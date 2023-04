Hiện biến thể Omicron vẫn lưu hành và chiếm ưu thế sau 16 tháng xuất hiện. Đến nay, đã có hơn 500 biến thể phụ của Omicron, hầu hết có tính lây lan nhanh nhưng chưa có bằng chứng rõ ràng về khả năng làm tăng ca bệnh nặng.

Vắc xin phòng Covid-19 giúp giảm nguy cơ tăng nặng, nhập viện và tử vong; do đó tiêm vắc xin đầy đủ là cần thiết

Nhật Thịnh

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đánh giá: Thời điểm này, khoảng 90% người dân có miễn dịch với Covid-19, là miễn dịch do vắc xin hoặc do mắc phải. Do đó, người mắc Covid-19 có thể bị nhẹ hơn, ít triệu chứng hoặc không triệu chứng. Tuy nhiên, người nguy cơ cao như những người có bệnh nền, người lớn tuổi, phụ nữ mang thai, suy giảm miễn dịch dễ dẫn đến bệnh nặng, nhập viện hoặc tử vong thì cần đặc biệt lưu ý khi mắc Covid-19 và tiêm chủng đầy đủ.

GS Phan Trọng Lân cho rằng: Omicron lây lan nhanh, trong khi hầu hết các quốc gia đã mở cửa, việc giao lưu đi lại giữa các quốc gia, giữa các khu vực trong nước tăng cao, tăng sự giao tiếp cũng là yếu tố nguy cơ gia tăng lây nhiễm bệnh. Hiện vắc xin phòng Covid-19 vẫn có thể giảm nguy cơ tăng nặng, nhập viện và tử vong; do đó tiêm vắc xin đầy đủ là cần thiết.

"Việc thống kê các ca bệnh mới chưa thể đầy đủ đến từng cá nhân, nhưng vẫn là số liệu cần thiết để đánh giá được xu hướng dịch. Tại thời điểm này, ca bệnh có tăng nhưng hầu hết là bệnh nhẹ", GS Lân cho biết thêm, đồng thời lưu ý nhóm nguy cơ cao cần theo dõi sát diễn biến sức khỏe khi mắc Covid-19, tránh các diễn biến nặng và không được chăm sóc y tế kịp thời.

Liên quan đến phòng chống dịch và nguy cơ gia tăng ca bệnh Covid-19 khi mật độ đi lại, tiếp xúc tăng cao trong kỳ nghỉ lễ 30.4, Bộ Y tế đề nghị các tỉnh, thành tăng cường giám sát dịch tại cửa khẩu, tiêm chủng các mũi vắc xin nhắc lại (mũi 3, mũi 4), đeo khẩu trang trên phương tiện công cộng và trong không gian kín đông người.

GS Lân lưu ý các địa phương và người dân cần cảnh giác cao và chủ động chống dịch, khống chế dịch từ nguồn; khi có ổ dịch không để ảnh hưởng rộng, không gây xáo trộn. Như vừa qua tỉnh Lào Cai có 2 ổ dịch, cơ quan y tế đã vào cuộc sớm, triệt để ngăn lây lan; Hà Nội có số ca mắc tăng nhưng đã triển khai biện pháp mạnh mẽ để ngăn và giảm lây nhiễm.