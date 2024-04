Khoảnh khắc tự hào của hơn 1.800 học viên VUS tại buổi lễ trao bằng Cambridge

Ngày 14. 4, tại Hội trường Thành Ủy (TP.HCM), Hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ VUS tiếp tục vinh dự tổ chức Lễ Vinh danh và Trao chứng chỉ Cambridge Starters, Movers và Flyers cho 1.861 em học viên VUS. Trong đó, có đến 908 học viên VUS đạt điểm xuất sắc và tuyệt đối (14-15/15 khiên). Trước đó, VUS đã đạt kỷ lục Việt Nam về số học viên đạt chứng chỉ quốc tế nhiều nhất. Sau lễ vinh danh ngày 14.4, con số này nâng lên tổng số 188.701 em. Thành tựu này không chỉ minh chứng cho hành trình rực rỡ và tự hào nỗ lực mỗi ngày học tập, mà tấm bằng giá trị hôm nay nhận được chính là nền tảng vững chắc cho các em trên nấc thang bước gần hơn tới khát vọng tương lai.

Đồng hành trên mọi hành trình học tập và phát triển của học viên là đội ngũ hơn 3.000 giáo viên bản xứ và Việt Nam cùng trợ giảng dày dặn kinh nghiệm, am hiểu tâm lý tại VUS. Các thầy cô đều trải qua quy trình tuyển dụng và khảo sát năng lực gắt gao, đảm bảo bằng cấp quốc tế TESOL, CELTA, TEFL,… Song song đó, các chương trình giảng dạy Anh ngữ luôn được nâng cao, kèm giáo trình đạt chuẩn quốc tế bởi sự hợp tác với các đối tác lớn trên thế giới như: National Geographic Learning - ra mắt giáo trình LOOK và Time Zones, Oxford University Press, Cambridge University Press and Assessment, British Council IELTS Vietnam, Macmillan Education, McGraw Hill...

"Chúng tôi đã và đang tăng tốc đầu tư vào công nghệ, ứng dụng AI trong dạy và học, đầu tư vào các phần mềm hỗ trợ học tập và tổ chức các hoạt động ngoại khóa online cũng như offline. VUS vẫn tiếp tục đồng hành cùng những đối tác chiến lược hàng đầu quốc tế như Oxford University Press, Macmillan Education, Cambridge University Press & Assessment, National Geographic Learning, British Council..." ông Steven Happel - Quản lý chuyên môn cấp cao của VUS - chia sẻ.

Đặc biệt tháng 3.2024, hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ VUS đã vinh dự đón nhận Chứng nhận Trung tâm Đào tạo và luyện thi Vàng (Gold Preparation Centre) - hạng mức cao nhất, từ Cambridge trong 4 năm liên tiếp. Danh hiệu này là minh chứng cho quy mô, chất lượng đào tạo và năng lực của học viên tại VUS đứng hàng đầu tại Việt Nam, bởi để được công nhận danh hiệu Trung tâm đào tạo Vàng, VUS phải vượt qua các tiêu chí khắt khe nhằm đảm bảo: Đội ngũ giảng dạy đạt tiêu chuẩn quốc tế; Giáo trình Cambridge tích hợp cùng chương trình học; Chất lượng học viên đầu ra hướng đến mục tiêu chinh phục các chứng chỉ quốc tế.

Đồng thời trong buổi lễ, VUS đã giới thiệu chủ đề của chương trình tiếng Anh hè VUS Super Summer 2024: All Around Vietnam - Vui Hè Siêu Việt. Hơn 1.800 học viên nhí và phụ huynh có dịp khơi dậy tình yêu quê hương và lòng tự hào dân tộc qua màn vũ đạo sinh động thể hiện ca khúc chính mang tinh thần của chủ đề học năm nay.

Chương trình tiếng Anh hè VUS Super Summer 2024 sẽ là chuyến phiêu lưu hè kỳ thú với các khóa học trải nghiệm hiểu về văn hóa, thiên nhiên, con người Việt Nam được dạy 100% bằng tiếng Anh. Không chỉ giúp con giữ nhịp học Anh ngữ mà còn mở rộng thêm kiến thức, nuôi dưỡng tình yêu bản sắc dân tộc trong con, để từ đó giúp con tự tin nói tiếng Anh, tự hào giới thiệu văn hóa bản sắc Việt tới khắp bạn bè quốc tế.

Không dừng lại ở đó, các học viên còn được hòa mình vào các hoạt động dã ngoại đặc sắc mang đậm nét văn hóa Việt, để có cơ hội sử dụng tiếng Anh ngoài thực tế và học thêm kỹ năng mềm cần thiết qua các hoạt động tương tác cùng bạn bè và thầy cô. Với học viên tuổi teen, các bạn sẽ được tham gia chương trình học Grammar Express, qua đó trang bị kiến thức ngữ pháp cần thiết của cả năm học chỉ trong 36 giờ đến lớp trong mùa hè. Các bạn còn được tìm về với thiên nhiên nguyên bản qua chương trình Teen Camp kéo dài 3 ngày 2 đêm đến với rừng quốc gia Nam Cát Tiên. Ngoài ra, còn có các chương trình nổi bật khác như Đấu trường Anh ngữ, trại hè công nghệ số, Du học hè…

Đặc biệt, phụ huynh và học viên ghi danh khóa hè sớm trước 29/4 là nhận ngay Học Bổng Siêu Việt giá trị đến 7,5 triệu đồng, tặng kèm thêm 2 chuyến dã ngoại đặc sắc. Phụ huynh tìm hiểu thông tin tại đây hoặc gọi 028 7308 3333 để được tư vấn và đăng ký.