Khoa học hé lộ bí mật vì sao có người uống hoài không say

Nghiên cứu chỉ ra nhờ những đột biến đối với 3 gien có vai trò quyết định cảm giác “say rượu” sau khi uống nhiều, theo tờ Daily Mail.

Con người có thể có từ 1 đến 3 đột biến có vai trò quyết định mức độ nghiêm trọng của say rượu sau khi uống.

Gien thứ nhất là CYP2E1 chịu trách nhiệm phá vỡ các hợp chất rượu, có thể đẩy nhanh quá trình loại bỏ chất cồn ra khỏi cơ thể.

Biến đổi gien này có thể làm tăng tốc độ cơ thể chuyển hóa rượu. Do đó, đẩy nhanh quá trình cơ thể vượt qua tình trạng say rượu và giảm thời gian say.

Gien thứ 2, ADH1B, đóng vai trò trong việc chuyển hóa rượu thành acetaldehyde - được giải phóng khi uống rượu. Chất này gây ra cảm giác say rượu do tích tụ trong gan, gây ra các cơn đau đầu và buồn nôn.

Nó cũng có thể gây ra tổn thương lâu dài cho cơ thể, dẫn đến bệnh mạn tính và các vấn đề nội tạng.

Gien thứ 3, ALDH2 đóng vai trò trong việc mã hóa enzym ALDH. Enzyme này chịu trách nhiệm loại bỏ độc tố ra khỏi hệ thống cơ thể.

Chính sự kết hợp của 3 gien này giúp tránh được cảm giác say rượu.





Khoảng 1/5 người có sự kết hợp hoàn hảo của 3 gien kể trên khiến họ gần như miễn nhiễm với say rượu, theo Daily Mail.

Nghiên cứu chủ yếu được thực hiện trên các cặp song sinh vì sự tương đồng về gien sẽ giúp kiểm tra các đặc điểm di truyền.

Một nghiên cứu năm 2014 trên 4.496 cặp sinh đôi cho thấy có đến 45% khả năng say rượu ở nam giới là do di truyền và ở nữ giới là 40%.

Nghiên cứu cũng báo cáo rằng khả năng di truyền không bị say rượu là khoảng 43% bất kể giới tính.

Một nửa còn lại có thể là do các yếu tố bên ngoài như tốc độ uống hoặc về việc ăn trong khi uống.

Nghiên cứu đầu tiên nghiên cứu về chủ đề này do Đại học Vanderbilt (Mỹ) dẫn đầu, bao gồm 13.511 cặp song sinh nam, cho thấy khả năng di truyền không say rượu là khoảng 50% và khả năng di truyền của say rượu là khoảng 55%.

Và một nghiên cứu quy mô lớn năm 2008 đã phát hiện ra rằng khoảng 23% số người có thể có sự kết hợp hoàn hảo của các gien giúp họ né được những cơn say, theo Daily Mail.