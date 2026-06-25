Phát triển du lịch xanh Đắk Lắk, cử tri nêu ý kiến tháo gỡ khó khăn

Ngày 25.6, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri và đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong khuôn khổ chuỗi sự kiện công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh.

Tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri và đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh ẢNH: HỮU TÚ

Đến dự có ông Nguyễn Thái Học, Phó bí thư Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể Trung ương; ông Ngô Trung Thành, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp và Pháp luật của Quốc hội; ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; bà Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Đỗ Hữu Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo sở, ban, ngành cùng đông đảo các doanh nghiệp, hiệp hội, hợp tác xã.

Nêu ý kiến tại hội nghị, cử tri của Hiệp hội Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết, các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh đang gặp khó khăn về việc muốn làm du lịch xanh, làm bài bản nhưng không biết phải làm thế nào cho đúng.

Ông Nguyễn Thái Học, Phó bí thư Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể Trung ương (bên trái) lắng nghe các ý kiến của cử tri Đắk Lắk ẢNH: HỮU TÚ

Cử tri này cho biết, do thiếu một thước đo và quy định rõ ràng, các cơ quan quản lý địa phương có phần lúng túng trong việc cấp phép đất đai hay xây dựng công trình phụ trợ trên đất nông nghiệp kết hợp với ngành du lịch. Doanh nghiệp làm thật tâm huyết thì sợ… vướng vi phạm.

Trong khi đó, có những cơ sở kinh doanh mượn danh sinh thái để trục lợi, làm ảnh hưởng đến thương hiệu chung. Để nhận biết và gỡ nút thắt, Hiệp hội Du lịch tỉnh Đắk Lắk đề nghị đại biểu Quốc hội có ý kiến với Bộ VH-TT-DL hoặc đề xuất Chính phủ cho phép thí điểm sửa lại bộ tiêu chí du lịch xanh quốc gia tập trung vào các nội dung về môi trường, đất đai, bảo tồn văn hóa bản địa…

Tỉnh Đắk Lắk có nhiều bãi biển đẹp, có tiềm năng phát triển du lịch thu hút du khách ẢNH: HỮU TÚ

Phát biểu tại hội nghị, ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết đối với du lịch, tỉnh Đắk Lắk có nhiều tiềm năng nổi bật về những cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa, giá trị đặc sắc của vùng biển.

Theo ông Đỗ Hữu Huy, tỉnh sẽ tập trung phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, văn hóa, cộng đồng, nghỉ dưỡng và trải nghiệm du lịch xanh, thu hút đầu tư các dự án du lịch chất lượng cao, từng bước đưa Đắk Lắk trở thành trung tâm du lịch xanh của vùng duyên hải Nam Trung bộ và Tây nguyên.

"Đây là những lĩnh vực còn nhiều dư địa phát triển, mở ra nhiều cơ hội hợp tác, đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp. Thông qua công bố quy hoạch, tỉnh mong muốn tiếp tục được quảng bá thêm nhiều những tiềm năng, lợi thế để thu hút các nhà đầu tư đầu tư vào lĩnh vực này", ông Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh.

Tháo gỡ để doanh nghiệp, hộ kinh doanh có điều kiện phát triển

Phát biểu kết luận tại hội nghị, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhấn mạnh, cấp chính quyền tỉnh sẽ tập trung tháo gỡ đến cùng các kiến nghị của cử tri, không để hội nghị rơi vào tình trạng hình thức.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, phát biểu kết luận hội nghị ẢNH: HỮU TÚ

"Nếu chúng ta tổ chức đối thoại rình rang, nghe doanh nghiệp phản ánh xong rồi để đó không làm gì hết thì sẽ phản tác dụng, lần sau mời chắc không ai đến nữa. Những vấn đề thuộc thẩm quyền của tỉnh, cái gì được phải nói là được, cái gì không được phải nói rõ không được. Cái gì doanh nghiệp chưa rõ, sở, ngành phải hướng dẫn tận tình để thể hiện rõ thiện chí đổi mới, cải cách hành chính", ông Lương Nguyễn Minh Triết thẳng thắn.

Đối với các vướng mắc vượt thẩm quyền địa phương, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk chỉ đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu, phân loại thành các nhóm vấn đề để kịp thời phản ánh với Trung ương.

"Tôi đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành địa phương tiếp tục phát huy tinh thần cầu thị, trách nhiệm, chủ động hơn nữa trong việc gặp gỡ, đối thoại, đề xuất và xây dựng chính sách thuộc thẩm quyền để tháo gỡ để doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh có điều kiện phát triển hơn trong thời gian sắp đến…", ông Lương Nguyễn Minh Triết nói.