Khó tin với 5 thực phẩm giúp chị em vừa trẻ lâu vừa xuống cân nhanh chóng

Không ít chị em dành hàng giờ tập luyện, ăn kiêng khắt khe nhưng cân nặng vẫn "đứng im", làn da lại xuống sắc thấy rõ. Trong khi đó, nhiều chuyên gia dinh dưỡng cho rằng bí quyết giữ vóc dáng và làm chậm lão hóa đôi khi lại bắt đầu từ chính những thực phẩm quen thuộc mỗi ngày.

Điều quan trọng không nằm ở việc ăn thật ít mà là ăn đúng. Một số thực phẩm vừa hỗ trợ kiểm soát cân nặng, vừa giúp cơ thể chống oxy hóa, duy trì làn da tươi trẻ từ bên trong. Khi được bổ sung hợp lý, hiệu quả mang lại thậm chí khiến nhiều người bất ngờ.

Quả bơ: "Siêu thực phẩm" giúp no lâu và da căng bóng

Không ít người e ngại bơ vì nghĩ loại quả này chứa nhiều chất béo. Nhưng thực tế, chất béo trong bơ chủ yếu là chất béo không bão hòa đơn - nhóm chất béo tốt có lợi cho tim mạch và vóc dáng. Bơ giúp tạo cảm giác no lâu hơn, từ đó hạn chế thói quen ăn vặt hoặc nạp quá nhiều calo trong ngày. Đây cũng là lý do nhiều thực đơn eat clean hay healthy đều ưu tiên loại quả này.

Ngoài khả năng hỗ trợ kiểm soát cân nặng; bơ còn giàu vitamin E, vitamin C và chất chống oxy hóa. Những thành phần này góp phần bảo vệ da trước tác động của gốc tự do - nguyên nhân khiến da nhanh lão hóa, xuất hiện nếp nhăn hay chảy xệ. Bạn có thể dùng bơ cùng salad, bánh mì nguyên cám hoặc sinh tố ít đường để vừa ngon miệng vừa hạn chế tăng cân.

Cá hồi: Thực phẩm "vàng" cho vóc dáng và làn da

Nếu có một thực phẩm vừa giúp giữ dáng vừa hỗ trợ trẻ hóa da, cá hồi chắc chắn là cái tên được nhắc đến nhiều. Cá hồi giàu protein chất lượng cao, giúp cơ thể duy trì khối cơ và thúc đẩy cảm giác no lâu. Điều này đặc biệt có lợi với những người đang trong quá trình giảm cân nhưng vẫn muốn cơ thể săn chắc thay vì mệt mỏi, thiếu sức sống.

Không chỉ vậy, omega-3 trong cá hồi còn được xem là "người bạn thân" của làn da. Hoạt chất này hỗ trợ giảm viêm, duy trì độ đàn hồi và hạn chế tình trạng da xỉn màu do stress hoặc thiếu ngủ.

Nhiều nghiên cứu cho thấy chế độ ăn giàu omega-3 có thể giúp làn da trông khỏe hơn, mềm mại hơn và ít xuất hiện dấu hiệu lão hóa sớm. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả tốt, nên ưu tiên chế biến cá hồi theo kiểu áp chảo ít dầu, hấp hoặc nướng thay vì chiên ngập dầu.

Khoai lang: Ăn đúng cách giúp giảm cân hiệu quả

Khoai lang từ lâu đã xuất hiện trong thực đơn giảm cân của nhiều chị em. Nhưng điều khiến thực phẩm này được yêu thích không chỉ nằm ở lượng calo thấp. Khoai lang chứa nhiều chất xơ và carbohydrate hấp thu chậm. Nhờ đó, cơ thể có cảm giác no lâu hơn, hạn chế tình trạng thèm đồ ngọt hay ăn quá nhiều vào buổi tối.

