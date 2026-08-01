Khởi công 'đại đô thị sinh thái' ven sông 2 tỉ USD tại Hà Nội

Phát biểu tại sự kiện, ông Đỗ Văn Trường, Phó chủ tịch HĐQT Sunshine Group, cho biết Noble Rivera có tổng vốn đầu tư 2 tỉ USD, diện tích gần 250 ha, thuộc địa bàn các xã Phúc Lộc, Phúc Thọ và Hát Môn (Hà Nội).

Dự án có quy mô gần 2.000 căn dinh thự cao cấp, được đầu tư đồng bộ về quy hoạch, kiến trúc, công nghệ và hạ tầng, hướng tới kiến tạo một đô thị sinh thái hiện đại, giàu bản sắc và phát triển bền vững.

Lãnh đạo Hà Nội và lãnh đạo Sunshine Group thực hiện nghi thức khởi công dự án Noble Rivera ẢNH: BTC

Theo ông Trường, Noble Rivera không đơn thuần là một dự án bất động sản mà là cam kết đầu tư dài hạn của Sunshine Group trong hành trình đồng hành cùng Hà Nội kiến tạo những cực tăng trưởng mới, trong đó có khu vực phía tây Hà Nội.

"Chúng tôi mong muốn phát triển một đại đô thị sinh thái ven sông đúng nghĩa, hài hòa giữa hạ tầng hiện đại, không gian xanh, hệ sinh thái mặt nước và các dịch vụ đẳng cấp quốc tế, góp phần mở rộng không gian phát triển về phía tây và nâng cao chất lượng sống của người dân thủ đô", ông Trường nhấn mạnh.

Noble Rivera nằm bên đại lộ Tây Thăng Long, là tuyến giao thông huyết mạch dài hơn 33 km chuẩn bị thông xe trong năm 2027, đồng thời cũng là một trong các trục động lực phát triển chiến lược của Hà Nội theo quy hoạch tầm nhìn 100 năm, kết nối trực tiếp khu vực trung tâm với chuỗi đô thị, trung tâm kinh tế và công nghệ mới phía tây.

Phối cảnh "đại đô thị sinh thái" Noble Rivera với tổng vốn đầu tư 2 tỉ USD ẢNH: BTC

Dự án được phát triển trên một trong những quỹ đất ven sông hiếm hoi tại Hà Nội còn đủ quy mô để kiến tạo một "đại đô thị sinh thái". Trải dài hơn 11 km mặt tiền ven sông và được quy hoạch đến 14 hồ nội khu, dự án sở hữu một hệ sinh thái mặt nước kế sông, cận hồ hiếm có tại phía tây thủ đô.

Dự án phát triển gần 2.000 căn dinh thự có diện tích lớn nhất lên tới 2.000 - 2.500 m²/căn, được chế tác theo kiến trúc châu Âu cổ điển giao thoa tinh thần Á Đông, tích hợp hồ bơi tư gia, sân vườn rộng kỷ lục…

Đi cùng bộ sưu tập dinh thự này là hệ tiện ích quy mô lớn với hàng chục tiện ích wellness, thương mại, thể thao, y tế và văn hóa, tích hợp công nghệ quản lý thông minh với AI và các giải pháp Smart Home - Smart Living tiên tiến.

Trong đó, nổi bật có quảng trường nhạc nước, clubhouse 5 sao, công viên, trung tâm thương mại, trường học liên cấp chuẩn Anh quốc, bệnh viện quốc tế và các không gian văn hóa giải trí…

Với lợi thế trải dài 11 km đường sông, Sunshine Group sẽ kiến tạo tại Noble Rivera một tuyến cảnh quan ven sông độc đáo bậc nhất thủ đô, được quy hoạch giật cấp nhằm khai thác trọn vẹn giá trị của hệ sinh thái sông nước.

Đồng thời, tích hợp đa dạng tiện ích như đường đạp xe, không gian cắm trại, vườn hoa, cùng không gian trình diễn văn hoá, nghệ thuật với công nghệ 3D Mapping, Hologram… mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng, giải trí và kết nối thiên nhiên xuyên suốt.