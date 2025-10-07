Khởi công dự án Phương Mai Long An với 1.646 căn nhà ở xã hội

Ngày 7.10, tại xã Mỹ Hạnh (Tây Ninh), UBND tỉnh Tây Ninh và chủ đầu tư Dự án nhà ở xã hội Phương Mai Long An tổ chức lễ khởi công dự án Khu nhà ở xã hội Phương Mai Long An. Đây là một trong ba công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự lễ khởi công có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (giữa) đến dự lễ khởi công ẢNH: BẮC BÌNH

Theo chủ đầu tư, dự án được xây dựng trên khu đất gần 1,8 ha, gồm 3 tòa nhà cao 27 tầng với tổng cộng 1.646 căn hộ, thiết kế hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật - xã hội, tích hợp các tiện ích thiết yếu như nhà trẻ, khu sinh hoạt cộng đồng, công viên cây xanh và bể bơi dịch vụ.

Đại diện chủ đầu tư cũng cam kết hoàn thành vượt tiến độ được UBND tỉnh phê duyệt, đảm bảo chất lượng công trình.

Tại lễ khởi công, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh, phát triển nhà ở xã hội không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là trách nhiệm xã hội, chăm lo đời sống người lao động.

Theo ông Út, toàn tỉnh Tây Ninh hiện có 59 khu công nghiệp và 82 cụm công nghiệp, với hơn 470.000 lao động, nhưng số lượng nhà ở xã hội mới chỉ đạt 1.435 căn, trong khi nhu cầu đến năm 2030 lên đến 38.448 căn.

Động thổ khởi công dự án ẢNH: BẮC BÌNH

Chủ tịch tỉnh Tây Ninh cam kết tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính và hỗ trợ nhà đầu tư, đồng thời yêu cầu các sở, ngành phối hợp chặt chẽ để đảm bảo tiến độ, chất lượng và giá cả hợp lý cho người lao động.

Ông Nguyễn Văn Út cũng kỳ vọng dự án Phương Mai Long An là mô hình kiểu mẫu, mở hướng cho các dự án nhà ở xã hội tiếp theo, góp phần ổn định dân cư, nâng cao chất lượng sống và phát triển bền vững khu công nghiệp Đức Hòa - Mỹ Hạnh.