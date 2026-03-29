Khởi công xây dựng chùa Da, nơi thờ tự 534 nhà báo - liệt sĩ

Ngày 28.3, tại P.Vinh Lộc (Nghệ An), Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An cùng chính quyền địa phương phối hợp tổ chức lễ khởi công xây dựng chùa Da (Âu Lạc cổ tự).

Ông Lê Quốc Minh, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cùng lãnh đạo tỉnh Nghệ An, đại diện chính quyền địa phương, đông đảo người dân, tăng ni, phật tử tham dự lễ.

Chùa Da được xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ 17, sau đó được trùng tu vào năm 1889, dưới triều vua Thành Thái.

Thời điểm đó, chùa mọc giữa rừng cây, có cây da lớn tán phủ rộng trên ngôi Tam Bảo nên người dân thường gọi là chùa Cây Da, hay chùa Da.

Ngôi chùa là nơi sinh hoạt tín ngưỡng và gắn liền với phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh 1930 - 1931. Tiếng trống đại của chùa đã cổ vũ cho những đoàn người biểu tình đấu tranh đòi độc lập, tự do. Chiếc trống ấy đang được lưu giữ tại Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh.

Trải qua biến thiên lịch sử và chiến tranh, chùa Da bị hư hỏng, chỉ còn lại dấu tích giữa tán cây rậm bao phủ nền cũ của ngôi Tam Bảo.

Năm 2017, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định khôi phục và tôn tạo chùa Da. Theo đó, 26 hạng mục của chùa Da sẽ được trùng tu, xây dựng, với tổng kinh phí hơn 60 tỉ đồng, do người dân, phật tử và các mạnh thường quân ủng hộ.

Trong khuôn viên chùa sẽ xây dựng một nhà tưởng niệm tri ân 534 nhà báo cách mạng Việt Nam đã anh dũng hy sinh trong công cuộc bảo vệ đất nước.

Phát biểu tại buổi lễ khởi công, ông Lê Quốc Minh, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam chia sẻ, đối với những người làm báo, nơi đây không chỉ là một công trình tâm linh, mà sẽ trở thành một điểm tựa tinh thần, nơi lưu giữ ký ức nghề nghiệp, nơi để tưởng niệm những đồng nghiệp đã ngã xuống vì sự thật, vì Tổ quốc và vì nhân dân; đồng thời cũng là không gian để mỗi người tự soi chiếu, nhắc nhở mình về trách nhiệm, về đạo đức và về lý tưởng làm nghề.

Ông Lê Quốc Minh xúc động nhắc tới tâm nguyện bền bỉ của nhà báo Trần Văn Hiền, người đã dành hơn 15 năm âm thầm sưu tầm, kết nối, gìn giữ thông tin về các nhà báo đã hy sinh, đồng thời phát nguyện cùng nhà chùa lập nơi thờ tự anh linh.

Phía sau hành trình ấy còn có sự đồng hành, sẻ chia và tiếp sức của nhiều nhà báo, đồng nghiệp và những tấm lòng trong xã hội - những người đã cùng góp công, góp sức, góp tư liệu và cả ký ức để làm nên một công việc đầy ý nghĩa.

Việc xây dựng không gian tâm linh tại chùa Da không chỉ là tiếp nối một tâm nguyện, mà còn là một cam kết: các thế hệ người làm báo sẽ gìn giữ nơi này như một địa chỉ tinh thần bền vững - nơi mỗi người có thể đến thắp nén hương tưởng niệm, và cũng là nơi để tự rèn luyện, tự nhắc mình sống và làm nghề xứng đáng với những hy sinh của các thế hệ đi trước.

"Tôi tin tưởng rằng, khi công trình hoàn thành, nơi đây sẽ trở thành một điểm hội tụ ý nghĩa, không chỉ đối với những người làm báo, mà còn đối với đông đảo nhân dân, những người luôn trân trọng sự thật và những hy sinh thầm lặng", ông Lê Quốc Minh chia sẻ.