Mòn mỏi chờ tái định cư

C ẮN RĂNG CHỜ

Sau khi được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt dự án đường Lê Mao kéo dài vào năm 2005, hàng chục hộ dân ở khối Yên Phượng (P.Vinh Tân) bị cấm xây mới, cơi nới nhà cửa. Thế nhưng, đã rất nhiều lần hứa di dời, người dân vẫn chưa thể di chuyển đến nơi ở mới, phải sống trong khổ sở vì nhà cửa xuống cấp, đường sá ngập nước. Khu dân cư này nằm gần trung tâm TP.Vinh, tuy nhiên vì treo quá lâu nên đang trở thành khu vực nhếch nhác, cây cối um tùm.

Đường sá, không gian nhếch nhác vì dự án bị treo quá lâu KHÁNH HOAN

Sở hữu thửa đất rộng gần 1.600 m2 nhưng vợ chồng ông Võ Đình Vọng (ngụ khối Tân Phượng) không thể chia đất cho 4 người con trai đã lập gia đình làm nhà ở vì vướng quy hoạch. Ông Vọng cho biết chính quyền 3 lần đến kiểm đếm tài sản để bồi thường, nhưng đến nay người dân vẫn giậm chân tại chỗ. Nhiều gia đình khác cũng rơi vào tình cảnh tương tự, khi nhà ở xây dựng hàng chục năm trước nay cũ kỹ, rệu rã, trở thành nơi chung sống của 3 thế hệ nhưng vẫn phải "cắn răng chờ đợi".

Ông Vương Đình Phúc, một cư dân ở đây bức xúc: "Nhiều thế hệ phải sống trong nhà cấp 4 cũ, xuống cấp. Mùa hè thì nóng nực, mùa mưa bão thì cứ lo nhà sập, rồi nước ngập. Muốn sửa chữa, cơi nới thì không được phép, chính quyền thì năm nào cũng hứa nhưng không biết khi nào thì được đi".

Theo quy hoạch đã được phê duyệt, đoạn đường Lê Mao kéo dài này có chiều dài 384 m, có 29 hộ dân phải di dời, diện tích cần giải phóng mặt bằng là hơn 18.000 m2. Năm 2010, UBND TP.Vinh dự kiến bố trí khu tái định cư tại P.Trung Đô, nhưng người dân thấy không phù hợp nên không đồng ý. Sau đó, do chưa tìm được nơi tái định cư khác phù hợp nên dự án bị tắc lại.

Ông Nguyễn Hoàng Mạnh, Chủ tịch UBND P.Vinh Tân, cho biết do địa hình khu vực này khá sâu và không có mương thoát nước nên khi mưa lớn, nước ngập rất nhanh. Có đợt mưa nước ngập cả tuần mới rút, phường phải huy động lực lượng di chuyển, kê đồ đạc cho người dân, rất khổ sở.

Nhà dân ở gần trung tâm thành phố nhưng bị cây cối bao phủ như rừng KHÁNH HOAN

C HƯA BIẾT NGÀY NÀO DI DỜI

Đường Lê Mao kéo dài là tuyến để mở rộng không gian đô thị TP.Vinh. Tuyến đường này kéo từ trung tâm TP đến sông Vinh và nối với tuyến đường QL1A tránh TP.Vinh. Dự án này được kỳ vọng sẽ tạo ra không gian, điểm nhấn cho khu đô thị mới. Tuy nhiên, do khó khăn trong bố trí nguồn vốn, trong khi diện tích đất phải bồi thường rất lớn khiến dự án bị treo quá lâu. Theo kế hoạch, dự án được thực hiện theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng, chuyển giao) do một nhà đầu tư thực hiện. Thế nhưng, ngày 6.1 vừa qua, UBND tỉnh Nghệ An đã ra quyết định dừng thực hiện hình thức hợp đồng BT, đồng thời giao cho UBND TP.Vinh hoàn thiện hồ sơ, báo cáo nghiên cứu khả thi để trình Sở Xây dựng và các ngành liên quan thẩm định phê duyệt dự án từ nguồn vốn đầu tư công.

Ông Nguyễn Ngọc Phong, Trưởng BQL dự án đầu tư và xây dựng TP.Vinh, cho biết hiện TP xác định sẽ bố trí 2 địa điểm để xây dựng khu tái định cư ở P.Trung Đô và xã Hưng Lộc (TP.Vinh). Sau khi chọn được địa điểm, TP sẽ lấy ý kiến các hộ dân phải di dời, nếu người dân đồng ý đến vị trí nào thì sẽ xây dựng hạ tầng ở vị trí đó để làm khu tái định cư. Tuy nhiên, thời điểm để người dân được di dời cũng chưa xác định được.