Khoảnh khắc CSGT TP.HCM hú còi mở đường thần tốc cứu thai phụ giữa kẹt xe
Video Đời sống

Khoảnh khắc CSGT TP.HCM hú còi mở đường thần tốc cứu thai phụ giữa kẹt xe

Vũ Phượng
Vũ Phượng
30/09/2025 16:33 GMT+7

Một thai phụ đau bụng dữ dội đã được Đội CSGT Rạch Chiếc khẩn trương hụ còi ưu tiên, mở đường đưa đến Bệnh viện Từ Dũ cấp cứu chỉ trong 14 phút, vượt qua nhiều đoạn đường ùn tắc. Hình ảnh này tiếp tục cho thấy tinh thần trách nhiệm, vì dân phục vụ của lực lượng CSGT.

Sáng 30.9, Đội CSGT Rạch Chiếc, thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) vừa mở đường thần tốc đưa thai phụ đau bụng dữ dội đi cấp cứu kịp thời.

Theo đó, sáng cùng ngày, tổ công tác gồm đại úy Nguyễn Như Úy (làm tổ trưởng) cùng thượng úy Phạm Quang Vũ thực hiện nhiệm vụ điều hòa giao thông tại vòng xoay Phạm Văn Đồng.

Khoảnh khắc CSGT TP.HCM hú còi mở đường thần tốc cứu thai phụ giữa kẹt xe

Khoảng 8 giờ 45 phút cùng ngày, 1 xe ô tô con màu đỏ, biển số màu vàng 50E - 014/85 do anh Trần Văn Phúc điều khiển chở theo 1 thai phụ đến nhờ CSGT mở đường đi cấp cứu.

Qua nắm tình hình, CSGT thấy trong xe người phụ nữ đang đau bụng dữ dội, cần đến Bệnh viện Từ Dũ để cấp cứu. Lập tức, tổ công tác báo cáo trung tá Nguyễn Hoàng Tâm, Đội trưởng CSGT Rạch Chiếc đang cùng làm nhiệm vụ điều hòa tại vòng xoay xin ý kiến.

Trong tình huống cấp bách, ưu tiên hỗ trợ người dân, trung tá Nguyễn Hoàng Tâm đã yêu cầu cán bộ lập tức hụ còi ưu tiên, mở đường cho xe chở thai phụ đến bệnh viện cấp cứu.

Hình ảnh qua camera hành trình cho thấy, nghe tiếng còi ưu tiên cùng hiệu lệnh còi của CSGT, tất cả ô tô, xe máy đi trên cầu Bình Lợi lập tức tấp qua hai bên để nhường đường.

Ở những giao lộ xe dừng chờ đèn đỏ đông nghẹt, CSGT đã hướng dẫn người tham gia giao thông quan sát, vượt lên tấp sang 2 bên cùng tạo khoảng trống cho xe ưu tiên. Đặc biệt trên đường Đinh Bộ Lĩnh (đoạn qua cầu Đinh Bộ Lĩnh), CSGT đã trực tiếp xuống xe hướng dẫn các xe nhường đường để khẩn cấp đưa thai phụ đi cấp cứu.

Với tiếng còi ưu tiên mở đường của CSGT cùng sự phối hợp của người đi đường, chỉ trong 14 phút thần tốc, xe chở thai phụ đã băng băng qua nhiều đoạn đường kẹt xe đến Bệnh viện Từ Dũ.

Khoảnh khắc CSGT TP.HCM hú còi mở đường thần tốc cứu thai phụ giữa kẹt xe - Ảnh 1.

Chỉ trong 14 phút thần tốc, xe chở thai phụ đã băng băng qua nhiều đoạn đường kẹt xe đến Bệnh viện Từ Dũ

ẢNH CẮT RA TỪ CLIP

Thời gian qua, những tiếng còi ưu tiên vang lên giữa phố đông, cùng CSGT mở đường xuyên qua dòng phương tiện trở nên quen thuộc với người dân TP.HCM. Hình ảnh này khiến nhiều người cảm thấy ấm lòng.

Thót tim cảnh đại úy công an lao xuống dòng lũ cứu người dân ở Phú Thọ

Thót tim cảnh đại úy công an lao xuống dòng lũ cứu người dân ở Phú Thọ

Phát hiện người dân bị lũ cuốn trôi, đại úy công an tại Phú Thọ không chút do dự, lao ra dòng nước đang chảy xiết để cứu nạn.

