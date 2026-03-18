Khởi công cầu Thủ Thiêm 4 hơn 5.000 tỉ vào quý 3

Hà Mai
Hà Mai
18/03/2026 18:35 GMT+7

UBND TP.HCM vừa phê duyệt kế hoạch thi tuyển phương án kiến trúc cầu Thủ Thiêm 4, đồng thời yêu cầu đẩy nhanh tiến độ để khởi công trong quý 3 năm nay.

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch thi tuyển phương án kiến trúc cầu Thủ Thiêm 4, thuộc dự án thành phần 2 của cầu Thủ Thiêm 4, nhằm lựa chọn thiết kế tối ưu cho công trình giao thông trọng điểm của thành phố.

Phối cảnh cầu Thủ Thiêm 4

Ảnh: SXD

Hình thức thi tuyển rộng rãi, không hạn chế số lượng đơn vị tham gia. Các tổ chức tư vấn sẽ được xét chọn qua hồ sơ năng lực trước khi bước vào vòng thiết kế phương án. Thời gian tổ chức thi tuyển dự kiến khoảng 85 ngày kể từ khi kế hoạch được phê duyệt (17.3).

Mục tiêu của cuộc thi là tìm kiếm phương án kiến trúc có tính khả thi cao, hiện đại, độc đáo, tạo điểm nhấn cảnh quan trên trục giao thông kết nối Khu đô thị mới Thủ Thiêm với khu nam TP.HCM. Công trình được kỳ vọng góp phần thúc đẩy phát triển nhanh Khu đô thị Thủ Thiêm, đồng thời tạo động lực cho khu đô thị phía nam và phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM.

Cùng với đó, lãnh đạo thành phố ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành và địa phương tập trung triển khai Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình này. UBND TP.HCM giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (chủ đầu tư các dự án thành phần) chủ động phối hợp với UBND phường Tân Thuận và phường An Khánh rà soát các đồ án quy hoạch phân khu có liên quan.

Các đơn vị khẩn trương tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc công trình; phối hợp chặt chẽ với các địa phương và đơn vị liên quan thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; lập kế hoạch chi tiết triển khai dự án; đồng thời chủ động đề xuất bố trí đủ vốn ngân sách thành phố để thực hiện các dự án thành phần theo đúng quy định và tiến độ được phê duyệt.

Theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐND, công trình thuộc nhóm A, sử dụng vốn ngân sách thành phố với tổng mức đầu tư 5.063 tỉ đồng. Dự kiến, cầu Thủ Thiêm 4 được khởi công vào quý 3/2026 và hoàn thành vào quý 4/2028.

