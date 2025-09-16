Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Khởi công quảng trường - công viên phía đông hồ Hoàn Kiếm trước 10.10

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
16/09/2025 13:48 GMT+7

Chính quyền sở tại sẽ bồi thường, hỗ trợ tái định cư phục vụ dự án xây dựng quảng trường - công viên phía đông hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) và khởi công công trình trước 10.10.

Ngày 16.9, UBND P.Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết địa phương sắp triển khai dự án đầu tư xây dựng quảng trường - công viên phía đông hồ Hoàn Kiếm.

Hà Nội sẽ khởi xây công quảng trường, công viên phía đông hồ Hoàn Kiếm trước 10.10 - Ảnh 1.

Hiện trạng khu vực phía đông hồ Hoàn Kiếm

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Theo đó, dự án được nghiên cứu theo hướng tách thành 2 phân kỳ.

Ở phân kỳ 1, cơ quan chức năng sẽ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 59 chủ sử dụng nhà, đất ( gồm 17 tổ chức và 42 hộ dân) trên diện tích khoảng 21.151 m² để thực hiện dự án xây dựng khu vực phía đông hồ Hoàn Kiếm.

Tiếp đó, cơ quan chức năng sẽ tổ chức, bố trí không gian quảng trường, gồm: san nền, lát đá, cây xanh, thảm cỏ, vịnh đỗ xe… 

Trong đó, P.Hoàn Kiếm sẽ giữ lại trụ sở Sở VH-TT Hà Nội, trụ sở Viện Văn học để chỉnh trang, cải tạo, nghiên cứu di chuyển Nhà máy đèn Bờ Hồ (di tích lịch sử cách mạng - PV). Đồng thời, nghiên cứu phương án giữ lại kiến trúc công trình phong cách Artdeco (trường phái thiết kế và trang trí ra đời tại Paris vào những năm 1920 - 1930) của Công ty Điện lực Hoàn Kiếm, xem xét phương án mở thông tầng 1…

Đối với công trình kiến trúc của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, sẽ tạm thời được giữ lại để nghiên cứu phương án xử lý cụ thể tại phân kỳ 2.

Cơ quan chức năng cũng sẽ đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật, như cấp thoát nước, chiếu sáng, cung cấp trang thiết bị đô thị, camera an ninh…

Tại phân kỳ 1, P.Hoàn Kiếm dự kiến sẽ khởi công công trình trước ngày 10.10.

Đối với phân kỳ 2, P.Hoàn Kiếm cho biết sẽ thực hiện bằng dự án riêng theo phương án quy hoạch, kiến trúc được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt phù hợp quy định, với định hướng của quy hoạch được duyệt.

Trong đó, sẽ nghiên cứu quy hoạch, tổ chức không gian ngầm tại khu vực phía đông hồ Hoàn Kiếm (khoảng 3 tầng hầm), kết nối không gian ngầm nhà ga C9 - tuyến đường sắt đô thị số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo.

Cùng với đó, cơ quan chức năng sẽ có giải pháp kỹ thuật phù hợp đối với các công trình bảo tồn trong quá trình thi công tầng hầm. Đồng thời, đề xuất chức năng sử dụng đối với không gian ngầm để đảm bảo hiệu quả sử dụng đất, đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhân dân.

"Đối với phân kỳ 2 của dự án sẽ được nghiên cứu kỹ lưỡng, định hướng theo quy hoạch được duyệt và ý kiến của UBND TP.Hà Nội", đại diện P.Hoàn Kiếm cho biết thêm.

Trước đó, hồi tháng 4 vừa qua, HĐND TP.Hà Nội đã đã quyết nghị thống nhất trong giai đoạn 2025 - 2027, UBND TP.Hà Nội dự kiến sẽ bỏ ra gần 2.900 tỉ đồng để thực hiện dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cải tạo chỉnh trang khu vực phía đông hồ Hoàn Kiếm.

Tại P.Hoàn Kiếm, bên cạnh việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng quảng trường - công viên phía đông, thời gian vừa qua, chính quyền sở tại cũng đã tiến hành cải tạo, chỉnh trang quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục ở phía bắc hồ Hoàn Kiếm.

Tin liên quan

Hà Nội dự kiến chi gần 2.900 tỉ bồi thường, cải tạo phía đông hồ Gươm

Hà Nội dự kiến chi gần 2.900 tỉ bồi thường, cải tạo phía đông hồ Gươm

Trong giai đoạn 2025 - 2027, UBND TP.Hà Nội dự kiến sẽ bỏ ra gần 2.900 tỉ đồng để thực hiện dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cải tạo chỉnh trang khu vực phía đông hồ Gươm.

Khám phá thêm chủ đề

Quảng trường Hồ Hoàn Kiếm Phía đông công viên Khởi công giải phóng mặt bằng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận