Khoảng 51.000 ô tô tại Việt Nam nguy cơ mất an toàn do lỗi túi khí Takata

Gần 10 năm sau cuộc khủng hoảng khiến Takata - một trong những hãng sản xuất, cung cấp túi khí ô tô lớn nhất thế giới phải phá sản và bán lại cổ phần cho hãng sản xuất phụ kiện của Trung Quốc, dư âm về lỗi túi khí Takata vẫn chưa dứt với các nhà sản xuất ô tô. Tính đến thời điểm hiện tại, vẫn còn hàng triệu ô tô trên thế giới tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn do vấn đề liên quan đến túi khí Takata nhưng chưa được khắc phục.

Hiện còn khoảng 51.000 ô tô tại Việt Nam mang thương hiệu Toyota, Honda, Ford, Mitsubishi và Mercedes-Benz… tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn

Ảnh: B.H

Tại Việt Nam, theo thống kê có khoảng 137.000 xe thuộc diện triệu hồi do lỗi túi khí Takata nhưng đến nay mới có hơn 86.000 xe được kiểm tra và thay thế cụm bơm túi khí theo chương trình, đạt tỷ lệ trên 60% tổng số xe bị ảnh hưởng. Điều này đồng nghĩa với việc hiện vẫn còn khoảng 51.000 ô tô tại Việt Nam mang thương hiệu Toyota, Honda, Ford, Mitsubishi và Mercedes-Benz… tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn do dính lỗi liên quan đến túi khí Takata nhưng chưa được kiểm tra, thay thế.

Trên các xe bị ảnh hưởng, cụm bơm túi khí do Takata cung cấp có nguy cơ bị hơi ẩm xâm nhập theo thời gian. Trong trường hợp xảy ra va chạm khiến túi khí kích hoạt, áp suất bên trong cụm bơm khí có thể tăng quá mức và dẫn đến nứt vỡ. Nếu cụm bơm khí bị vỡ, các mảnh kim loại có thể xuyên qua túi khí đã bung và bắn vào khoang hành khách, gây chấn thương nghiêm trọng, thậm chí tử vong.

Chính vì vậy, dựa trên tài liệu do Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cung cấp, mới đây Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vừa đưa ra khuyến cáo với người tiêu dùng trên cả nước liên quan đến việc triệu hồi ô tô do lỗi túi khí Takata.

Các nhà sản xuất ô tô hiện vẫn đang tích cực, liên tục triển khai chương trình kiểm tra và thay thế miễn phí túi khí Takata trên các phương tiện thuộc diện ảnh hưởng Ảnh: B.H

Theo tài liệu do VAMA cung cấp, danh sách ô tô bị ảnh hưởng bởi lỗi túi khí Takata tại Việt Nam đến nay chưa được kiểm tra, khắc phục gồm nhiều mẫu xe phổ thông như Toyota Vios, Yaris, Altis sản xuất từ năm 2004 đến 2013; Honda CR-V, City, Civic, Accord sản xuất từ 2008 đến 2014; Ford Ranger, Everest, Mondeo sản xuất từ 2003 đến 2013 và Mercedes C-Class (W204), GLK (X204) sản xuất từ tháng 8.2007 đến 7.2015.

Hiện nay, các nhà sản xuất ô tô vẫn đang tích cực, liên tục triển khai chương trình kiểm tra và thay thế miễn phí túi khí Takata trên các phương tiện thuộc diện ảnh hưởng. Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khuyến cáo khách hàng, người tiêu dùng vì quyền lợi và an toàn của chính mình và hành khách đi cùng, cần nhanh chóng mang xe tới các đại lý được ủy quyền của các hãng xe để được kiểm tra và thay thế cụm bơm khí mới.

Trên thực tế, nhiều quốc gia đã ghi nhận nhiều vụ tai nạn liên quan đến cụm bơm túi khí hành khách phía trước do Takata sản xuất. Những con số này cho thấy mức độ nghiêm trọng của rủi ro mất an toàn tiềm ẩn, đồng thời khẳng định sự cần thiết của việc đẩy mạnh thông tin và hoàn thành chương trình triệu hồi nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người sử dụng phương tiện.