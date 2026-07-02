Khoảnh khắc xúc động của NSƯT Vân Khánh trong chương trình nghệ thuật 'Rạng rỡ tên Người'

Tối 2.7, chương trình nghệ thuật chính luận Rạng rỡ tên Người diễn ra tại 4 điểm cầu gồm Hội trường Thống Nhất (TP.HCM), Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa) và Đặc khu Côn Đảo. Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 50 năm ngày TP.HCM vinh dự mang tên Bác (2.7.1976 - 2.7.2026).

Rạng rỡ tên Người kể lại chặng đường nửa thế kỷ TP.HCM mang tên Bác bằng ngôn ngữ của truyền hình, âm nhạc và tư liệu lịch sử. Chương trình được chia thành 3 chương gồm Thành phố của khát vọng thống nhất, Thành phố của khát vọng vươn lên và Thành phố trong kỷ nguyên mới.

Các khán giả có mặt tại đầu cầu Hội trường Thống Nhất (TP.HCM) để theo dõi chương trình Ảnh: Ngọc Dương

Thông qua các tiết mục được dàn dựng công phu, ban tổ chức đã tái hiện hành trình từ thời điểm người thanh niên Nguyễn Tất Thành rời Bến Nhà Rồng tìm đường cứu nước, đến những năm tháng dựng xây thành phố sau ngày đất nước thống nhất và hình ảnh một TP.HCM năng động, sáng tạo, hội nhập hôm nay.

Dấu ấn trong chương trình nghệ thuật 'Rạng rỡ tên Người'

Chi tiết mở màn gây xúc động trong chương trình Ảnh: Ngọc Dương

Mở đầu chương trình, hoạt cảnh Khúc hát non sông được tái hiện trên sân khấu, khơi gợi nhiều ký ức về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là hình ảnh người thanh niên Nguyễn Tất Thành rời Bến Nhà Rồng ra đi tìm được cứu nước.

Đó là cuộc ra đi lặng lẽ nhưng mang đầy hoài bão, nhiệt huyết. Và cũng từ hành trình ấy, Người đã tìm ra con đường độc lập cho dân tộc, cho Tổ quốc. Từ hoạt cảnh này, ca khúc Ca ngợi Hồ Chủ tịch vang lên qua giọng hát của Đào Mác khiến người xem không khỏi xúc động.

Câu chuyện người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước được tái hiện đầy cảm xúc trong chương trình Ảnh: Ngọc Dương

Từ tình yêu sâu nặng của Người với miền Nam, đồng bào thành phố Sài Gòn - Gia Định vững niềm tin vào ngày non sông liền một dải. Từ bến sông năm ấy, một thành phố đã bắt đầu hành trình "đi theo dấu chân Người".

Những câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ được kể lại qua âm nhạc, mà còn qua lời chia sẻ đầy chân thành của GS-TS Trình Quang Phú, PGS-TS Hà Minh Hồng, nhà nghiên cứu Trần Hữu Phước...

Trên sân khấu, NSƯT Vân Khánh trong tà áo dài truyền thống, khoe chất giọng ngọt ngào trong ca khúc Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người Ảnh: Ngọc Dương

Được mang tên Người là một niềm vinh dự lớn lao, nhưng để xứng đáng với tên Người là hành trình không hề dễ dàng. Sau ngày đất nước thống nhất, thành phố bước vào hành trình khắc phục hậu quả chiến tranh, vượt qua thiếu thốn, tìm đường đổi mới và khát vọng vươn lên không bao giờ tắt. Trong hành trình đó, hình ảnh và những lời dặn dò của Bác luôn là nguồn sáng dẫn đường.

Trên sân khấu, ca khúc Nguồn sáng dẫn đường được thể hiện qua giọng ca của Đào Mác như một lần nữa khẳng định vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong hành trình vươn lên của thành phố Ảnh: Ngọc Dương

Tiếp nối mạch cảm xúc đó, liên khúc Gửi lại em - Tình ca tuổi trẻ - Thành phố tình yêu qua phần trình diễn của Trung Hiếu, Đăng Quân, Hoài Anh, My Phôn, Nhã Thy và vũ đoàn Phương Việt như tái hiện lại hình ảnh tuổi trẻ năng động, sáng tạo luôn đồng hành cùng lòng nhân ái, nghĩa tình Ảnh: Ngọc Dương

Chương trình cũng gây xúc động khi nhắc lại quãng thời gian đầy khó khăn của thành phố khi chống chọi với đại diện Covid-19. Nhưng trong những ngày gian khó đó, tình người đã được thắp lên.

Ca khúc Ngày mai lại tươi sáng - sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung qua giọng hát của Phương Vy, Hồ Trung Dũng như gửi gắm niềm tin về sự vươn mình mạnh mẽ của thành phố trong tương lai.

Tiết mục của Phương Vy - Hồ Trung Dũng gây xúc động trong chương trình nghệ thuật chính luận Rạng rỡ tên Người Ảnh: Ngọc Dương

Các tiết mục trong chương trình được đầu tư, dàn dựng công phu, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của TP.HCM - luôn đổi mới, luôn khát vọng vươn lên Ảnh: Ngọc Dương

Ở phần cuối, chương trình như vẽ ra bức tranh về một thành phố phát triển trong kỷ nguyên mới. Sự kết nối với Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu không chỉ mở ra không gian phát triển mới, mà còn tạo nên siêu đô thị năng động, hiện đại. Trong hành trình đó, dấu ấn của không gian văn hóa Hồ Chí Minh hiện diện ngày càng sâu rộng trong từng khu dân cư, trường học... nơi tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trở thành nguồn cảm hứng cho hành động, sáng tạo và tinh thần phụng sự cộng đồng.

Trên sân khấu, loạt ca khúc đầy sôi động như Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ - Thành phố ngày mới - Hello Ho Chi Minh City - Bay cao tỏa sáng cùng thành phố vang lên - Nhà tôi có một lá cờ hay những chia sẻ từ những tấm gương đang học tập và làm việc tại Đặc khu Côn Đảo, Quân cảng Cam Ranh góp phần lan tỏa niềm tin về một thành phố ngày càng rạng rỡ, xứng đáng với tên vàng - TP.HCM.