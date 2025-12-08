Khởi công tuyến ống khoáng nóng cho dự án TTP Onsen

Ngày 7.12, tại Khu đô thị Green Dragon City (Cẩm Phả, Quảng Ninh), Tập đoàn TTP tổ chức Lễ khởi công tuyến đường ống dẫn khoáng nóng về Dự án TTP Onsen - Khu đô thị, du lịch, dịch vụ Bái Tử Long II. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình đưa nguồn khoáng nóng quý giá từ lòng đất Quang Hanh về phục vụ tổ hợp nghỉ dưỡng theo phong cách Onsen Nhật Bản lần đầu tiên xuất hiện tại khu vực Bái Tử Long.

Tuyến ống khoáng nóng được xem là "mạch dẫn sinh lực" của dự án TTP Onsen, giúp hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một quần thể đô thị - thương mại - du lịch - nghỉ dưỡng chuẩn Nhật Bản. Khi hoàn thành, nguồn khoáng nóng tự nhiên sẽ được đưa trực tiếp về khu đô thị, tạo nên chuỗi dịch vụ chăm sóc sức khỏe đặc sắc, từ tắm khoáng, trị liệu đến nghỉ dưỡng cao cấp theo tinh thần Onsen truyền thống.

Cùng thời điểm triển khai tuyến ống, tiến độ xây dựng trung tâm thương mại của dự án cũng được đẩy mạnh, tạo động lực phát triển không gian đô thị sầm uất ngay tại trung tâm Green Dragon City. Sự kết hợp giữa hạ tầng thương mại hiện đại và dịch vụ nghỉ dưỡng khoáng nóng hứa hẹn mang đến diện mạo mới cho Cẩm Phả, thu hút lượng lớn du khách và nhà đầu tư.

Việc khởi công tuyến đường ống khoáng nóng một lần nữa khẳng định vai trò tiên phong của Tập đoàn TTP trong phát triển các mô hình đô thị thông minh, bền vững và hướng đến sức khỏe cộng đồng. Đồng thời, dự án được kỳ vọng tạo cú hích mạnh mẽ cho thương mại - du lịch Quảng Ninh, góp phần đưa Cẩm Phả trở thành điểm đến mới trên bản đồ nghỉ dưỡng quốc gia và quốc tế.