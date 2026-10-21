Khoảnh khắc cầu đi bộ nghìn tỉ chính thức nối hai bờ sông Sài Gòn

Sáng 21.10, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn chính thức hợp long nhịp chính nặng 3.400 tấn, nối khu vực công viên Bến Bạch Đằng với Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Sự kiện này đánh dấu bước tiến quan trọng của công trình do Nutifood tài trợ toàn bộ kinh phí, mở ra giai đoạn thi công tiếp theo để hoàn thiện cây cầu.

Sau nhiều giờ căn chỉnh, nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn được đưa vào đúng vị trí, chính thức hợp long sáng 21.10 ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Từ rạng sáng 21.10, công trường cầu đi bộ qua sông Sài Gòn sáng đèn ở cả hai bờ. Trên sông, các tàu lai dắt phối hợp đưa sà lan chở nhịp cầu chính vào vị trí hạ đặt. Dưới sự điều phối của đội ngũ kỹ sư, từng thao tác dịch chuyển, căn chỉnh và hạ tải được thực hiện cẩn trọng, nhằm đưa khối kết cấu thép nặng hàng nghìn tấn kết nối với hệ trụ đỡ.

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn hoàn thành công đoạn hợp long dầm chính ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Đến sáng cùng ngày, nhịp chính của cầu đi bộ đã được đặt vào vị trí, chính thức hợp long, nối liền hai bờ sông Sài Gòn.

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Đối với đơn vị tài trợ và các nhà thầu, đây là kết quả của quá trình triển khai đồng bộ nhiều hạng mục, từ chế tạo kết cấu thép, vận chuyển cấu kiện bằng đường thủy đến tổ chức lắp đặt tại công trường. Trong đó, việc đưa nhịp cầu nặng 3.400 tấn vào đúng vị trí là một trong những công đoạn phức tạp, đòi hỏi độ chính xác cao.

Khoảnh khắc nhịp cầu vòm thép nặng 3.400 tấn được đặt vào vị trí kết nối hai bờ sông Sài Gòn ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Nhịp cầu hình lá dừa nước nặng 3.400 tấn vươn qua sông Sài Gòn, đánh dấu cột mốc hợp long sau hơn một năm thi công ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Từ phía công viên Bến Bạch Đằng, nhịp cầu đi bộ đã nối liền với bờ sông Thủ Thiêm sau công đoạn hợp long sáng 21.10 ẢNH: NHẬT THỊNH

Kết cấu thép hình lá dừa nước của cầu đi bộ hiện diện giữa dòng sông Sài Gòn sau khi hoàn thành công đoạn hợp long ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Các kỹ sư theo dõi, kiểm tra thông số kỹ thuật trong quá trình đưa nhịp cầu chính vào vị trí giữa dòng sông Sài Gòn ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhịp cầu đi bộ hình lá dừa nước nổi bật giữa sông Sài Gòn, phía sau là các công trình cao tầng của trung tâm TP.HCM, sau khi hoàn thành hợp long ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Người dân tập trung bên bờ sông, hướng về công trường để theo dõi khoảnh khắc nhịp chính cầu đi bộ được đưa vào vị trí ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Toàn cảnh cầu đi bộ qua sông Sài Gòn sau khi hoàn thành công đoạn hợp long dầm chính, kết nối khu vực Bến Bạch Đằng với bờ sông Thủ Thiêm ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG





Trước đó, khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, công tác hợp long dầm chính được triển khai. Khoảng 200 kỹ sư, chuyên gia và công nhân cùng hệ thống máy móc, thiết bị đo đạc, cảm biến được huy động tại công trường hai bờ sông.

Công trường cầu đi bộ qua sông Sài Gòn sáng đèn từ rạng sáng 21.10, chuẩn bị đưa nhịp chính vào vị trí hợp long ẢNH: NHẬT THỊNH

Đối với đơn vị tài trợ và các nhà thầu, đây là kết quả của quá trình triển khai nhiều hạng mục, từ chế tạo kết cấu thép, vận chuyển cấu kiện bằng đường thủy đến tổ chức lắp đặt tại công trường. Việc đưa nhịp cầu nặng 3.400 tấn vào đúng vị trí cũng là một trong những thao tác phức tạp nhất của dự án.

Các kỹ sư cùng hệ thống máy móc, thiết bị đo đạc được bố trí tại công trường, phục vụ việc căn chỉnh nhịp cầu trong quá trình hợp long ẢNH: NHẬT THỊNH

Khoảng 3 giờ sáng 21.10, các kỹ sư, công nhân cùng thiết bị chuyên dụng được huy động tại công trường để triển khai hợp long dầm chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn ẢNH: NHẬT THỊNH

Công đoạn hợp long dầm chính hoàn thành sáng 21.10 ẢNH: NHẬT THỊNH

Việc hợp long nhịp chính nặng 3.400 tấn đánh dấu bước chuyển quan trọng từ giai đoạn thi công kết cấu sang các hạng mục hoàn thiện tiếp theo ẢNH: NHẬT THỊNH