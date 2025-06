Khổ vì hơn 20 năm chưa được chính thức tái định cư

Bao giờ hết khổ?

Không nhà hợp pháp, không sổ đỏ, không điện nước ổn định, không số nhà, không đèn chiếu sáng là tình cảnh chung của các hộ dân có đất nằm trong diện đền bù, giải phóng mặt bằng tại trục đường Lương Định Của thuộc khu C và D của dự án Khu đô thị An Phú - An Khánh (TP.Thủ Đức, TP.HCM) do Công ty cổ phần phát triển và kinh doanh Nhà (HDTC) làm chủ đầu tư.

Dọc đường Lương Định Của vẫn còn những căn nhà tạm bợ. ẢNH: D.K

Bà con bức xúc trình bày: "Nhiều năm qua, chúng tôi không được xây dựng nhà cửa, phải sống trong điều kiện khó khăn... do khu đất này chưa được điều chỉnh quy hoạch".

Ông V.C,sống dọc đường Lương Định Của kể, gia đình ông đã bàn giao đất để làm đường từ năm 2018 và được cấp một nền tái định cư 90 m² nhưng đến nay vẫn chưa thể xây dựng. Cả gia đình 10 người phải sống chen chúc trong một căn nhà tạm, điện thì câu nhờ hàng xóm, nước sinh hoạt cũng phải xài ké, khổ sở trăm bề. "Gia đình tôi tuân thủ chủ trương đường lối của nhà nước, đã giao đất làm đường, nhưng quyền tái định cư của chúng tôi thì bị treo đó, không biết đến bao giờ chúng tôi mới hết khổ", ông V.C than thở

Nguyên nhân việc tái định cư bị "treo"

Theo quy hoạch năm 1999, khu vực đường Lương Định Của sẽ được chuyển thành đất ở để bố trí tái định cư tại chỗ. Tuy nhiên, sau điều chỉnh quy hoạch của UBND quận 2 năm 2010, một phần lớn diện tích khu vực này được chuyển đổi thành đất cây xanh và công viên. Do đó, các hộ dân không còn được bố trí tái định cư tại chỗ như ban đầu.

Bức xúc, bà con yêu cầu điều chỉnh quy hoạch 1/2000, phân bổ lại vị trí cây xanh vào các khu vực khác và bố trí đất ở tái định cư cho người dân vào mặt tiền đường Lương Định Của theo quy hoạch 1/2000 năm 1999.

Năm 2017, để người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng cũng như huy động nguồn lực xã hội nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng mở rộng tuyến đường Lương Định Của, UBND TP.HCM đã thống nhất chủ trương điều chỉnh quy hoạch, cho phép bố trí tái định cư tại chỗ theo nguyện vọng chính đáng của người dân. Công ty HDTC – chủ đầu tư dự án – đã phối hợp vận động người dân bàn giao đất, lập phương án điều chỉnh quy hoạch trình các cơ quan chức năng.

Đường Lương Định Của hiện nay, ảnh chụp từ trên cao ẢNH: D.K

Sau đó, bà con đồng ý giao mặt bằng để thi công đường Lương Định Của. Đến nay, đường thì đã làm xong, đã đưa vào sử dụng, nhưng điều chỉnh quy hoạch thì vẫn chưa hoàn chỉnh, đó là lý do khiến bà con không thể xây dựng, sửa chữa nhà cửa trên đất tái định cư tại chỗ, gây bao nỗi khổ cho bà con.

Sớm gỡ vướng cho dân

Vừa qua, ngày 18.4.2025, UBND TP.Thủ Đức đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhân dân để hoàn chỉnh 9 đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, trong đó có dự án Khu đô thị An Phú - An Khánh. Tuy nhiên, theo phản ánh từ người dân và doanh nghiệp, đồ án phân khu do đơn vị tư vấn trình bày lại chưa cập nhật các điều chỉnh quy hoạch 1/2000 đã được TP.HCM thống nhất chủ trương từ năm 2017, gây lo ngại sẽ tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện.

Trước những bức xúc kéo dài của người dân và đề xuất từ phía chủ đầu tư HDTC, UBND TP.HCM đã có những chỉ đạo cụ thể nhằm tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch, tạo cơ sở pháp lý để người dân ổn định cuộc sống.

Mong mỏi của bà con là sớm chấm dứt nỗi khổ sống tạm bợ trong hơn 20 năm qua ẢNH: D.K

Trong công văn mới nhất ngày 4.6.2025, Sở Xây dựng TP.HCM nhấn mạnh trách nhiệm của UBND TP.Thủ Đức trong việc hoàn chỉnh cơ sở pháp lý cho quy hoạch Khu đô thị An Phú - An Khánh, bảo đảm phù hợp với đồ án quy hoạch chung TP.Thủ Đức đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Bên cạnh đó, Văn phòng UBND TP.HCM cũng đã ban hành văn bản số 4920/VP-ĐT, truyền đạt chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường, giao cho UBND TP.Thủ Đức nghiên cứu nội dung kiến nghị của Công ty HDTC và hướng dẫn thực hiện theo thẩm quyền, trường hợp có vướng mắc thì phối hợp với Sở Xây dựng TP.HCM để giải quyết.

Trước sự quan tâm của lãnh đạo TP.HCM, bà con nơi đây đang rất nóng lòng mong đợi UBND TP.Thủ Đức và các cơ quan có liên quan sớm xem xét, giải quyết dứt điểm sự việc, hoàn chỉnh việc điều chỉnh quy hoạch để giúp bà con nơi đây có đầy đủ cơ sở pháp lý tái định cư tại chỗ, được xây dựng, sửa chữa nhà, thoát khỏi cảnh khổ sống tạm bợ trong hơn 20 năm qua.