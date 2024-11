Tiếp viên hàng không tiết lộ 8 sai lầm tồi tệ nhất khi bay và cách tránh

Các quy tắc trong khoang máy bay vẫn tồn tại không chỉ giúp cuộc sống của bạn (và cuộc sống của những hành khách đi cùng) thoải mái hơn mà còn giữ an toàn cho mọi người trên máy bay. Hãy tìm những lỗi về nghi thức và an toàn mà hành khách mắc phải khi đi máy bay, theo các tiếp viên hàng không.



ẢNH: GETTY

Sử dụng nhà vệ sinh khi cất cánh và hạ cánh

Cựu tiếp viên hàng không Amanda McDowell nói với Travel + Leisure: Điều khó chịu nhất đối với nhiều tiếp viên hàng không là khi mọi người đứng dậy đi vệ sinh trong khi cất cánh và hạ cánh, hoặc ngay khi họ lên máy bay lúc mọi người đang cố gắng lên máy bay và tự sắp xếp chỗ ngồi. "Xin đừng làm điều này. Chúng tôi cần có thể tự do lên xuống máy bay để đảm bảo mọi người đều an toàn và ngồi đúng chỗ nhằm giữ thăng bằng khi cất cánh và hạ cánh". Nếu có thể, hãy cố gắng giữ cho thời gian nghỉ ngơi trong nhà vệ sinh của bạn trở thành khoảng thời gian yên tĩnh ở độ cao hành trình.

Lấy túi xách khỏi khoang hành lý phía trên trước khi máy bay dừng hẳn

Tất cả chúng ta đều đã chứng kiến điều đó xảy ra - ngay khi máy bay hạ cánh, sẽ có người nhảy lên để lấy đồ đạc của họ từ ngăn để đồ phía trên đầu. Đừng làm điều này. Chỉ đứng dậy an toàn khi máy bay đã đỗ ở cổng, thay vì dừng lại. Cựu tiếp viên hàng không Kimberly Shaw cho biết: Một số hành khách cố gắng lao về chỗ ngồi hoặc lấy hành lý xách tay ra trước khi máy bay dừng hẳn, điều này có thể gây nguy hiểm. "Điều quan trọng là phải luôn tuân thủ các quy trình an toàn do phi hành đoàn hướng dẫn và đợi cho đến khi máy bay dừng hẳn trước khi cố gắng đứng dậy hoặc lấy bất kỳ đồ đạc nào".

Thô lỗ với phi hành đoàn

Khi bạn đang ở trên máy bay, các tiếp viên là người chịu trách nhiệm và sẵn sàng hỗ trợ hành khách nếu mọi việc không như ý muốn. "Cần nhớ là các tiếp viên và phi công đang làm việc chăm chỉ để đảm bảo chuyến bay an toàn và thoải mái, đồng thời đối xử tử tế và tôn trọng họ".

Không thắt dây an toàn khi được hướng dẫn

Shaw cho biết: "Tín hiệu thắt dây an toàn giúp bạn an toàn trong những tình huống hỗn loạn bất ngờ và việc bỏ qua nó có thể khiến bạn và những người khác gặp nguy hiểm". Sự nhiễu loạn không phải lúc nào cũng được dự đoán trước và nếu bạn va phải một vùng không khí bất ngờ, bạn có thể bay ra khỏi chỗ ngồi và bị thương nặng.

Cố gắng vượt qua xe đẩy thức ăn

Một trong những hành khách tồi tệ nhất khiến các tiếp viên hàng không khó chịu là đứng dậy và mong vượt qua các xe đẩy thức ăn trong khi phục vụ, cựu tiếp viên hàng không Josephine Remo cho biết. Các xe đẩy rất nặng để đẩy đi khắp nơi và luôn có rất ít thời gian để phục vụ nhiều người. Lối đi là một không gian nhỏ và phi hành đoàn sẽ không thoải mái khi có người đứng đằng sau họ chờ để đi qua.

Đặt giày ở lối đi

Cựu tiếp viên hàng không Jo Jo Harder cho biết: "Đây là mối nguy hiểm cho mọi người trên máy bay vì có thể vấp ngã. Hành khách nên đặt giày dưới ghế ngồi phía trước họ". Lưu ý rằng, bạn thực sự không muốn đi chân trần trên máy bay, đặc biệt là trong nhà vệ sinh bởi nơi này bẩn thỉu.

Để nhà vệ sinh bừa bộn

Nếu bạn sử dụng nhà vệ sinh trên máy bay, hãy dành chút thời gian để tự dọn dẹp. Nhiều người không giữ gìn nhà vệ sinh ngăn nắp, dẫn đến tình trạng tồi tệ. Hành khách nên lau sạch bệ toilet và bồn rửa, sau đó vứt khăn giấy vào thùng rác. Vì vậy, hãy luôn mang giày vào nhà vệ sinh - bạn sẽ không biết chất lỏng nào đang chảy loang lổ trên sàn nhà.

Uống nước máy

Một video lan truyền trên TikTok của tiếp viên hàng không Kat Kamalani khuyên chỉ nên uống nước đựng trong lon hoặc chai. Trong video, cô tuyên bố rằng "thùng chứa nước trên máy bay không bao giờ được làm sạch và chúng thật kinh tởm". Vì vậy, uống nước máy từ nhà vệ sinh là điều không nên - và bạn cũng không nên pha cà phê hoặc trà nóng vì chúng được lấy nước từ các bể đó.