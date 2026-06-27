Khởi công 100 căn nhà tránh lũ cộng đồng ở Đắk Lắk

Ngày 27.6, tại xã Hòa Thịnh, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ khởi công xây dựng 100 căn nhà tránh lũ, sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 1.

Đến dự có đại tướng Phan Văn Giang (Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng); ông Nguyễn Thanh Nghị (Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk); lãnh đạo Quân khu 5, Quân đoàn 34; lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và đông đảo người dân xã Hòa Thịnh.

Lãnh đạo Trung ương dự lễ khởi công nhà tránh lũ cộng đồng tại Đắk Lắk ẢNH: HỮU TÚ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đào Mỹ (Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk), cho biết đây là công trình có ý nghĩa nhân văn, văn hóa, xã hội, vừa là nơi tổ chức các hoạt động văn hóa, hội họp, sinh hoạt cộng đồng, vừa là nơi sơ tán, trú an toàn cho người dân khi xảy ra thiên tai, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, nâng cao năng lực phòng chống thiên tai ngay từ cơ sở.

Việc triển khai dự án cũng thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của tỉnh đối với đời sống của nhân dân. Đồng thời, dự án góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng nông thôn mới và phát triển bền vững.

Lễ khởi công 100 căn nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ tại Đắk Lắk ẢNH: HỮU TÚ

"Chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan đã tích cực chuẩn bị để dự án đủ điều kiện khởi công đúng kế hoạch. Tôi ghi nhận và cảm ơn sự đồng thuận, ủng hộ của bà con nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng để triển khai dự án hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và phát huy hiệu quả lâu dài", ông Đào Mỹ phát biểu.

Chia sẻ niềm vui tại buổi lễ, bà Võ Thị Bông (74 tuổi, ở thôn Phú Hữu) cho biết khi xã Hòa Thịnh có nhà sinh hoạt cộng đồng để tránh lũ thì bà con sẽ yên tâm hơn. Nếu thiên tai xảy ra, chính quyền có nơi chủ động đưa người dân đến trú ẩn an toàn.

Người dân xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk) có nhà tránh lũ cộng đồng, sẽ được đảm bảo an toàn khi thiên tai xảy ra ẢNH: HỮU TÚ

Ông Phương Văn Lành, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh, cho biết nhà tránh lũ cộng đồng là nơi bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân khi xảy ra mưa bão, lũ lụt. Đây là điểm sơ tán, tập kết lực lượng, vật tư, nhu yếu phẩm phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai.

100 căn nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ trên địa bàn tỉnh Đăk Lắk với tổng vốn đầu tư hơn 170 tỉ đồng. Tiến độ thực hiện dự án hoàn thành trước ngày 2.9.2026.