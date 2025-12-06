Saigontourist Group kết nối 168 phường, xã và đặc khu ở TP.HCM phát triển du lịch xanh

Ngày 6.12, tại khách sạn Rex Sài Gòn, Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) tổ chức sự kiện họp mặt lãnh đạo địa phương của 168 phường, xã và đặc khu trên địa bàn cùng truyền thông với thông điệp "Saigontourist Group - kết nối - đồng hành - phát triển du lịch cùng cộng đồng".



Sự kiện này không chỉ là dấu mốc quan trọng, là bước khởi đầu cho chiến lược phát triển du lịch của Saigontourist Group, gắn liền với sự đồng hành của chính quyền và cộng đồng địa phương trong giai đoạn 2025 - 2030.

Các khách sạn giới thiệu, quảng bá sản phẩm ẢNH: H.L

Khai thác tiềm lực địa phương

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM cho rằng, trong suốt 50 năm hình thành và phát triển, Saigontourist Group đã khẳng định được vị thế thương hiệu không chỉ trong nước mà còn trên thị trường quốc tế.

Theo ông Dũng, chương trình "mỗi địa phương có một sản phẩm du lịch đặc trưng" sau đại dịch Covid-19 ở TP.HCM đã được khai thác hiệu quả. Tuy nhiên, có những địa phương sở hữu sẵn lợi thế và sản phẩm đã được du khách biết đến rộng rãi như Côn Đảo, Vũng Tàu, địa đạo Củ Chi, Cần Giờ; song cũng có những địa phương dù đã xây dựng nhiều gói sản phẩm nhưng hiệu quả chưa đạt như kỳ vọng.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM ẢNH: NGUYÊN TRƯƠNG

Ông Nguyễn Văn Dũng mong muốn các địa phương, cơ quan truyền thông và Saigontourist Group tiếp tục đồng hành quảng bá, phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng tại 168 phường, xã theo hướng số hóa, xanh và bền vững; góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa TP.HCM trở thành điểm đến hàng đầu châu Á, đóng góp cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Ông Nguyễn Hồng Thuấn, Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu cho biết, địa phương có tài nguyên du lịch phong phú nhưng chưa khai thác đồng bộ, khiến du khách chưa có nhiều cơ hội trải nghiệm.

Địa phương kỳ vọng, với sự chỉ đạo của UBND TP.HCM cùng sự đồng hành của các doanh nghiệp du lịch, đặc biệt là Saigontourist Group để biến khu vực Bãi Sau, nơi có tháp Tam Thắng, sẽ từng bước hình thành không gian thành phố đêm, tạo thêm sản phẩm mới cho du lịch biển.

Ông bày tỏ mong muốn được Sở Du lịch TP.HCM và Saigontourist Group quan tâm hỗ trợ phát triển sản phẩm, đào tạo nguồn nhân lực đưa phường Vũng Tàu trở thành điểm đến du lịch chất lượng cao trong thời gian tới.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên phát biểu tại sự kiện ẢNH: NGUYÊN TRƯƠNG

Đại diện các cơ quan truyền thông, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Tổng biên tập Báo Thanh Niên đánh giá cao cách làm của Saigontourist Group khi chủ động tổ chức các chương trình trải nghiệm dành cho giới truyền thông.

Theo ông, việc để những người làm báo trực tiếp cảm nhận sản phẩm sẽ giúp thông tin được chuyển tải chân thực, sinh động và gần gũi hơn đến bạn đọc.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cho rằng, đa số phường, xã và đặc khu đều có thể khai thác sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương. Khi kết hợp với nguồn lực mạnh của Saigontourist Group, việc phát triển và quảng bá du lịch sẽ hiệu quả hơn, qua đó tạo ra những sản phẩm mang đậm "hơi thở" bản địa, giàu bản sắc và sức cạnh tranh.

Phát triển du lịch nội vùng TP.HCM

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch HĐTV Saigontourist Group chia sẻ, sự phát triển cần bắt đầu từ những hành động cụ thể, những việc nhỏ nhưng bền bỉ để tạo nên kết quả lớn.

Saigontourist Group kỳ vọng chính quyền cùng chung tay xây dựng môi trường du lịch thân thiện, an toàn; khai thác hiệu quả các nguồn tài nguyên phong phú của TP.HCM mới, mở rộng các tour, tuyến kết nối những điểm đến tiềm năng và liên thông các tỉnh, thành cũng được Saigontourist Group đặc biệt kỳ vọng.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch HĐTV Saigontourist Group ẢNH: NGUYÊN TRƯƠNG

Ngoài ra, Saigontourist Group mong muốn kết nối, khai thác hiệu quả các giá trị đặc sắc của địa phương như ẩm thực, sản phẩm làng nghề, đưa vào hệ thống để phát triển và nâng tầm. Song song đó là chú trọng đào tạo cộng đồng làm du lịch, hướng đến mục tiêu mỗi người dân đều trở thành một "đại sứ du lịch" chuyên nghiệp, góp phần xây dựng hình ảnh TP.HCM thân thiện, giàu bản sắc và bền vững.

Ông Nguyễn Minh Triết, Phó tổng giám đốc Lữ hành Saigontourist cũng cho biết, việc TP.HCM hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính tạo nền tảng xây dựng chuỗi sản phẩm du lịch nội vùng TP.HCM giai đoạn 2025 - 2030, gắn kết chặt chẽ giữa các phường, xã, gia tăng sức hút cho điểm đến thành phố.

Lữ hành Saigontourist xác định phát triển sản phẩm du lịch nội vùng TP.HCM là một trong những trụ cột chiến lược giai đoạn 2025 - 2030. Doanh nghiệp mong muốn tiếp tục nhận được sự kết nối, hỗ trợ của chính quyền và các địa phương để cùng khai thác hiệu quả tài nguyên du lịch, phát triển sản phẩm đặc trưng.





