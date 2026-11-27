Ngày 27.11, tại Cụm công nghiệp Hòa Liên, UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp Tập đoàn Tân Thành Đô (NewCity Group) tổ chức lễ khởi công Khu liên hợp sản xuất lắp ráp ô tô NewCity.

Dự án có tổng vốn đầu tư 400 triệu USD, diện tích 58,42 ha, công suất thiết kế 40 xe/giờ, tương đương 150.000 xe/năm.

Nhà máy tập trung sản xuất, lắp ráp các dòng xe hybrid, xe thuần điện (EV) và xe điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV), phục vụ thị trường trong nước và hướng đến xuất khẩu. Theo kế hoạch, chiếc ô tô đầu tiên sẽ xuất xưởng vào quý 4 năm 2028.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Khu liên hợp sản xuất lắp ráp ô tô NewCity tại Đà Nẵng ẢNH: HUY ĐẠT

Khu liên hợp nằm tại Cụm công nghiệp Hòa Liên, liền kề Khu công nghệ cao Đà Nẵng. Trong đó, khu sản xuất chính rộng hơn 30 ha, gồm 3 xưởng hàn, sơn và lắp ráp với tổng diện tích sàn gần 200.000 m².

Theo chủ đầu tư, nhà máy được đầu tư công nghệ sản xuất hiện đại, tự động hóa cao tại các công đoạn then chốt. Xưởng sơn vận hành bằng robot, dây chuyền hàn thân xe và lắp ráp được hoàn thiện, kiểm định theo tiêu chuẩn quốc tế. Dự án cũng được định hướng xây dựng theo mô hình nhà máy xanh, ứng dụng hệ thống quản lý năng lượng thông minh và điện mặt trời mái nhà.

Phối cảnh Khu liên hợp sản xuất lắp ráp ô tô NewCity tại Cụm công nghiệp Hòa Liên ẢNH: NEWCITY

Một trong những mục tiêu đáng chú ý của dự án là phát triển công nghiệp hỗ trợ, nâng tỷ lệ nội địa hóa lên trên 60%. Tân Thành Đô dự kiến cùng các đối tác thành lập liên doanh sản xuất linh kiện và trung tâm nghiên cứu, phát triển sản phẩm tại Việt Nam. Các nhóm linh kiện được định hướng phát triển gồm pin, hệ thống chiếu sáng, khung gầm và nội thất.

Về lợi thế logistics, nhà máy cách cảng Liên Chiểu đang xây dựng khoảng 13 km và cảng Tiên Sa khoảng 27 km, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động nhập khẩu linh kiện và xuất khẩu xe thành phẩm.

Nhà máy NewCity được quy hoạch trên diện tích 58,42 ha, công suất thiết kế 150.000 xe/năm ẢNH: NEWCITY

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quang Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, cho biết trong 11 tháng đầu năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp của thành phố ước tăng 10,38% so với cùng kỳ; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,59%, khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 26,16% trong cơ cấu GRDP toàn thành phố.

Theo ông Nam, Đà Nẵng xác định công nghiệp là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng, ưu tiên phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghệ số, công nghệ chế tạo và công nghiệp hỗ trợ theo hướng xanh, hiện đại, bền vững.

Thành phố kỳ vọng Khu liên hợp sản xuất lắp ráp ô tô NewCity sẽ trở thành hạt nhân hình thành hệ sinh thái công nghiệp ô tô, thu hút thêm các nhà đầu tư vào lĩnh vực sản xuất linh kiện, phụ tùng cơ khí chính xác, điện tử và công nghiệp hỗ trợ; qua đó tạo việc làm, gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp và đóng góp ngân sách.

Ông Lê Quang Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, phát biểu tại buổi lễ ẢNH: HUY ĐẠT

Lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị chủ đầu tư huy động đầy đủ nguồn vốn, triển khai dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn lao động và tuân thủ các quy định về đầu tư, xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy.

Đồng thời, thành phố đề nghị doanh nghiệp đẩy mạnh hợp tác quốc tế, chuyển giao công nghệ, sớm triển khai liên doanh sản xuất linh kiện và trung tâm nghiên cứu phát triển sản phẩm tại Việt Nam; kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp địa phương tham gia chuỗi cung ứng.

Nhà máy NewCity dự kiến xuất xưởng chiếc ô tô đầu tiên vào quý 4 năm 2028 ẢNH: NEWCITY

Ông Lê Quang Nam khẳng định chính quyền thành phố sẽ tiếp tục đồng hành, tạo môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi; đồng thời tăng cường theo dõi, giám sát để dự án được triển khai đúng mục tiêu, tiến độ và chất lượng cam kết.