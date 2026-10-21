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    Khoảnh khắc cầu đi bộ nghìn tỉ chính thức nối hai bờ sông Sài Gòn

    Ngọc Dương - Nhật Thịnh - Bùi Quốc Hoàng
    Sau hơn một năm thi công, nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đã được đưa vào vị trí, kết nối công viên Bến Bạch Đằng với bờ sông Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Công đoạn hợp long hoàn thành sáng 21.10, đánh dấu cột mốc quan trọng của công trình.

    Sáng 21.10, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn chính thức hợp long nhịp chính nặng 3.400 tấn, nối khu vực công viên Bến Bạch Đằng với Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Sự kiện này đánh dấu bước tiến quan trọng của công trình do Nutifood tài trợ toàn bộ kinh phí, mở ra giai đoạn thi công tiếp theo để hoàn thiện cây cầu.

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    Sau nhiều giờ căn chỉnh, nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn được đưa vào đúng vị trí, chính thức hợp long sáng 21.10

    ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

    Từ rạng sáng 21.10, công trường cầu đi bộ qua sông Sài Gòn sáng đèn ở cả hai bờ. Trên sông, các tàu lai dắt phối hợp đưa sà lan chở nhịp cầu chính vào vị trí hạ đặt. Dưới sự điều phối của đội ngũ kỹ sư, từng thao tác dịch chuyển, căn chỉnh và hạ tải được thực hiện cẩn trọng, nhằm đưa khối kết cấu thép nặng hàng nghìn tấn kết nối với hệ trụ đỡ.

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    Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn hoàn thành công đoạn hợp long dầm chính

    ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

    Đến sáng cùng ngày, nhịp chính của cầu đi bộ đã được đặt vào vị trí, chính thức hợp long, nối liền hai bờ sông Sài Gòn. 

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    ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

    Đối với đơn vị tài trợ và các nhà thầu, đây là kết quả của quá trình triển khai đồng bộ nhiều hạng mục, từ chế tạo kết cấu thép, vận chuyển cấu kiện bằng đường thủy đến tổ chức lắp đặt tại công trường. Trong đó, việc đưa nhịp cầu nặng 3.400 tấn vào đúng vị trí là một trong những công đoạn phức tạp, đòi hỏi độ chính xác cao.

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    Khoảnh khắc nhịp cầu vòm thép nặng 3.400 tấn được đặt vào vị trí kết nối hai bờ sông Sài Gòn

    ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

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    Nhịp cầu hình lá dừa nước nặng 3.400 tấn vươn qua sông Sài Gòn, đánh dấu cột mốc hợp long sau hơn một năm thi công

    ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

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    Từ phía công viên Bến Bạch Đằng, nhịp cầu đi bộ đã nối liền với bờ sông Thủ Thiêm sau công đoạn hợp long sáng 21.10

    ẢNH: NHẬT THỊNH

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    Kết cấu thép hình lá dừa nước của cầu đi bộ hiện diện giữa dòng sông Sài Gòn sau khi hoàn thành công đoạn hợp long

    ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

    Các kỹ sư theo dõi, kiểm tra thông số kỹ thuật trong quá trình đưa nhịp cầu chính vào vị trí giữa dòng sông Sài Gòn

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    lhvlvh - Ảnh 13.

    Nhịp cầu đi bộ hình lá dừa nước nổi bật giữa sông Sài Gòn, phía sau là các công trình cao tầng của trung tâm TP.HCM, sau khi hoàn thành hợp long

    ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

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    lhvlvh - Ảnh 15.
    lhvlvh - Ảnh 16.

    Người dân tập trung bên bờ sông, hướng về công trường để theo dõi khoảnh khắc nhịp chính cầu đi bộ được đưa vào vị trí

    ẢNH: NGỌC DƯƠNG

    lhvlvh - Ảnh 17.

    Toàn cảnh cầu đi bộ qua sông Sài Gòn sau khi hoàn thành công đoạn hợp long dầm chính, kết nối khu vực Bến Bạch Đằng với bờ sông Thủ Thiêm

    ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG


    Trước đó, khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, công tác hợp long dầm chính được triển khai. Khoảng 200 kỹ sư, chuyên gia và công nhân cùng hệ thống máy móc, thiết bị đo đạc, cảm biến được huy động tại công trường hai bờ sông.

    lhvlvh - Ảnh 18.

    Công trường cầu đi bộ qua sông Sài Gòn sáng đèn từ rạng sáng 21.10, chuẩn bị đưa nhịp chính vào vị trí hợp long

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    Đối với đơn vị tài trợ và các nhà thầu, đây là kết quả của quá trình triển khai nhiều hạng mục, từ chế tạo kết cấu thép, vận chuyển cấu kiện bằng đường thủy đến tổ chức lắp đặt tại công trường. Việc đưa nhịp cầu nặng 3.400 tấn vào đúng vị trí cũng là một trong những thao tác phức tạp nhất của dự án.

    lhvlvh - Ảnh 20.

    Các kỹ sư cùng hệ thống máy móc, thiết bị đo đạc được bố trí tại công trường, phục vụ việc căn chỉnh nhịp cầu trong quá trình hợp long

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    lhvlvh - Ảnh 21.
    lhvlvh - Ảnh 22.

    Khoảng 3 giờ sáng 21.10, các kỹ sư, công nhân cùng thiết bị chuyên dụng được huy động tại công trường để triển khai hợp long dầm chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    lhvlvh - Ảnh 23.

    Công đoạn hợp long dầm chính hoàn thành sáng 21.10

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    lhvlvh - Ảnh 24.

    Việc hợp long nhịp chính nặng 3.400 tấn đánh dấu bước chuyển quan trọng từ giai đoạn thi công kết cấu sang các hạng mục hoàn thiện tiếp theo

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    lhvlvh - Ảnh 26.

    Nhịp cầu chính đã hiện diện giữa dòng sông Sài Gòn.

    ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

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