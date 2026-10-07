Khoảnh khắc ngọt ngào của Hoài Lâm bên vợ kém 9 tuổi

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Hoài Lâm và Ngọc Trinh tổ chức hôn lễ tại quê nhà Vĩnh Long, có sự hiện diện của gia đình, bạn bè và một số đồng nghiệp thân thiết. Trong ngày trọng đại, cặp đôi đón nhận nhiều lời chúc tốt đẹp, cùng những tình cảm từ khán giả dành cho hành trình mới của cả hai.

Hoài Lâm và Ngọc Trinh duy trì chuyện tình cảm khá kín tiếng trước khi quyết định tiến tới hôn nhân. Ngọc Trinh kém Hoài Lâm 9 tuổi. Ngày 6.10, cặp đôi tổ chức tiệc cưới tại Vĩnh Long với sự góp mặt của gia đình, bạn bè và một số đồng nghiệp thân thiết. Sau hôn lễ, Hoài Lâm chia sẻ thêm loạt ảnh ghi lại những khoảnh khắc trong ngày vui. Hoài Lâm và vợ trong ngày cưới Hoài Lâm và Ngọc Trinh cùng diện áo dài đỏ trong ngày cưới. Không gian được trang trí với sắc đỏ chủ đạo, tạo nên khung cảnh mang đậm nét truyền thống trong ngày trọng đại của cặp đôi Ảnh: NVCC Hoài Lâm tự lái chiếc xe máy màu đỏ chở Ngọc Trinh về nhà trai sau lễ xin dâu. Cặp đôi diện áo dài cưới đồng điệu, tạo nên hình ảnh rước dâu giản dị, khác với những màn đón dâu thường thấy trong các đám cưới của nghệ sĩ Ảnh: NVCC Ngọc Trinh thay sang váy cưới trắng được đính kết cầu kỳ, kết hợp nhiều món trang sức vàng. Diện mạo của cô dâu trở thành một trong những điểm được bạn bè, khán giả chú ý trong loạt ảnh Ảnh: NVCC Gia đình hai bên cùng có mặt trong ngày vui của Hoài Lâm và Ngọc Trinh, lưu lại khoảnh khắc đoàn tụ trước hôn lễ. Sự hiện diện của người thân góp phần tạo nên không khí ấm cúng cho ngày trọng đại của cặp đôi Ảnh: NVCC Hoài Lâm dành nhiều cử chỉ tình cảm cho bà xã. Trong những khoảnh khắc đón tiếp khách mời, cặp đôi cùng lưu lại những hình ảnh kỷ niệm cùng người thân và bạn bè

Ảnh: NVCC Người thân, bạn bè của Hoài Lâm và Ngọc Trinh vui vẻ tạo dáng trước cổng cưới, lưu lại những khoảnh khắc trong ngày trọng đại của cặp đôi. Không khí rộn ràng, hồ hởi của khách mời góp phần tạo nên sắc màu tươi vui cho hôn lễ Ảnh: NVCC Đàm Vĩnh Hưng đến dự đám cưới, chúc mừng Hoài Lâm trong ngày vui. Anh gửi lời chúc phúc vợ chồng trẻ trăm năm hạnh phúc, luôn yêu thương và đồng hành cùng nhau. Nam ca sĩ cũng vui vẻ chụp hình cùng người hâm mộ có mặt tại hôn lễ, tạo nên khoảnh khắc thân thiện, gần gũi tại tiệc cưới

Ảnh: NVCC

