Xuyên đêm hợp long cầu đi bộ ngàn tỉ vượt sông Sài Gòn

Khi tiến hành hợp long, sà lan sẽ được tàu kéo xoay ngang và kéo vào vị trí giữa hai mố trụ TC01, TC02, đưa khung vòm cầu chính vào đúng vị trí để kết nối với các mố trụ theo phương án kỹ thuật đã được tính toán