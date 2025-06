Khoảnh khắc nặng tình trong những ngày thi lớp 10 'nhẹ lòng'

Giữa “rừng” thí sinh có tâm trạng phấn khởi thì Phúc An, học sinh Trường THCS Võ Thành Trang (Q.Tân Phú), lại khiến mọi người lo lắng khi bất ngờ khóc nức nở khi thấy hình bóng ba chờ bên ngoài cổng trường. Vừa thấy cảnh này, ba của An lập tức chạy tới ôm chầm nữ sinh trong, đưa tay lau những giọt nước mắt của con. Tuy nhiên chỉ sau vài khoảnh khắc, ba của em lại lập tức hân hoan, vẫy tay báo hiệu sự vui mừng với các phụ huynh khác đang lo lắng. Đó là do nữ sinh không khóc vì làm bài chưa ổn, mà vì đã thể hiện vượt hơn mong đợi với mức điểm từ 9 trở lên, cho em thêm cơ hội chinh phục vào Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (Q.5)