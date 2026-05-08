Khoác 'dàn áo' độc lạ Honda SH150i Vetro Blue 2026 về Việt Nam, giá 235 triệu đồng

Ngoài các phiên bản sản xuất trong nước do Honda Việt Nam (HVN) phân phối chính hãng, dòng xe tay ga cao cấp - Honda SH thuộc thế hệ mới nhất còn có một số phiên bản đặc biệt, sản xuất số lượng giới hạn tại Ý; một trong số đó là Honda SH150i Vetro Blue 2026.

Honda SH150i Vetro Blue là phiên bản đặc biệt, được Honda xuất xưởng số lượng giới hạn tại nhà máy của hãng ở Atessa, Ý

Tương tự bản Honda SH Vetro xanh ngọc lục bảo, Honda SH150i Vetro Blue là phiên bản đặc biệt, được Honda xuất xưởng số lượng giới hạn tại nhà máy của hãng ở Atessa, Ý. Mẫu xe này sở hữu vẻ ngoài đặc biệt với "dàn áo" màu xanh dương trong suốt, được các nhà thiết kế của Honda lấy cảm hứng từ Honda Sky - mẫu xe tay ga 50 phân khối, ra đời từ năm 1996.

Sau màn "chào sân" tại Triển lãm EICMA 2025 diễn ra tại Ý, mới đây Honda SH150i Vetro Blue chính thức gia nhập thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, phiên bản đặc biệt này không phải do Honda Việt Nam nhập khẩu, phân phối mà thông qua Rebel Motor - một đơn vị chuyên kinh doanh xe nhập khẩu tại TP.HCM. Trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện đơn vị nhập khẩu mẫu xe này cho biết: "Honda SH Vetro Blue là bản đặc biệt, nhập nguyên chiếc từ Ý. SH Vetro Blue có hai phiên bản SH125i Vetro Blue và SH150i Vetro Blue, xuất xưởng số lượng giới hạn 1.000 chiếc. Trong đó có 600 chiếc thuộc bản SH150i Vetro Blue phân phối trên toàn cầu. Lô xe lần này về Việt Nam ngoài SH150i Vetro Blue còn có các phiên bản SH150i với nhiều màu sắc mới".

Honda SH Vetro Blue 2026 về Việt Nam chỉ có phiên bản SH150i Vetro Blue dùng động cơ 150cc

Dòng xe Honda SH vốn hút khách tại nhiều thị trường trên thế giới bởi từ lâu SH không đơn thuần là phương tiện đi lại, nó còn là biểu tượng của sự thành công, lối sống sang trọng và gu thẩm mỹ tinh tế. Phiên bản SH150i Vetro Blue như một tác phẩm nghệ thuật quyến rũ, kết hợp giữa thiết kế hiện đại với những giá trị vượt thời gian của truyền thống Ý.

Khác với Honda SH lắp ráp trong nước, phiên bản đặc biệt Honda SH Vetro Blue hướng đến nhóm khách hàng thích SH Ý, muốn sở hữu các phiên bản SH "độc, lạ" để sưu tập. Đặc điểm nổi bật nhất trên phiên bản này là thân xe màu dương hoàn thiện bằng vật liệu đặc biệt, tạo hiệu ứng 3D giống thủy tinh. Trong tiếng Ý, Vetro có nghĩa là thủy tinh, chính vì vậy Honda đặt tên cho phiên bản này là SH150i Vetro Blue. Tuy nhiên, cái tên "Vetro Blue" không chỉ mô tả một màu sắc, mà còn là một trải nghiệm thị giác rất đặc biệt. Màu xanh lam đậm, huyền bí, trong suốt như pha lê này được nâng lên một tầm cao mới nhờ độ trong suốt độc đáo.

