Trung thu chưa tới, nhiều quầy bánh đã treo biển mua 1 tặng 2
Video Đời sống

Trung thu chưa tới, nhiều quầy bánh đã treo biển mua 1 tặng 2

Võ Hiếu - Khánh Ngân
30/09/2025 04:11 GMT+7

Dù đối mặt với nhiều khó khăn, các chủ tiệm bánh trung thu vẫn giữ vững niềm tin vào những ngày cận kề đêm rằm. Nhiều chủ tiệm hy vọng với sự hỗ trợ từ các chương trình khuyến mãi mua 1 tặng 2, thậm chí tặng 4, sẽ giúp thu hút khách hàng trở lại và kích thích sức mua.

Gần đến Tết Trung thu, thời điểm thường nhộn nhịp với các quầy bánh trung thu khắp nơi, muôn vàn mẫu mã bánh trái, nhiều điểm bán bánh lại rơi vào cảnh vắng khách, chỉ lưa thưa người ghé mua.

Trung thu chưa tới, nhiều quầy bánh đã treo biển mua 1 tặng 2

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên tại nhiều cửa hàng bánh trung thu trên địa bàn TP.HCM cuối tháng 9.2025, lượng khách đến tham quan và mua sắm không tăng so với các năm trước, thậm chí còn có dấu hiệu giảm. Nhiều quầy hàng mở bán nhưng chỉ có vài lượt khách ghé qua, thậm chí có thời điểm gần như không có khách. Một số điểm bán bánh đã chủ động đưa ra các chương trình khuyến mãi hấp dẫn nhằm thu hút khách, như treo bảng “mua 1 tặng 2”, “mua 1 tặng 4” mặc dù còn hơn một tuần nữa mới đến ngày rằm Trung thu.

Trung thu chưa tới, nhiều quầy bánh đã treo biển mua 1 tặng 2- Ảnh 1.

Trung thu chưa tới, nhiều quầy bánh đã treo biển mua 1 tặng 2

ẢNH: VÕ HIẾU

Trung thu chưa tới, nhiều quầy bánh đã treo biển mua 1 tặng 2- Ảnh 2.

Theo nhiều tiểu thương, các chương trình khuyến mãi hấp dẫn nhằm thu hút khách

ẢNH: KHÁNH NGÂN

Tuy vậy, không phải tất cả các điểm bán bánh trung thu đều gặp khó. Một số điểm bán đã chủ động mở bán từ rất sớm, thậm chí có nơi bắt đầu kinh doanh bánh từ gần một tháng trước, như tiệm bánh của anh Lê Minh Hiếu ở đường Đỗ Xuân Hợp (TP.Thủ Đức cũ), dù lượng khách không đông nhưng vẫn có sự “lai rai” đều đặn, giúp bán cháy hàng một vài loại bánh và duy trì doanh số ổn định trong thời gian dài.

"Theo tôi bán hơn 1 tháng ở đây thì tình hình khách của năm rồi với năm nay so sánh nhau thì năm nay bán chậm hơn, khách lai rai, chỉ có 2 dạng khách hàng thôi. Một là dạng trung niên, cao tuổi. hai là dạng genZ. Khách hàng genZ thì theo trào lưu hot trend, sử dụng mạng xã hội nhiều nên là người ta sẽ ưu tiên những mã bánh mẫu hàng mới, nhưng các công ty năm nay làm mã bánh đó ít số lượng quá, không đáp ứng đủ nên khách hàng bên đối tượng đó cũng ít." - Anh Lê Minh Hiếu cho biết.

Trung thu chưa tới, nhiều quầy bánh đã treo biển mua 1 tặng 2- Ảnh 3.

Tuy khách "lai rai", nhưng vẫn có khá nhiều loại bánh cháy hàng trong đợt Tết Trung thu 2025

ẢNH: VÕ HIẾU

Trung thu chưa tới, nhiều quầy bánh đã treo biển mua 1 tặng 2- Ảnh 4.

Xu hướng mua hàng trực tuyến cũng là một trong những nguyên nhân khiến nhiều cửa hàng bánh trung thu truyền thống năm nay vắng khách hơn so với những mùa trước

ẢNH: VÕ HIẾU

Nhiều khách hàng ngại mua bánh do thời tiết không thuận lợi, mưa bão kéo dài khiến họ không muốn ra đường. và không phải ai cũng đợi đến sát ngày Trung thu mới đi mua bánh để chờ giảm giá, nhiều người vẫn chủ động mua sớm khi có nhu cầu hoặc khi thuận tiện.

Đáng chú ý, xu hướng mua hàng trực tuyến ngày càng phổ biến trong thời đại số, khi nhiều khách hàng lựa chọn các kênh bán hàng online để đặt bánh trung thu. Việc mua online không chỉ giúp người tiêu dùng tiếp cận các mức giá ưu đãi hấp dẫn hơn mà còn thuận tiện, tiết kiệm thời gian và công sức, giúp họ có thêm thời gian cân nhắc lựa chọn sản phẩm phù hợp. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến nhiều cửa hàng bánh trung thu truyền thống năm nay vắng khách hơn so với những mùa trước.

