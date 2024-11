Khoảnh khắc máy bay Boeing bốc cháy trên không trung

Chuyến bay của Hainan Airlines đang trên đường tới thành phố Thâm Quyến của Trung Quốc thì phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Fiumicino của Rome vào chủ nhật 10.11. Chiếc máy bay Boeing chở 249 hành khách và 16 thành viên phi hành đoàn khi động cơ bên phải bốc cháy sau khi cất cánh.

Máy bay Boeing cháy khi đang ở trên không

Trong một tuyên bố, Lực lượng bảo vệ bờ biển Ý cho biết, chiếc máy bay dường như đã va phải chim. Các vụ máy bay va phải chim thường xảy ra và có thể là mối đe dọa đáng kể đối với an toàn bay.

May mắn, chiếc Boeing nói trên đã quay trở lại và hạ cánh an toàn sau khi đổ nhiên liệu xuống biển. Một quan chức sân bay Ý cho biết không có sự chậm trễ nào đối với giao thông hàng không tại Fiumicino.

Máy bay của Hainan Airlines cháy vì va phải chim ẢNH: CMH

Hồi tháng 6, chiếc Boeing 737 bốc cháy động cơ vào ban đêm ở New Zealand cũng do chim gây ra. Chiếc Boeing cất cánh từ sân bay Queenstown vào buổi tối và các nhân chứng trên mặt đất cho biết đã nghe thấy "tiếng nổ lớn" khi máy bay bay qua đầu. Máy bay sau đó hạ cánh an toàn mà không có thương vong.

Thời gian gần đây, liên tiếp những vụ cháy động cơ Boeing liên tiếp xảy ra. Vào tuần trước, hành khách hoảng sợ nhảy ra khỏi lối thoát hiểm khẩn cấp của máy bay Boeing khi ngọn lửa từ động cơ máy bay lan ra lúc đang trên đường băng.

Boeing 737-500 bốc cháy tại Indonesia ẢNH: CMH

Chiếc máy bay Boeing 737-500 bốc cháy tại sân bay Sentani ở Jayapura, tỉnh Papua, Indonesia hôm thứ ba ngay trước khi chuẩn bị cất cánh.

Có 121 hành khách trên khoang vào thời điểm xảy ra vụ việc kinh hoàng. Bốn hành khách bị thương trong lúc hoảng loạn muốn xuống máy bay. Một đoạn video cho thấy hành khách tập trung trên đường băng trong khi những người khác lao xuống cầu trượt sơ tán.