Đặc biệt, khoai lang còn chứa beta-carotene - tiền chất vitamin A có khả năng chống oxy hóa tốt. Đây là thành phần quan trọng hỗ trợ duy trì làn da khỏe mạnh và giảm tác động từ môi trường lên da. Một số chuyên gia dinh dưỡng còn cho rằng khoai lang có thể giúp cải thiện hệ tiêu hóa, từ đó hỗ trợ quá trình trao đổi chất hoạt động hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, ăn khoai lang để giảm cân không đồng nghĩa với việc thay hoàn toàn bữa chính bằng khoai. Cách tốt nhất là kết hợp cùng rau xanh, protein và chế độ sinh hoạt khoa học để tránh mất cân bằng dinh dưỡng.

Các loại hạt: Nhỏ nhưng "quyền lực" trong việc chống lão hóa

Hạnh nhân, óc chó, hạt chia hay hạt lanh đều là những thực phẩm được đánh giá cao trong chế độ ăn lành mạnh hiện đại. Dù kích thước nhỏ nhưng các loại hạt lại chứa lượng lớn dưỡng chất tốt cho cơ thể như chất béo lành mạnh, vitamin E, kẽm và chất chống oxy hóa.

Vitamin E đặc biệt nổi tiếng trong việc hỗ trợ bảo vệ làn da trước tác động của tia UV và môi trường ô nhiễm. Đây cũng là lý do nhiều sản phẩm chăm sóc da hiện nay thường bổ sung hoạt chất này. Bên cạnh đó, lượng chất xơ trong các loại hạt giúp kiểm soát cảm giác đói khá hiệu quả.

Chỉ một lượng nhỏ cũng đủ tạo cảm giác no, hạn chế việc ăn vặt thiếu kiểm soát. Tuy nhiên, vì chứa nhiều năng lượng nên không nên ăn quá nhiều trong một lần. Khoảng một nắm nhỏ mỗi ngày là mức phù hợp với phần lớn người trưởng thành. Bạn có thể dùng hạt như bữa phụ, ăn kèm sữa chua không đường hoặc salad để tăng hương vị mà vẫn healthy.

Trà xanh: Thức uống quen thuộc nhưng lợi ích không hề nhỏ

Không phải ngẫu nhiên mà trà xanh luôn xuất hiện trong nhiều thực đơn giữ dáng của phụ nữ châu Á. Trà xanh chứa catechin là một nhóm chất chống oxy hóa mạnh có khả năng hỗ trợ bảo vệ tế bào trước quá trình lão hóa. Đồng thời, hoạt chất này còn được cho là có thể hỗ trợ thúc đẩy chuyển hóa năng lượng trong cơ thể.

Nhiều người chọn trà xanh như một cách giúp cơ thể tỉnh táo hơn mà không cần dùng quá nhiều đồ uống nhiều đường. Ngoài ra, trà xanh còn góp phần hạn chế tình trạng stress oxy hóa; Yếu tố có liên quan đến quá trình lão hóa da sớm.

Nhưng để tốt cho sức khỏe, nên ưu tiên trà xanh nguyên chất, ít đường hoặc không đường. Việc thêm quá nhiều đường hay topping ngọt có thể khiến thức uống này "phản tác dụng" với mục tiêu giữ dáng. Cũng không nên uống trà xanh quá khuya vì caffeine có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ. Trong khi đó, ngủ đủ giấc lại là một trong những yếu tố quan trọng giúp cơ thể trẻ lâu hơn.

Trên thực tế, không có thực phẩm nào giúp giảm cân hay trẻ hóa thần tốc chỉ sau vài ngày. Nhưng khi lựa chọn đúng thực phẩm và duy trì thói quen ăn uống khoa học, cơ thể sẽ thay đổi tích cực theo thời gian. Một vóc dáng gọn gàng và làn da khỏe đẹp không nhất thiết phải đánh đổi bằng những chế độ ăn cực đoan. Đôi khi, bí quyết lại bắt đầu từ chính những món quen thuộc xuất hiện trong căn bếp mỗi ngày.