Khoảnh khắc giải cứu đồi mồi quý hiếm ở Côn Đảo
Khoảnh khắc giải cứu đồi mồi quý hiếm ở Côn Đảo

Diệp Phan
21/05/2026 09:49 GMT+7

Trong lúc dọn rác trên bãi biển Côn Đảo, 3 nhân viên môi trường phát hiện 2 cá thể đồi mồi quý hiếm mắc chặt trong lưới giữa trời nắng gắt. Khoảnh khắc những con rùa biển được tháo lưới, chậm rãi bò trở lại đại dương khiến nhiều người xúc động.

Một ngày giữa tháng 5 vừa qua, bà Thanh Tâm (55 tuổi), nhân viên đội vệ sinh môi trường thuộc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công đặc khu Côn Đảo (TP.HCM) và đồng nghiệp giải cứu 2 con đồi mồi mắc lưới dạt vào bãi An Hội.

Đoạn clip ghi lại cảnh mọi người tháo chùm lưới đang siết chặt 2 con rùa biển thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đặc biệt, ở cuối clip, sau khi được cứu, 2 con đồi mồi vội vàng bò về phía biển khiến nhiều người xúc động.

"Trong quá trình làm việc, tôi cũng từng giúp đỡ một số con rùa bị mắc lưới trôi vào bờ như thế. Lần này khi chia sẻ clip lên mạng xã hội, chúng tôi được nhiều người quan tâm nên cảm thấy vừa vui, vừa bất ngờ", bà Tâm chia sẻ.

Đồi mồi thuộc bộ rùa biển và là động vật quý hiếm, có tên trong Sách đỏ của Tổ chức bảo tồn thiên nhiên thế giới (IUCN) và Việt Nam.

Bà Tâm cho biết, thời điểm phát hiện 2 con đồi mồi bị mắc lưới, trời còn nắng gắt. Thấy chúng cố gắng vùng vẫy trên bãi biển vừa đói, vừa khát nên chẳng cần suy nghĩ, bà Tâm cùng đồng nghiệp chạy đến giải cứu ngay.

"Tuy bị mắc lưới nhưng chúng cũng rất may mắn khi dạt vào bờ nên được cứu. Nếu lưới chìm, bị kẹt bởi san hô... thì chúng sẽ chết mất", bà Tâm kể và cho biết 2 cá thể đồi mồi nặng khoảng 1 kg và 3 kg.

Suốt hơn 20 năm gìn giữ hàng ngàn cá thể chim trời tại vườn chim Hai Chìa, lão nông 80 tuổi ở Vĩnh Long nay đau xót khi nạn săn bắn ngày càng nghiêm trọng, khiến ông nghĩ đến chuyện đốn bỏ cả khu vườn để chim bay đi nơi khác.

