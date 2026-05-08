Khoảnh khắc chim chiền chiện mẹ mớm mồi giữa đồng sen Đồng Tháp

Anh Nguyễn Văn Luận, một người đam mê nhiếp ảnh tại tỉnh Đồng Tháp, cho biết bộ ảnh về chim chiền chiện mà anh thực hiện là kết quả của nhiều ngày theo dõi, quan sát tỉ mỉ trong môi trường tự nhiên. Theo anh, chim chiền chiện còn được gọi là chích chòe bông sống nhiều ở khu vực ruộng lúa, đồng sen miền Tây Nam bộ.
Chim chiền chiện thường làm tổ khá thấp, ở những vị trí như đuôi tàu dừa, nhánh tre hay các tán cây ven ao hồ, thậm chí có khi nằm giữa những đầm sen. Cho nên để tìm được tổ, anh Luận phải đi đến các cánh đồng, xa trung tâm thành phố rồi quan sát kỹ từng khu vực. Khi phát hiện được tổ thì phải theo dõi từ lúc chim đẻ trứng, ấp đến khi chim con lớn dần.
Theo anh Luận, một tổ chim chiền chiện có thể có nhiều trứng. Một tổ có khi lên đến 6 - 7 trứng, nhưng không phải lúc nào cũng nở hết. Trong quá trình theo dõi, anh nhận thấy chim chiền chiện bố mẹ thường tập trung chăm sóc những con khỏe mạnh, còn những con yếu có thể bị bỏ lại.
"Để chụp được bộ hình này, tôi phải đi lại nhiều lần. Những lần tôi phải di chuyển từ nhà xuống khu vực xã Mỹ Đông (huyện Tháp Mười cũ) cách hơn 30 km để rình chụp. Chúng rất xinh và gần gũi với đồng ruộng miền Tây, nên tôi đặc biệt thích chụp loài này", anh nói.
