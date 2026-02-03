Khởi công xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam

Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam là một trong những công trình hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng năm 2030. Bảo tàng được xây dựng tại Khu đô thị mới tây hồ Tây, Hà Nội, với diện tích xây dựng khoảng 10.000 - 12.000 m2, theo hình thức đầu tư công, thời gian hoàn thành dự kiến năm 2029.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự lễ khởi công dự án xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam ẢNH: TTXVN

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó chánh văn phòng T.Ư Đảng Võ Thành Hưng nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự trân trọng sâu sắc đối với lịch sử vẻ vang, hào hùng của Đảng ta trong chặng đường lịch sử 96 năm qua.

Công trình Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam là nơi lưu giữ, bảo tồn, trưng bày các tư liệu, tài liệu lịch sử vô giá của Đảng, nơi truyền tải, phản ánh trung thực, sinh động chặng đường cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc; là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng, góp phần bồi đắp niềm tin, lý tưởng, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ; là nơi giới thiệu với bạn bè quốc tế về lịch sử, vai trò và những đóng góp to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc trên toàn thế giới.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi thức khởi công dự án xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam ẢNH: TTXVN

Cục trưởng Cục Quản trị, Văn phòng T.Ư Đảng Nguyễn Văn Thẩm cho biết, tháng 4.2025, Cục Quản trị, Văn phòng T.Ư Đảng được giao làm chủ đầu tư dự án xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngày 12.12.2025, Bộ Chính trị đã thống nhất lựa chọn ý tưởng quy hoạch và phương án kiến trúc Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam khởi nguồn từ giá trị truyền thống cội rễ, bền chặt của văn hóa Việt với đặc trưng là lũy tre, bến nước. Công trình kiến trúc thể hiện trí tuệ, khát vọng tự chủ của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Với hình khối kiến trúc mang biểu tượng "lũy thép vươn mình" kết hợp với công nghệ số để tạo lập bảo tàng thông minh, hiện đại hàng đầu thế giới, biểu đạt sâu sắc và mạnh mẽ tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, sự gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân trong hành trình xây dựng và bảo vệ vững chắc nền độc lập, tự do, hạnh phúc của dân tộc.

Bên cạnh việc tiếp tục triển khai hồ sơ dự án, chủ đầu tư sẽ chỉ đạo các nhà thầu gấp rút thi công xây dựng; tổ chức tiếp nhận tài liệu, hiện vật từ các nơi gửi về (khoảng 5.000 tài liệu, hiện vật); thực hiện nghiên cứu sưu tầm, xây dựng đề cương chi tiết và thiết kế trưng bày.

Dự kiến, bảo tàng sẽ được vào vận hành trong quý 2/2029 và tổ chức khánh thành, mở cửa đón khách tham quan vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng (3.2.2030).