Khó lường giữa bạo lực chính trị ở Mỹ

Ông Trump ra mắt nền tảng tiền điện tử

AFP đưa tin cựu Tổng thống Trump cùng các con trai vừa ra mắt nền tảng tiền kỹ thuật số World Liberty Financial, dù chưa cung cấp thêm nhiều chi tiết. Trong 2 giờ giới thiệu trên mạng xã hội X vào sáng 17.9 (giờ VN), rất ít chi tiết được mô tả về dự án, ngoài việc để những người mua có quyền bỏ phiếu đối với các quyết định của nền tảng tiền kỹ thuật số này. World Liberty Financial dự định cung cấp các dịch vụ tài chính phi tập trung, một cơ chế loại bỏ nhu cầu cần có một bên trung gian như ngân hàng để thực hiện giao dịch với bên thứ ba. World Liberty Financial cho phép người dùng vay hoặc cho vay tiền kỹ thuật số, dịch vụ vốn sẵn có bởi nhiều nền tảng khác. Ông Trump tận dụng buổi họp báo để vận động tranh cử, với những phát ngôn khẳng định ngành tiền kỹ thuật số sẽ nhận được những điều kiện thuận lợi hơn để tiếp tục phát triển ở nước Mỹ nếu ông đắc cử.