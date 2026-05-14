Khởi công khu công nghiệp 200 ha tại Hải Phòng

Ngày 14.5, Công ty CP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes tổ chức lễ khởi công Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Nam Tràng Cát, tại P.Hải An, Hải Phòng.

Dự án Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Nam Tràng Cát chính thức khởi công ẢNH: V.G

Đây là một trong những công trình trọng điểm nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026 và các ngày lễ lớn tháng 5.

Theo quy hoạch, Khu công nghiệp Nam Tràng Cát có quy mô hơn 200 ha, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải. Dự án được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp công nghệ cao, ưu tiên các ngành sản xuất hiện đại, công nghệ sạch và giá trị gia tăng lớn.

Điểm nổi bật nhất của Khu công nghiệp Nam Tràng Cát là vị trí chiến lược hiếm có khi kết nối đồng thời 5 loại hình giao thông gồm đường bộ, đường biển, đường sông, đường sắt và hàng không.

Dự án nằm gần cảng quốc tế Lạch Huyện, cảng nước sâu lớn nhất miền Bắc, cách sân bay quốc tế Cát Bi khoảng 10 - 15 phút di chuyển và kết nối nhanh với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.

Nghi thức khởi công dự án ẢNH: V.G

Theo giới chuyên gia, lợi thế hạ tầng này giúp Khu công nghiệp Nam Tràng Cát có khả năng trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi công nghiệp - logistics của khu vực phía bắc, đặc biệt trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp quốc tế đang dịch chuyển chuỗi cung ứng vào Việt Nam.

Không chỉ mở rộng quỹ đất công nghiệp chất lượng cao cho Hải Phòng, dự án còn được kỳ vọng tạo động lực phát triển mới cho lĩnh vực logistics, dịch vụ cảng biển và công nghiệp phụ trợ.

Khu công nghiệp Nam Tràng Cát sẽ trở thành mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái công nghiệp - logistics của Hải Phòng ẢNH: V.G

Khi đi vào hoạt động, Khu công nghiệp Nam Tràng Cát sẽ cung cấp hạ tầng hiện đại cho doanh nghiệp trong nước và quốc tế đầu tư nhà máy, trung tâm sản xuất và kho vận. Dự án cũng được kỳ vọng tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động chất lượng cao.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Lê Khắc Hiệp, Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup, cho biết việc triển khai Khu công nghiệp Nam Tràng Cát thể hiện cam kết đồng hành cùng chiến lược phát triển công nghiệp xanh, hiện đại và bền vững của Hải Phòng.

Theo lãnh đạo doanh nghiệp, với lợi thế quy hoạch đồng bộ và hạ tầng kết nối mạnh, dự án sẽ góp phần gia tăng sức hút đầu tư FDI, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp - dịch vụ hiện đại, đồng thời củng cố vị thế trung tâm công nghiệp - logistics hàng đầu miền Bắc của Hải Phòng.