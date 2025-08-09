Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Khởi công Diamond Sky - căn hộ cao cấp và TTTM đầu tiên tại Van Phuc City

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
09/08/2025 08:00 GMT+7

Sáng ngày 8.8.2025, tại Khu đô thị Vạn Phúc (Van Phuc City), Tập đoàn Bất động sản Vạn Phúc (Van Phuc Group) chính thức Khởi công dự án Diamond Sky - đánh dấu mốc lịch sử của hành trình kiến tạo không gian sống đỉnh cao, nâng tầm chuẩn sống tại TP.HCM.

Khởi công Diamond Sky - căn hộ cao cấp và TTTM đầu tiên tại Van Phuc City- Ảnh 1.

Lãnh đạo Van Phuc Group và đối tác thực hiện nghi thức xúc cát khởi công dự án

Ảnh: VP

Bước chuyển lịch sử của Van Phuc Group

Là một trong ba khu đô thị ven sông lớn bậc nhất TP.HCM, Van Phuc City không ngừng chuyển mình mạnh mẽ trên bản đồ bất động sản cao cấp. Việc công bố và khởi công Dự án Khu phức hợp căn hộ cao cấp và TTTM Diamond Sky chính là tuyên ngôn cho chiến lược phát triển toàn diện, khẳng định vị thế Van Phuc City, một trong những khu đô thị biểu tượng của TP.HCM.

Với triết lý phát triển xuyên suốt "Lấy chất lượng sống là ưu tiên hàng đầu", Van Phuc Group không chỉ xây dựng nhà ở mà đang kiến tạo một hệ sinh thái đô thị toàn diện, nơi mọi nhu cầu: an cư - nghỉ dưỡng - đầu tư được đáp ứng trọn vẹn trong từng chi tiết.

Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Hồng Hoài Châu - Tổng giám đốc Van Phuc Group cho biết: "Diamond Sky là dự án đánh dấu bước chuyển mình mang tính chiến lược của Van Phuc Group. Hơn 30 năm qua, Van Phuc Group luôn kiên định với sứ mệnh kiến tạo nên những không gian sống được đầu tư bài bản, đẳng cấp và văn minh. Nhưng Van Phuc Group cũng hiểu rõ: một khu đô thị hiện đại không thể chỉ dừng lại với những căn biệt thự hay nhà phố, shophouse… mà phải là một hệ sinh thái toàn diện với đa dạng các loại hình sản phẩm. Nơi mọi người, mọi thế hệ đều có thể tìm thấy phiên bản tổ ấm phù hợp với nhu cầu và phong cách sống riêng của mình.

Việc ra mắt Diamond Sky tại Van Phuc City không chỉ là câu trả lời cho nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường mà còn thể hiện tầm nhìn dài hạn của Van Phuc Group trong việc đưa Van Phuc City trở thành khu đô thị đáng sống hàng đầu TP.HCM. Và Diamond Sky sẽ là cú hích đầu tiên trong chiến lược phát triển các dự án căn hộ cao cấp tiếp theo tại Van Phuc City".

Khởi công Diamond Sky - căn hộ cao cấp và TTTM đầu tiên tại Van Phuc City- Ảnh 2.

Tổng giám đốc Van Phuc Group phát biểu tại sự kiện

Ảnh: VP

Diamond Sky - Kiệt tác căn hộ giữa lòng đô thị tinh hoa

Được ví như bản giao hưởng kiến trúc, Khu phức hợp căn hộ cao cấp và TTTM Diamond Sky không đơn thuần là tòa căn hộ mà là định hình phong cách sống đẳng cấp giữa lòng đô thị hiện đại. Tọa lạc ngay trục Quốc lộ 13, tuyến giao thông chiến lược đang mở rộng, liền kề tuyến Metro 3B trong tương lai, Diamond Sky sở hữu vị trí vàng cho kết nối: chỉ mất 10 phút để đến trung tâm Quận 1 (cũ), sân bay Tân Sơn Nhất hay các khu đô thị trọng điểm phía Đông.

Khởi công Diamond Sky - căn hộ cao cấp và TTTM đầu tiên tại Van Phuc City- Ảnh 3.

Diamond Sky - Biểu tượng phồn vinh trung tâm Van Phuc City

Ảnh: VP

Tổ hợp Căn hộ cao cấp và trung tâm thương mại Diamond Sky có diện tích gần 2 hecta, mật độ xây dựng chỉ 40%, dự án mang đến không gian sống rộng thoáng, xanh mát hiếm có. Dự án bao gồm 296 căn hộ cao cấp, đa dạng từ 1-3 phòng ngủ đến những căn penthouse sang trọng trên 350m² và 7 căn shophouse, phục vụ trọn vẹn mọi nhu cầu về tổ ấm của cư dân hiện đại.

Với thế đất "minh đường tụ thủy", ba mặt giáp sông Sài Gòn không chỉ mang giá trị phong thủy vượng khí mà còn tạo nên tầm nhìn khoáng đạt cùng cảm giác thư thái mỗi ngày.

Tiện ích chuẩn resort - Nâng tầm trải nghiệm sống

Diamond Sky không chỉ là nơi để ở, mà là nơi để thưởng thức cuộc sống. Mỗi góc nhỏ đều được chăm chút với tư duy nghỉ dưỡng: từ hồ bơi vô cực chan hòa ánh nắng, phòng gym hiện đại, không gian yoga thư giãn, đến khu vườn xanh mát và lối dạo bộ tinh tế.

Trung tâm thương mại đẳng cấp Diamond Sky Mall ở 3 tầng khối đế, hứa hẹn trở thành tâm điểm sôi động bậc nhất khu đô thị với chuỗi mua sắm, ẩm thực, giải trí thời thượng, mang lại trải nghiệm sống "all-in-one" ngay tại ngưỡng cửa.

Bên cạnh đó, cư dân Diamond Sky được thụ hưởng toàn bộ tiện ích đẳng cấp của Van Phuc City: từ công viên ven sông dài 3,4km, hồ Đại Nhật 16ha, bến du thuyền triệu đô, đến hệ thống trường quốc tế, bệnh viện tiêu chuẩn quốc tế… tất cả tạo nên một chuẩn sống xứng tầm thượng lưu.

Trong bối cảnh quỹ đất nội đô ngày càng khan hiếm và pháp lý minh bạch trở thành tiêu chí tối quan trọng, sự xuất hiện của Diamond Sky không chỉ đáp ứng nhu cầu ở thực - mà còn là cơ hội đầu tư mang tính chiến lược, góp phần định hình lại thị trường căn hộ cao cấp tại TP.HCM.

Diamond Sky: Tinh anh hội tụ - Đẳng cấp thăng hoa

* DIAMOND SKY là tên thương mại của dự án Chung cư Đại Nhật - Block A thuộc dự án Khu nhà ở Công ty Đông Nam tại phường Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức (nay là phường Hiệp Bình, TP.HCM)

Khám phá thêm chủ đề

Diamond Sky Van Phuc City Van Phuc Group căn hộ căn hộ cao cấp phát triển
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận