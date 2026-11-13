Chiến dịch toàn cầu bắt 354 đối tượng, thu giữ gần 6 tấn ma túy

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche phát biểu trong cuộc họp báo công bố kết quả chiến dịch ẢNH: AFP

Các quan chức Mỹ và châu Âu vừa cho biết cảnh sát đã bắt giữ 354 người, đồng thời thu giữ lượng lớn ma túy, súng đạn và tiền mặt trong một chiến dịch trấn áp quy mô toàn cầu nhắm vào các đường dây tội phạm hoạt động trên web tối (dark web).

Web tối là những trang web và máy chủ được cố tình ẩn đi, không thể được truy cập thông qua các trình duyệt thông thường mà phải cần phần mềm hoặc cấu hình chuyên biệt.

AFP ngày 13.11 dẫn thông cáo của Europol, Cơ quan cảnh sát Liên minh châu Âu (EU), cho biết cơ quan này đã phối hợp với các đối tác để thực hiện một chiến dịch truy quét trên quy mô toàn cầu mang mật danh Operation TorNado (Chiến dịch TorNado) từ tháng 5.2025 đến tháng 10.2026, dẫn đến hàng trăm cuộc khám xét trên thế giới.

Phần lớn các vụ bắt giữ diễn ra tại Mỹ (132 người), tiếp theo là Anh (59 người), Hungary (45 người), Đức (41 người), Pháp (23 người) và các nước khác.

"Chiến dịch TorNado đã đối phó một trong những mối đe dọa cấp bách nhất đối với an toàn công cộng trong thời đại chúng ta là hoạt động buôn bán fentanyl cùng các loại ma túy chết người khác thông qua web tối", Phó giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Christopher Raia cho biết.

Lực lượng thực thi pháp luật tại 14 quốc gia đã tham gia vào chiến dịch này. Trong thông cáo, Europol cho biết chiến dịch này "đã làm nổi bật khả năng thích ứng ngày càng cao của các thị trường trên web tối, vốn tiếp tục biến đổi bất chấp các đợt triệt phá".

Tại châu Âu, lực lượng chức năng đã thu giữ gần một tấn ma túy bất hợp pháp, bao gồm amphetamine, ketamine, MDMA, cocaine và cần sa, cùng với 57 khẩu súng và hơn 60 triệu euro tiền mặt, tiền số. Tại Mỹ, hơn 4,8 tấn ma túy đã được tịch thu, cùng với 152 khẩu súng và 150 triệu euro tiền mặt và tiền số.