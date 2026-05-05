Chiều 5.5.2026, thông tin từ Công an Hà Nội cho biết cơ quan này đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn giữa 10 ô tô các loại trên đường Vành đai 3 trên cao, đoạn qua địa phận phường Phú Thượng (thành phố Hà Nội).

Khoảnh khắc giải cứu tài xế khỏi ô tô bị vò nát sau tai nạn ở Hà Nội

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 45 phút sáng 5.5, trên tuyến đường Vành đai 3 trên cao, hướng từ nội thành Hà Nội đi sân bay Nội Bài, đoạn qua phường Phú Thượng, xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 10 ô tô.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn liên quan đến nhiều phương tiện gồm xe con, xe tải thùng kín và cả xe đầu kéo kéo theo rơ moóc. Trong đó có một ô tô, hai xe tải và một xe Honda City chở theo hai người, cùng tham gia va chạm.

Cú va chạm liên hoàn khiến nhiều phương tiện bị hư hỏng, một số xe biến dạng phần đầu và thân xe.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn vẫn đang được Công an Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ.