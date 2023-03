Kho chứa phương tiện vi phạm tại TP.HCM đang quá tải

Ngày 28.3, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND TP.HCM có buổi làm việc tại PC08 Công an TP.HCM về công tác quản lý, bảo quản và xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính (VPHC) bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính.

Xe máy vi phạm bị tạm giữ tại kho do PC08 quản lý NGỌC DƯƠNG

Thượng tá Đoàn Văn Quới, Phó phòng PC08 cho biết, các kho bãi tạm giữ phương tiện VPHC do đơn vị này quản lý hiện đang quá tải do thời gian xử lý phương tiện vi phạm không đồng bộ với lượng phương tiện bị tạm giữ. Các kho bãi giữ xe vi phạm do PC08 quản lý phần lớn tạm bợ chưa đồng bộ.

Tính chung trên địa bàn TP.HCM mỗi ngày có khoảng 500 phương tiện vi phạm bị CSGT tạm giữ (riêng các đội thuộc PC08 tạm giữ 200 xe/ngày). Hiện nay, PC08 đang tạm giữ, tịch thu là 31.511 (34 ô tô, 1.252 xe ba bánh, 30.219 xe mô tô và 6 xe đạp). Tất cả số xe vi phạm nói trên bị tạm giữ tại 7 kho do PC08 quản lý. Từ năm 2018 đến nay, PC08 đã thực hiện nhiều đợt đấu giá xe tang vật vi phạm và thu về hơn 17 tỉ đồng cho nhà nước.

Nhiều xe vi phạm để lâu ngày chờ bán thanh lý NGỌC DƯƠNG

Theo thượng tá Quới, PC08 giao trách nhiệm bảo quản xe vi phạm tại các kho bãi cho đội trưởng các đội. Bên cạnh đó, PC08 thành lập tổ chuyên trách thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác bảo đảm an toàn tại các kho bãi chứa xe vi phạm.

Bên cạnh đó, PC08 phối hợp Sở Tài chính, Sở Tư pháp thành lập hội đồng xác định giá và tổ chức đấu giá công khai phương tiện vi phạm bỏ lâu ngày. PC08 lắp camera quan sát, phối hợp Cảnh sát PCCC lắp đặt các hệ thống PCCC, để ra phương án, kiểm tra an toàn PCCC tại các bãi xe theo định kỳ.

Nhiều khó khăn trong công tác quản lý, bảo đảm an toàn phương tiện vi phạm NGỌC DƯƠNG

Tại buổi làm việc, thượng tá Quới đề nghị TP sớm có kế hoạch kinh phí xây dựng kho bãi tạm giữ nhằm giảm áp lực tại các kho hiện nay.

Bãi giữ xe quá tải, nhiều phương tiện bị tạm giữ ngoài trời NGỌC DƯƠNG

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Minh Đức, Phó ban Pháp chế HĐND TP đánh giá cao sự nỗ lực của PC08 Công an TP.HCM trong công tác tạm giữ, bảo quản phương tiện vi phạm trên địa bàn. Ông Đức yêu cầu PC08 tăng cường hơn nữa công tác phối hợp các sở ngành liên quan để đẩy nhanh tiến độ thanh lý các xe vi phạm để quá thời gian. Từ đó đề xuất những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện lên UBND TP.HCM và Bộ Công an xem xét giải quyết.