Khởi công quảng trường - công viên phía đông hồ Hoàn Kiếm trước 10.10

Ngày 16.9, UBND P.Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết địa phương sắp triển khai dự án đầu tư xây dựng quảng trường - công viên phía đông hồ Hoàn Kiếm.

Hiện trạng khu vực phía đông hồ Hoàn Kiếm ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Theo đó, dự án được nghiên cứu theo hướng tách thành 2 phân kỳ.

Ở phân kỳ 1, cơ quan chức năng sẽ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 59 chủ sử dụng nhà, đất ( gồm 17 tổ chức và 42 hộ dân) trên diện tích khoảng 21.151 m² để thực hiện dự án xây dựng khu vực phía đông hồ Hoàn Kiếm.

Tiếp đó, cơ quan chức năng sẽ tổ chức, bố trí không gian quảng trường, gồm: san nền, lát đá, cây xanh, thảm cỏ, vịnh đỗ xe…

Trong đó, P.Hoàn Kiếm sẽ giữ lại trụ sở Sở VH-TT Hà Nội, trụ sở Viện Văn học để chỉnh trang, cải tạo, nghiên cứu di chuyển Nhà máy đèn Bờ Hồ (di tích lịch sử cách mạng - PV). Đồng thời, nghiên cứu phương án giữ lại kiến trúc công trình phong cách Artdeco (trường phái thiết kế và trang trí ra đời tại Paris vào những năm 1920 - 1930) của Công ty Điện lực Hoàn Kiếm, xem xét phương án mở thông tầng 1…

Đối với công trình kiến trúc của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, sẽ tạm thời được giữ lại để nghiên cứu phương án xử lý cụ thể tại phân kỳ 2.

Cơ quan chức năng cũng sẽ đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật, như cấp thoát nước, chiếu sáng, cung cấp trang thiết bị đô thị, camera an ninh…

Tại phân kỳ 1, P.Hoàn Kiếm dự kiến sẽ khởi công công trình trước ngày 10.10.

Đối với phân kỳ 2, P.Hoàn Kiếm cho biết sẽ thực hiện bằng dự án riêng theo phương án quy hoạch, kiến trúc được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt phù hợp quy định, với định hướng của quy hoạch được duyệt.

Trong đó, sẽ nghiên cứu quy hoạch, tổ chức không gian ngầm tại khu vực phía đông hồ Hoàn Kiếm (khoảng 3 tầng hầm), kết nối không gian ngầm nhà ga C9 - tuyến đường sắt đô thị số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo.

Cùng với đó, cơ quan chức năng sẽ có giải pháp kỹ thuật phù hợp đối với các công trình bảo tồn trong quá trình thi công tầng hầm. Đồng thời, đề xuất chức năng sử dụng đối với không gian ngầm để đảm bảo hiệu quả sử dụng đất, đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhân dân.

"Đối với phân kỳ 2 của dự án sẽ được nghiên cứu kỹ lưỡng, định hướng theo quy hoạch được duyệt và ý kiến của UBND TP.Hà Nội", đại diện P.Hoàn Kiếm cho biết thêm.

Trước đó, hồi tháng 4 vừa qua, HĐND TP.Hà Nội đã đã quyết nghị thống nhất trong giai đoạn 2025 - 2027, UBND TP.Hà Nội dự kiến sẽ bỏ ra gần 2.900 tỉ đồng để thực hiện dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cải tạo chỉnh trang khu vực phía đông hồ Hoàn Kiếm.

Tại P.Hoàn Kiếm, bên cạnh việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng quảng trường - công viên phía đông, thời gian vừa qua, chính quyền sở tại cũng đã tiến hành cải tạo, chỉnh trang quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục ở phía bắc hồ Hoàn Kiếm.