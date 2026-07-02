NSND Phượng Loan, Mỹ Tâm gây xúc động trong 'TP.HCM - Sáng mãi tên Người'

Chương trình nghệ thuật TP.HCM - Sáng mãi tên Người diễn ra vào sáng 2.7 tại Hội trường Thống Nhất. Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 - 2.7.2026).

Với các tiết mục được dàn dựng công phu, chương trình tái hiện hành trình 50 năm đầy tự hào của TP.HCM bằng ngôn ngữ nghệ thuật giàu cảm xúc, tôn vinh những giá trị lịch sử, văn hóa và khát vọng vươn mình của thành phố mang tên Bác.

Thông điệp ý nghĩa trong TP.HCM - Sáng mãi tên Người

Tiếng hát từ thành phố mang tên Người vang lên trong không gian trang nghiêm, đầy xúc động, mở đầu cho hành trình âm nhạc của chương trình nghệ thuật đặc biệt TP.HCM - Sáng mãi tên Người Ảnh: Ngọc Dương

Đất nước hòa bình, non sông thu về một mối, TP.HCM bước vào hành trình tái thiết và dựng xây sau chiến tranh với biết bao khó khăn, thử thách. Hình ảnh những lớp thanh niên thành phố hăng hái lên đường ra biên giới, đến các công trường nơi vùng đất xa xôi đã trở thành biểu tượng đẹp của lòng yêu nước, tinh thần cống hiến và khát vọng vươn lên, chắp cánh cho những ước mơ bay cao, bay xa.

Hành khúc lên đường vang lên đầy hào hùng qua giọng hát của Tùng Lâm, Leo Minh Tuấn, Lâm Phúc, Thúy Trinh, Trúc Lai, Lưu Hiền Trinh. Hình ảnh lớp lớp thanh niên với sự quyết tâm, chung tay xây dựng đất nước được tái hiện trên sân khấu Ảnh: Ngọc Dương

Ca sĩ Mỹ Tâm thể hiện Thành phố tình yêu và nỗi nhớ. Trong tà áo dài trắng, nữ ca sĩ chinh phục khán giả bằng chất giọng nội lực, giàu cảm xúc, khiến nhiều người xúc động

Ảnh: Ngọc Dương

Tiếp nối mạch cảm xúc đó, Bài ca không quên được ca sĩ Cẩm Vân thể hiện da diết như lời tri ân những hy sinh thầm lặng, những mất mát đau thương nhưng đầy hào hùng của thế hệ đi trước. Tiết mục càng lắng đọng hơn với sự xuất hiện của NSƯT Hạnh Thúy trong hình tượng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, tái hiện chân thực hình ảnh người mẹ tảo tần, kiên cường trên sân khấu.

Vượt qua bao thăng trầm lịch sử, TP.HCM luôn khẳng định sức sống bền bỉ, bản lĩnh và tinh thần không ngừng đổi mới. Vùng đất của những con người hào sảng, nghĩa tình, giàu ý chí và khát vọng đã từng bước kiến tạo nên một đô thị hiện đại, văn minh, năng động và giàu bản sắc.

Các tiết mục trong chương trình được đầu tư hoành tráng Ảnh: Ngọc Dương

Mạch chương trình tiếp tục với liên khúc Người là niềm tin tất thắng - Việt Nam ơi chân trời rộng mở qua phần thể hiện của NSND Tạ Minh Tâm và NSƯT Phạm Thế Vĩ. Tiết mục gửi gắm thông điệp về giá trị trường tồn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, nguồn sức mạnh tinh thần và niềm tin soi đường cho sự phát triển của đất nước.

TP.HCM cũng đã viết nên một chương lịch sử không thể nào quên với tinh thần đoàn kết, nghĩa đồng bào trong những ngày cả nước căng mình chống đại dịch Covid-19. Giữa thời khắc cam go, những chuyến xe không đồng, bếp ăn thiện nguyện và vô số nghĩa cử sẻ chia đã kịp thời tiếp sức cho người dân. Hàng nghìn cán bộ, y bác sĩ, chiến sĩ, sinh viên y khoa từ khắp mọi miền Tổ quốc không quản ngại hiểm nguy, sát cánh cùng lực lượng tuyến đầu của thành phố. Chính sự đồng lòng, sẻ chia của nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế đã trở thành điểm tựa để TP.HCM từng bước vượt qua đại dịch, phục hồi mạnh mẽ và tiếp tục vươn lên.

Ca khúc Ngày mai lại tươi sáng - một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung gửi gắm niềm tin về sự phát triển của thành phố được thể hiện bởi Đông Hùng - Phương Vy cùng diễn xuất của nghệ sĩ Lê Thiện, nghệ sĩ Tấn Thi, nghệ sĩ Hạnh Thúy khơi gợi nhiều cảm xúc cho người xem Ảnh: Ngọc Dương

Ca sĩ Hồ Trung Dũng - Duyên Quỳnh thể hiện Người từ phương xa về - Tự hào thành phố tôi yêu, như một lời khẳng định TP.HCM luôn mở rộng vòng tay chào đón đồng bào ta từ khắp mọi nơi về hội tụ, cống hiến. Những cuộc trở về với tình yêu dành cho quê hương, là ước mơ được dựng xây thành phố mang tên Bác ngày thêm phát triển Ảnh: Ngọc Dương

Hình ảnh một thành phố vươn mình còn được nhóm nhạc MTV và rapper Hieuthuhai tái hiện thông qua ca khúc Thành phố trẻ Ảnh: Ngọc Dương

Một trong những điểm nhấn của chương trình là tiết mục tân cổ 50 năm một hành trình rực rỡ của tác giả Hoàng Song Việt, dưới sự thể hiện của NSND Trọng Phúc - NSND Phượng Loan - NSND Quế Trân - NSƯT Võ Minh Lâm Ảnh: Ngọc Dương

Bước vào kỷ nguyên phát triển mới, thành phố mở rộng không gian khi hợp nhất cùng Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu. Dấu mốc lịch sử này mở ra vận hội mới, phát huy tối đa tiềm năng, góp phần tạo nên vị thế của một siêu đô thị tầm quốc tế. Để thành phố mang tên Bác tiếp tục trở khẳng định vai trò tiên phong trên hành trình phát triển cùng đất nước.



