm 2024 nhưng tiền đồng trên thị trường chính thức và tự do mất giá không đáng kể trong biên độ từ 0,1 - 0,6% trong giai đoạn vừa qua.

Tại báo cáo về kinh tế Việt Nam quý 1/2025, Bộ phận Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB (Singapore) cho hay, giá USD giảm xuống mức kỷ lục khoảng 25.600 đồng/USD vào đầu tháng 3 sau khi NHNN tăng giá bán USD cho các ngân hàng lên 25.698 đồng từ mức 25.450 đồng, đánh dấu lần điều chỉnh đầu tiên kể từ tháng 10 năm ngoái. Từ đây, xu hướng vẫn nghiêng về khả năng VND tiếp tục suy yếu do những bất ổn liên quan đến tăng trưởng của Trung Quốc và chính sách thuế quan. Có nguy cơ Mỹ sẽ áp thuế lên hàng hóa Việt Nam do thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ đang gia tăng đáng kể. Tuy nhiên, một số yếu tố có thể giúp giảm áp lực mất giá của VND, bao gồm triển vọng tăng trưởng nội địa mạnh mẽ và cam kết của NHNN trong việc đảm bảo "ổn định tỷ giá". UOB dự báo trong quý 2, giá USD có thể ở mức 25.800 đồng, quý 3 ở mức 26.000 đồng và 25.600 trong quý 1/2026.

UOB nhận định, với nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2024 và kéo dài sang năm 2025, cùng với việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có xu hướng giữ nguyên chính sách, NHNN không chịu áp lực phải nới lỏng chính sách trong ngắn hạn. Trong khi đó, lạm phát đã tăng lên 3,6% trong năm 2024 từ mức 3,26% của năm 2023, dù vẫn thấp hơn mục tiêu 4,5%. Tuy nhiên, với nguy cơ căng thẳng thương mại gia tăng trên toàn cầu trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump và sức mạnh của đồng USD trở thành mối lo ngại mới, NHNN dự kiến sẽ theo dõi chặt chẽ các áp lực giảm giá đối với VND. Do đó, quyết định hợp lý nhất ở thời điểm hiện tại là duy trì lãi suất tái cấp vốn ở mức 4,5%.