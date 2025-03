Khổ với lục bình dày đặc trên sông Vàm Cỏ Đông

T ÀU THUYỀN BỊ HỎNG MÁY DO VƯỚNG LỤC BÌNH

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên từ những ngày giữa tháng 3.2025, nhiều đoạn sông Vàm Cỏ Đông (đoạn qua tỉnh Tây Ninh) có lục bình xuất hiện dày đặc, gây cản trở tàu thuyền lưu thông. Một số đoạn sông qua địa bàn H.Châu Thành, H.Bến Cầu, TX.Hòa Thành, lục bình phủ kín cả mặt nước.

Ông Nguyễn Thanh Quân (50 tuổi, xã Long Thành Nam, TX.Hòa Thành) nói: "Thời điểm này, nhiều nơi đang vào mùa gặt, tình trạng lục bình xuất hiện dày đặc gây không ít khó khăn cho quá trình vận chuyển lúa của người dân. Việc đi lại tốn nhiều thời gian, nhiên liệu và gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất". Còn ông Cao Minh Tuấn (45 tuổi, xã Long Thành Nam, TX.Hòa Thành) chia sẻ: "Trước đây khi không có lục bình thì đi qua ruộng chỉ mất khoảng 5 phút, nhưng nay đi 1 - 2 tiếng, có khi mất cả buổi. Tiền nhiên liệu từ đó cũng tăng đáng kể". Cũng theo ông Tuấn, tình trạng tàu ghe bị hư xảy ra thường xuyên. Những lúc như thế phải đợi và chi tiền để ghe lớn kéo giúp.

Lục bình trên sông Vàm Cỏ Đông gây khó khăn cho hoạt động đi lại, sản xuất của người dân ẢNH: THANH QUÂN

K HÓ XỬ LÝ DỨT ĐIỂM

Trước tình trạng trên, Sở GTVT tỉnh Tây Ninh (nay là Sở Xây dựng) giao Cảng vụ đường thủy nội địa (đơn vị được giao tham mưu công tác xử lý lục bình) thường xuyên kiểm tra, giám sát nắm rõ thực tế mật độ lục bình trên mặt sông Vàm Cỏ Đông và các kênh rạch, để có giải pháp xử lý kịp thời các điểm ùn tắc, nhằm đảm bảo lòng sông, kênh rạch thông thoáng, phương tiện lưu thông thuận tiện. Đồng thời, phối hợp các đơn vị tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ hằng tháng tiến độ, hiệu quả xử lý lục bình trên sông Vàm Cỏ Đông.

Đặc biệt, Sở cũng giao đơn vị thực hiện trục vớt lục bình trên từng đoạn sông Vàm Cỏ Đông và các kênh rạch. Điều động, bố trí phương tiện bảo đảm xử lý kịp tiến độ không để lục bình ùn ứ cục bộ, giúp ghe tàu lưu thông thuận lợi.

Thời gian đi lại và tiền nhiên liệu tăng cao kể từ khi lục bình xuất hiện nhiều ẢNH: THANH QUÂN

Ông Nguyễn Ngọc Châu, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh, cho biết hằng năm, để công tác xử lý lục bình hiệu quả hơn, Sở thường xuyên kiểm tra, trao đổi với đơn vị thi công nghiên cứu giải pháp để trục vớt. Cụ thể, trong năm 2024 đơn vị đã chế tạo loại gầu lớn dạng lưới sắt để thử nghiệm, kết quả cho thấy có hiệu quả. Từ đó, trong năm 2025 đơn vị thi công đã đầu tư thêm 2 chiếc cuốc loại này và 1 băng chuyền để vớt lục bình so với phương án được phê duyệt là 3 máy vớt, 3 máy băm. Đồng thời, bố trí nhân viên tăng ca liên tục làm việc từ 10 - 12 giờ/ngày để trục vớt lục bình, máy móc hoạt động hết công suất.

"Việc trục vớt lục bình gặp nhiều khó khăn, do trong những năm gần đây, tình hình biến đổi khí hậu diễn biến khá phức tạp, lục bình phát triển nhanh vào mùa nắng, phạm vi trục vớt lục bình rộng lớn (chiều dài khoảng 105 km, chiều rộng có đoạn khoảng từ 80 - 160 m) trong khi số lượng phương tiện xử lý lục bình có giới hạn (do phương án được UBND tỉnh Tây Ninh duyệt trước đây chỉ tính toán vớt tập trung các điểm cục bộ). Do đó, với số lượng thiết bị, phương tiện trục vớt như hiện nay không thể xử lý dứt điểm lục bình trên sông vào mùa nắng, mà cần phải đầu tư thêm thiết bị, phương tiện, bố trí phương tiện hợp lý trên từng đoạn sông", ông Châu cho biết thêm.