Điểm nổi bật nhất trên Honda SH150i Vetro Blue 2026 là thân xe màu dương hoàn thiện bằng vật liệu đặc biệt, tạo hiệu ứng 3D giống thủy tinh

Để tạo ra một diện mạo khác biệt cho Honda SH150i Vetro Blue, nhóm thiết kế tại trung tâm nghiên cứu và phát triển của Honda ở Atessa, Ý, đã tiến hành quy trình nghiên cứu, thử nghiệm nghiêm ngặt, biến các hạt thủy tinh vô hình thành một lớp "áo giáp" trong suốt.

Thay vì sử dụng các hạt nhựa mờ đục truyền thống, các kỹ sư đã sử dụng các loại polyme chất lượng cao với độ trong suốt lên đến 80%.Trong quá trình nấu chảy và tạo hình nhựa, một tỷ lệ chính xác các hạt thủy tinh siêu mịn trộn trực tiếp vào hỗn hợp.

Việc sản xuất "dàn áo" trong suốt này không đơn thuần là vấn đề thẩm mỹ mà còn góp phần giảm đáng kể lượng khí thải CO2

Những hạt thủy tinh này hoạt động như những lăng kính nhỏ, có khả năng phản xạ và khúc xạ ánh sáng theo nhiều hướng khác nhau. Khi ánh nắng chiếu vào, thay vì bị lớp sơn bề mặt chặn lại, nó xuyên qua lớp nhựa màu xanh ngọc lục bảo, chiếu vào các hạt thủy tinh bên trong và tạo ra hiệu ứng lấp lánh tương tự như mặt nước sâu.

Việc sản xuất "dàn áo" trong suốt này không đơn thuần là vấn đề thẩm mỹ mà còn góp phần giảm đáng kể lượng khí thải CO 2 , loại bỏ các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) thường có trong sơn xe máy… Qua đó, khiến SH150i Vetro trở thành mẫu xe thân thiện với môi trường nhất trong dòng xe SH cho đến nay.

Các chi tiết trên Honda SH150i Vetro Blue thiết kế liền lạc, có độ hoàn thiện cao

Ngoài "dàn áo" độc đáo, các chi tiết khác như mâm xe sử dụng tông màu đen tương phản, logo Honda, SH gắn hai bên thân xe được mạ crôm. Trải nghiệm thực tế cho thấy, các chi tiết trên Honda SH150i Vetro Blue 2026 thiết kế liền lạc, độ hoàn thiện cao. Xe cũng được trang bị hệ thống đèn LED, màn hình TFT 4,2 inch hỗ trợ kết nối Honda RoadSync qua Bluetooth, chìa khóa thông minh Smart Key, hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC), hệ thống chống bó cứng phanh ABS 2 kênh kết hợp phanh đĩa trên cả hai bánh.

Honda cung cấp cho SH Vetro Blue 2026 hai phiên bản động cơ, gồm động cơ eSP+, 4 van, dung tích 150cc, kết hợp hệ thống Start&Stop. Theo Honda, động cơ này đáp ứng chuẩn khí thải Euro 5+, mức tiêu hao nhiên liệu vào khoảng 2 - 2,5 lít/100 km.

Ngoài Honda SH150i Vetro Blue 2026, Rebel Motor còn nhập khẩu các phiên bản SH150i 2026 với nhiều màu sắc mới như trắng, đen nhám… có giá 235 triệu đồng

Ngoài Honda SH150i Vetro Blue 2026, Rebel Motor còn nhập khẩu các phiên bản SH150i 2026 với nhiều màu sắc mới như trắng, đen nhám… Các phiên bản này phân phối thông qua các đối tác của Rebel Motor tại một số tỉnh, thành khu vực miền Nam với giá 235 triệu đồng. Honda SH nhập từ Ý thoạt nhìn không có quá nhiều thay đổi đáng chú ý so với SH sản xuất tại Việt Nam, nhưng nếu "sờ tận tay, xem tận mắt" để thấy được mức độ hoàn thiện cũng như những điểm đặc biệt trên dòng xe này, mới hiểu sao nhiều "dân chơi" sẵn sàng chi hàng trăm triệu để sở hữu một chiếc SH "Made in Italy".