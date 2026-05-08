Khoảnh khắc chim chiền chiện mẹ mớm mồi giữa đồng sen Đồng Tháp

Anh Nguyễn Văn Luận, một người đam mê nhiếp ảnh tại tỉnh Đồng Tháp, cho biết bộ ảnh về chim chiền chiện mà anh thực hiện là kết quả của nhiều ngày theo dõi, quan sát tỉ mỉ trong môi trường tự nhiên. Theo anh, chim chiền chiện còn được gọi là chích chòe bông sống nhiều ở khu vực ruộng lúa, đồng sen miền Tây Nam bộ.

Chim chiền chiện thường làm tổ khá thấp, ở những vị trí như đuôi tàu dừa, nhánh tre hay các tán cây ven ao hồ, thậm chí có khi nằm giữa những đầm sen. Cho nên để tìm được tổ, anh Luận phải đi đến các cánh đồng, xa trung tâm thành phố rồi quan sát kỹ từng khu vực. Khi phát hiện được tổ thì phải theo dõi từ lúc chim đẻ trứng, ấp đến khi chim con lớn dần.

Hình ảnh loài chim chiền chiện qua ống kính của anh Luận, người đam mê chụp hình động vật ẢNH: NGUYỄN LUẬN

Anh Luận cho biết phải mất nhiều thời gian để đi tìm được nơi sinh sống và tổ của loài chim này. Sau đó anh mất thêm thời gian chờ đợi để chim con lớn lên, bay ra được khỏi tổ mới chụp hình ẢNH: NGUYỄN LUẬN

Hình ảnh những chú chim chiền chiện này được anh Luận chụp tại một cánh đồng sen vào tháng 3 vừa qua ở tỉnh Đồng Tháp ẢNH: NGUYỄN LUẬN

Chim chiền chiện thường sống tại vùng đồng bằng, bãi hoang, ruộng lúa, cánh đồng mía, cánh đồng sen hoặc trảng cỏ khu vực miền tây ẢNH: NGUYỄN LUẬN

Theo anh Luận, một tổ chim chiền chiện có thể có nhiều trứng. Một tổ có khi lên đến 6 - 7 trứng, nhưng không phải lúc nào cũng nở hết. Trong quá trình theo dõi, anh nhận thấy chim chiền chiện bố mẹ thường tập trung chăm sóc những con khỏe mạnh, còn những con yếu có thể bị bỏ lại.

"Để chụp được bộ hình này, tôi phải đi lại nhiều lần. Những lần tôi phải di chuyển từ nhà xuống khu vực xã Mỹ Đông (huyện Tháp Mười cũ) cách hơn 30 km để rình chụp. Chúng rất xinh và gần gũi với đồng ruộng miền Tây, nên tôi đặc biệt thích chụp loài này", anh nói.

Loài chim có kích thước nhỏ như chim sẻ, có màu lông trắng nhạt, nâu ẢNH: NGUYỄN LUẬN

Thức ăn chính của chim là các loại côn trùng nhỏ như châu chấu, sâu bọ, cào cào... ẢNH: NGUYỄN LUẬN

ẢNH: NGUYỄN LUẬN

Để ghi lại khoảnh khắc chim mẹ mớm mồi cho con, anh Luận cho biết phải canh đúng thời điểm chim con sắp ra ràng, đồng thời giữ khoảng cách phù hợp để không làm ảnh hưởng đến tập tính tự nhiên của chúng ẢNH: NGUYỄN LUẬN

Với anh, sức hút của loài chim này không chỉ nằm ở tập tính thú vị mà còn ở vẻ ngoài nhỏ nhắn, bộ lông trắng nâu nổi bật ẢNH: NGUYỄN LUẬN