Khoảnh khắc chim chiền chiện mẹ mớm mồi giữa đồng sen Đồng Tháp

Phạm Hữu
08/05/2026 06:15 GMT+7

Sau nhiều ngày theo dõi giữa cánh đồng sen ở Đồng Tháp, một người mê nhiếp ảnh đã ghi lại khoảnh khắc chim chiền chiện mẹ mớm mồi cho con trong tự nhiên.

Anh Nguyễn Văn Luận, một người đam mê nhiếp ảnh tại tỉnh Đồng Tháp, cho biết bộ ảnh về chim chiền chiện mà anh thực hiện là kết quả của nhiều ngày theo dõi, quan sát tỉ mỉ trong môi trường tự nhiên. Theo anh, chim chiền chiện còn được gọi là chích chòe bông sống nhiều ở khu vực ruộng lúa, đồng sen miền Tây Nam bộ.

Chim chiền chiện thường làm tổ khá thấp, ở những vị trí như đuôi tàu dừa, nhánh tre hay các tán cây ven ao hồ, thậm chí có khi nằm giữa những đầm sen. Cho nên để tìm được tổ, anh Luận phải đi đến các cánh đồng, xa trung tâm thành phố rồi quan sát kỹ từng khu vực. Khi phát hiện được tổ thì phải theo dõi từ lúc chim đẻ trứng, ấp đến khi chim con lớn dần.

Khoảnh khắc chim chiền chiền mẹ mớm mồi cho con giữa cánh đồng sen ở Đồng Tháp - Ảnh 1.

Hình ảnh loài chim chiền chiện qua ống kính của anh Luận, người đam mê chụp hình động vật

ẢNH: NGUYỄN LUẬN

Khoảnh khắc chim chiền chiền mẹ mớm mồi cho con giữa cánh đồng sen ở Đồng Tháp - Ảnh 2.

Anh Luận cho biết phải mất nhiều thời gian để đi tìm được nơi sinh sống và tổ của loài chim này. Sau đó anh mất thêm thời gian chờ đợi để chim con lớn lên, bay ra được khỏi tổ mới chụp hình

ẢNH: NGUYỄN LUẬN

Khoảnh khắc chim chiền chiền mẹ mớm mồi cho con giữa cánh đồng sen ở Đồng Tháp - Ảnh 3.

Hình ảnh những chú chim chiền chiện này được anh Luận chụp tại một cánh đồng sen vào tháng 3 vừa qua ở tỉnh Đồng Tháp

ẢNH: NGUYỄN LUẬN

Khoảnh khắc chim chiền chiền mẹ mớm mồi cho con giữa cánh đồng sen ở Đồng Tháp - Ảnh 4.

Chim chiền chiện thường sống tại vùng đồng bằng, bãi hoang, ruộng lúa, cánh đồng mía, cánh đồng sen hoặc trảng cỏ khu vực miền tây

ẢNH: NGUYỄN LUẬN

Theo anh Luận, một tổ chim chiền chiện có thể có nhiều trứng. Một tổ có khi lên đến 6 - 7 trứng, nhưng không phải lúc nào cũng nở hết. Trong quá trình theo dõi, anh nhận thấy chim chiền chiện bố mẹ thường tập trung chăm sóc những con khỏe mạnh, còn những con yếu có thể bị bỏ lại.

"Để chụp được bộ hình này, tôi phải đi lại nhiều lần. Những lần tôi phải di chuyển từ nhà xuống khu vực xã Mỹ Đông (huyện Tháp Mười cũ) cách hơn 30 km để rình chụp. Chúng rất xinh và gần gũi với đồng ruộng miền Tây, nên tôi đặc biệt thích chụp loài này", anh nói.

Khoảnh khắc chim chiền chiền mẹ mớm mồi cho con giữa cánh đồng sen ở Đồng Tháp - Ảnh 5.

Loài chim có kích thước nhỏ như chim sẻ, có màu lông trắng nhạt, nâu

ẢNH: NGUYỄN LUẬN

Khoảnh khắc chim chiền chiền mẹ mớm mồi cho con giữa cánh đồng sen ở Đồng Tháp - Ảnh 6.

Thức ăn chính của chim là các loại côn trùng nhỏ như châu chấu, sâu bọ, cào cào...

ẢNH: NGUYỄN LUẬN

Khoảnh khắc chim chiền chiền mẹ mớm mồi cho con giữa cánh đồng sen ở Đồng Tháp - Ảnh 7.

ẢNH: NGUYỄN LUẬN

Khoảnh khắc chim chiền chiền mẹ mớm mồi cho con giữa cánh đồng sen ở Đồng Tháp - Ảnh 8.

Để ghi lại khoảnh khắc chim mẹ mớm mồi cho con, anh Luận cho biết phải canh đúng thời điểm chim con sắp ra ràng, đồng thời giữ khoảng cách phù hợp để không làm ảnh hưởng đến tập tính tự nhiên của chúng

ẢNH: NGUYỄN LUẬN

Khoảnh khắc chim chiền chiền mẹ mớm mồi cho con giữa cánh đồng sen ở Đồng Tháp - Ảnh 9.

Với anh, sức hút của loài chim này không chỉ nằm ở tập tính thú vị mà còn ở vẻ ngoài nhỏ nhắn, bộ lông trắng nâu nổi bật

ẢNH: NGUYỄN LUẬN

Khoảnh khắc chim chiền chiền mẹ mớm mồi cho con giữa cánh đồng sen ở Đồng Tháp - Ảnh 10.

Cảnh hiếm khi anh Luận chụp đàn chim chiền chiện vào buổi bình minh

ẢNH: NGUYỄN LUẬN

Bắt gặp chim bói cá săn mồi chớp nhoáng giữa Hồ Gươm

Khi đi dạo ở khu vực Hồ Gươm (Hà Nội), anh Hùng Phạm bất ngờ ghi lại được khoảnh khắc chim bói cá lao xuống mặt nước săn mồi chỉ trong tích tắc.

