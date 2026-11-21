Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres phát biểu tại hội nghị ẢNH: AFP

Hội nghị rà soát Công ước về một số loại vũ khí thông thường tại Liên Hiệp Quốc vừa kết thúc vào hôm nay 21.11 với cam kết tiếp tục thảo luận nhằm xây dựng các quy định mới trong vòng 2 năm tới về kiểm soát các loại vũ khí có ít hoặc không có sự giám sát của con người.

Những người ủng hộ đã kêu gọi thiết lập các quy định có tính ràng buộc pháp lý trong một khung thời gian ngắn, nhằm kiểm soát các hệ thống vũ khí có khả năng tự xác định và tấn công mục tiêu với các mức độ tự chủ khác nhau, đôi khi được gọi là rô bốt sát thủ.

Khoảng 100 quốc gia ủng hộ quan điểm này, nhưng các quốc gia sản xuất vũ khí lớn như Mỹ, Nga và Israel lại phản đối. Theo Reuters, kết quả là một thỏa thuận đã được giảm bớt nội dung, để ngỏ câu hỏi liệu các biện pháp trong tương lai có mang tính ràng buộc pháp lý hay không.

Các quốc gia thành viên Công ước về một số loại Vũ khí thông thường đã nhóm họp tại Geneva (Thụy Sĩ) từ ngày 16.11, trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về việc sử dụng các hệ thống vũ khí tự hành gây sát thương trong các cuộc xung đột, bao gồm cả ở Ukraine, Sudan và Trung Đông.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres, Giáo hoàng Leo XIV và Hội Chữ thập đỏ đều kêu gọi có những quy định chặt chẽ và ràng buộc về mặt pháp lý.

Một mô hình trong chiến dịch ngăn chặn rô bốt sát thủ tại London ẢNH: AFP

Chủ tịch hội nghị Julien Thoeni ca ngợi thỏa thuận này là một thành tựu quan trọng trong việc giải trừ vũ khí theo tinh thần nhân đạo sau hơn 10 năm đàm phán.

"Điều này cho thấy ngay cả trong một thế giới bị chia rẽ sâu sắc như hiện nay, ngoại giao đa phương vẫn có thể mang lại những kết quả cụ thể", ông phát biểu với các phóng viên khi cuộc đàm phán kết thúc vào lúc hơn 4 giờ sáng.

Theo các nhà ngoại giao, các nhà đàm phán đã dành nhiều giờ trong đêm để tranh cãi về một số từ ngữ, sau khi có thành viên phản đối các quy tắc thủ tục, buộc một số cuộc họp chính thức phải hủy bỏ.



