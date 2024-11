Kho bạc Nhà nước sẽ mua thêm 300 triệu USD từ các ngân hàng thương mại theo hình thức giao ngay. Ngày giao dịch là 4.11 và ngày thanh toán dự kiến là 6.11. Đây là đợt mua thứ 10 trong năm nay của Kho bạc Nhà nước và là đợt mua thứ có khối lượng lớn 300 triệu USD. Nếu đợt mua này hoàn tất thì Kho bạc Nhà nước thực hiện mua 1,83 tỉ USD kể từ đầu năm đến nay. Chỉ riêng trong tháng 10, Kho bạc Nhà nước đã thực hiện 6 lần mua ngoại tệ với khối lượng 1,18 tỉ USD.

Kho bạc Nhà nước mua thêm 300 triệu USD ẢNH: NGỌC THẮNG

Cùng ngày, các ngân hàng thương mại tăng giá mua USD khoảng 24 đồng, còn giá bán ở mức kịch trần cho phép. Vietcombank tăng giá mua USD lên 25.084 - 25.114 đồng, bán ra 25.454 đồng. ACB mua USD với giá 25.080 - 25.110 đồng, bán ra 25.454 đồng…

Theo Công ty CP chứng khoán Rồng Việt (VDSC), biến động của tỷ giá USD/VND có mối tương quan khá mạnh với chỉ số USD-Index. Hiện tại, chỉ số USD-Index đang tăng trở lại nhưng chưa vượt đỉnh cũ nên dựa trên cơ sở về mối tương quan trên thì trong ngắn hạn, VDSC kỳ vọng tỷ giá USD/VND có thể trở lại mức đỉnh cũ và giao dịch quanh vùng này. Ngoài ra, diễn biến tỷ giá USD/VND vào cuối quý 3 - đầu quý 4 thường bị ảnh hưởng bởi nhu cầu về ngoại tệ (trả nợ nước ngoài, nhập khẩu nguyên liệu và doanh nghiệp FDI chuyển lợi nhuận về nước…), dẫn đến mất cân đối về cung-cầu ngoại tệ trong nước.

Hiện tại, Ngân hàng Nhà nước đã bán USD can thiệp nhằm kiểm soát đà mất giá của tiền đồng. Về cuối năm, VDSC cho rằng dòng ngoại tệ từ kiều hối và xuất khẩu có thể giúp giảm bớt áp lực cung-cầu ngoại tệ. Trong kịch bản USD-Index vượt đỉnh cũ trong tháng 11 nếu ông Donald Trump thắng cử Tổng thống Mỹ thì áp lực sẽ mạnh hơn, khi đó, Ngân hàng Nhà nước có thể phải bán bớt dự trữ ngoại tệ để kiểm soát đà mất giá của tiền đồng dưới 5%. Tính đến ngày 24.10, tỷ giá trên thị trường chính thức và tự do đã tăng lần lượt 3,4% và 2% so với cuối tháng trước. So với đầu năm, tiền đồng đã mất giá khoảng 4,2-4,7% trên cả hai thị trường chính thức và tự do.