Xe con bị vò nát trong vụ tai nạn liên hoàn giữa 10 ô tô

Chiều 5.5, Công an Hà Nội cho biết, cơ quan này đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn giữa 10 ô tô các loại trên đường Vành đai 3 trên cao, đoạn qua địa phận P.Phú Thượng (Hà Nội).

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9 giờ 45 ngày 5.5 tại tuyến đường Vành đai 3 trên cao hướng từ nội thành Hà Nội đi sân bay Nội Bài.

Hiện trường vụ tai nạn ẢNH: C.B

Các phương tiện liên quan gồm xe ô tô mang biển số 30B-912.xx do anh N.V.M (31 tuổi, quê Thanh Hóa) điều khiển; xe ô tô tải thùng kín mang biển số 29K-125.xx do anh N.V.T (31 tuổi, trú Hà Nội) điều khiển; xe ô tô tải thùng kín biển số 88C-078.xx do ông N.V.A (41 tuổi, trú Hà Nội) điều khiển; xe ô tô Honda City biển số 88A-531.xx do anh N.V.S (33 tuổi, trú tại Vĩnh Phúc) điều khiển, trên xe có 2 người đi cùng; cùng các xe ô tô mang biển số 29E-491.xx, 29KT-001.xx, 29D-063.xx, 29H-286.xx, 29H-868.xx và xe đầu kéo biển số 98E-007.xx kéo theo rơ moóc biển số 98R-029.xx.

Chiếc xe con bị vò nát, 3 người bên trong bị thương ẢNH: C.B

Vụ tai nạn khiến 3 người trên xe Honda City bị thương, được đưa đến bệnh viện để kiểm tra. Các phương tiện liên quan bị hư hỏng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 6 (thuộc Phòng CSGT, Công an Hà Nội) đã có mặt tại hiện trường, phối hợp các đơn vị chức năng tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, giải quyết vụ việc.

Đến thời điểm hiện tại, giao thông trên và dưới tuyến Vành đai 3 trên cao đã trở lại bình thường.