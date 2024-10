Khởi công Làng đại học Đà Nẵng vào cuối năm 2024

Chiều 11.10, UBND Q.Ngũ Hành Sơn TP.Đà Nẵng tổ chức tọa đàm nhân kỷ niệm 20 năm Ngày doanh nhân Việt Nam (ngày 13.10), do lãnh đạo quận chủ trì cùng các doanh nghiệp, cơ quan chuyên môn địa phương.



Ông Nguyễn Hòa, Chủ tịch UBND Q.Ngũ Hành Sơn, cho biết định hướng xây dựng Q.Ngũ Hành Sơn theo hướng phát triển cơ sở hạ tầng, kết nối đồng bộ, tạo nền tảng và các điều kiện để doanh nghiệp đầu tư dự án, công trình quy mô lớn, đảm bảo an ninh trật tự, xứng đáng là quận du lịch.

Trong đó, phát triển khu vực P.Mỹ An trở thành trọng điểm về du lịch, dịch vụ cao cấp, chợ Mỹ An hướng đến chợ du lịch, phố Tây An Thượng mở rộng giai đoạn 2, đầu tư căn cứ cách mạng K20 P.Khuê Mỹ. P.Hòa Hải giải tỏa quanh danh thắng Di tích lịch sử đặc biệt cấp quốc gia Ngũ Hành Sơn để làm công viên văn hóa; khơi thông sông Cổ Cò, hướng đến mục tiêu trở thành đô thị trọng tâm.

TP.Đà Nẵng hướng đến xây dựng thành phố đáng sống, Q.Ngũ Hành Sơn cố gắng góp phần là mảnh đất đáng đến, con người Ngũ Hành Sơn hài hòa, tâm huyết, có trách nhiệm xây dựng, cống hiến cho sự nghiệp chung.

"Đơn cử như dự án Làng đại học Đà Nẵng, quy mô giải tỏa trên 41 ha, với hơn 600 hộ dân, 2.500 ngôi mộ, rất nhiều ngôi chùa, đình làng, nhà thờ tộc. Nhưng với sự tâm huyết và nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là được người dân địa phương đồng tình ủng hộ nên đã hoàn thành giải phóng mặt bằng chỉ trong 4 tháng. Dự kiến khởi công làng đại học cuối năm 2024", ông Nguyễn Hòa nói.

Làng đại học Đà Nẵng dự kiến khởi công cuối 2024 ẢNH: NGUYỄN TÚ

Ông Lê Hoàng Phúc, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo TP.Đà Nẵng, chia sẻ Q.Ngũ Hành Sơn có 2 lợi thế đón đầu xu hướng phát triển của TP.Đà Nẵng. Đó là làng đại học, nơi tập trung đào tạo nguồn nhân lực đang được thành phố đầu tư về vi mạch, bán dẫn.

Bên cạnh đó, đặc thù quận du lịch, nơi thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về vi mạch, bán dẫn bởi đội ngũ chuyên gia này có mức đãi ngộ, lương bổng rất cao, nhu cầu về chi tiêu, thụ hưởng các tiện ích về dịch vụ, du lịch lớn.

Bà Mai Thị Ánh Hồng, Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn, cho biết 2024 là năm đầu tiên Q.Ngũ Hành Sơn gia nhập "Câu lạc bộ 1.000 tỉ đồng" về thu ngân sách nhà nước. Đây là sự nỗ lực rất lớn của địa phương, đặc biệt là sự trở mình mạnh mẽ của doanh nghiệp đóng góp vào sức bật của quận.

Trong đó, 6 tháng năm nay Q.Ngũ Hành Sơn đã hoàn thành chỉ tiêu ngân sách thành phố giao 720 tỉ đồng, 9 tháng qua thu 1.038 tỉ đồng, trong đó không phụ thuộc vào nguồn thu đất đai.

Lãnh đạo Q.Ngũ Hành Sơn tặng hoa chúc mừng Hội Doanh nghiệp quận ẢNH: NGUYỄN TÚ

"Từ năm 2020 đến nay, dù dịch Covid-19 và nền kinh tế khó khăn chung, nhưng số lượng doanh nghiệp tại quận vẫn tăng đều trung bình 200 - 300 doanh nghiệp/năm. Đối với cộng đồng doanh nghiệp, Q.Ngũ Hành Sơn cam kết thúc đẩy đầu tư hạ tầng, tạo tiền đề cho doanh nghiệp, đẩy mạnh cải cách hành chính, địa phương kết nối và luôn đồng hành, chia sẻ với doanh nghiệp", bà Mai Thị Ánh Hồng nói.