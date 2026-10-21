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    Xuyên đêm hợp long cầu đi bộ ngàn tỉ vượt sông Sài Gòn

    Nhật Thịnh
    Nhật Thịnh
    Rạng sáng 21.10, các đơn vị tất bật thi công xuyên đêm, tiến hành hợp long đoạn phiến dầm chính của cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn, kết nối công viên bến Bạch Đằng với Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

    Theo nhà đầu tư Nutifood, nhằm bảo đảm an toàn kỹ thuật và tĩnh không giao thông đường thủy trên sông Sài Gòn, quá trình vận chuyển, xoay sà lan và hạ tải dầm cầu được triển khai liên tục từ 3 giờ đến 7 giờ 30 phút sáng 21.10.

    Xuyên đêm hợp long cầu đi bộ ngàn tỉ vượt sông Sài Gòn - Ảnh 1.

    Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn được khởi công ngày 29.3.2025, với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỉ đồng do Công ty cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood tài trợ toàn bộ

    Xuyên đêm hợp long cầu đi bộ ngàn tỉ vượt sông Sài Gòn - Ảnh 2.

    Từ 4 giờ 30 sáng 21.10, không khí tại khu vực công trường bến Bạch Đằng và bờ sông Thủ Thiêm đã nhộn nhịp

    Xuyên đêm hợp long cầu đi bộ ngàn tỉ vượt sông Sài Gòn - Ảnh 3.

    Khoảng 5 giờ sáng 21.10, sà lan bắt đầu được xoay ngang và kéo vào vị trí giữa hai mố trụ TC01 và TC02

    Xuyên đêm hợp long cầu đi bộ ngàn tỉ vượt sông Sài Gòn - Ảnh 4.

    Khi tiến hành hợp long, sà lan sẽ được tàu kéo xoay ngang và kéo vào vị trí giữa hai mố trụ TC01, TC02, đưa khung vòm cầu chính vào đúng vị trí để kết nối với các mố trụ theo phương án kỹ thuật đã được tính toán

    Xuyên đêm hợp long cầu đi bộ ngàn tỉ vượt sông Sài Gòn - Ảnh 5.

    Để sẵn sàng cho cột mốc quan trọng này, đội ngũ chuyên gia đã dành nhiều tháng nghiên cứu, theo dõi các dữ liệu thủy văn và diễn biến dòng chảy trên sông Sài Gòn

    Xuyên đêm hợp long cầu đi bộ ngàn tỉ vượt sông Sài Gòn - Ảnh 6.

    Đặc biệt, công trình phải trải qua những bước kiểm tra, kiểm định và thử tải cần thiết để bảo đảm đầy đủ các yêu cầu về chất lượng và an toàn trước khi đưa vào sử dụng, dự kiến trước Tết Nguyên đán năm nay

    Xuyên đêm hợp long cầu đi bộ ngàn tỉ vượt sông Sài Gòn - Ảnh 7.

    Đây là bước chuẩn bị trực tiếp và đòi hỏi sự tỉ mỉ đến từng mi li mét cho công tác hợp long, nhằm đưa kết cấu vòm thép về vị trí hoàn hảo trước khi đấu nối cố định

    Xuyên đêm hợp long cầu đi bộ ngàn tỉ vượt sông Sài Gòn - Ảnh 8.

    Đội ngũ kỹ sư, công nhân cùng hệ thống máy móc chuyên dụng đang khẩn trương triển khai các công đoạn thi công, hợp long phiến dầm chính cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn

    Xuyên đêm hợp long cầu đi bộ ngàn tỉ vượt sông Sài Gòn - Ảnh 9.

    'Lá dừa nước' ngàn tỉ đã hoàn thành hành trình đặc biệt vượt 124 km đường thủy về đến Bến Bạch Đằng

    Xuyên đêm hợp long cầu đi bộ ngàn tỉ vượt sông Sài Gòn - Ảnh 10.

    Công nhân tất bật thi công, khẩn trương thực hiện các công đoạn lắp đặt dầm chính cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn trong sáng 21.10

    Xuyên đêm hợp long cầu đi bộ ngàn tỉ vượt sông Sài Gòn - Ảnh 11.

    Sau hợp long, nhà đầu tư sẽ tiếp tục tập trung hoàn thiện các hạng mục còn lại, từ kết cấu, thảm nhựa mặt cầu, lan can, hệ thống âm thanh chiếu sáng, thang máy, thang cuốn đến các chi tiết kiến trúc và cảnh quan

    Xuyên đêm hợp long cầu đi bộ ngàn tỉ vượt sông Sài Gòn - Ảnh 12.

    Khi hoàn thành, cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn không chỉ tạo thêm kết nối giữa công viên Bến Bạch Đằng (phường Sài Gòn, TP.HCM) và Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh, TP.HCM), mà còn mở ra không gian công cộng mới, góp phần thúc đẩy phát triển đô thị và du lịch của TP.HCM.

     

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