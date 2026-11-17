Sáng 17.11 tại TP.HCM, hướng tới kỷ niệm 44 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 – 20.11.2026), và chào đón cột mốc 50 năm ngày thành lập Trường THPT Thủ Đức (1976 – 2026), Sở Xây dựng TP.HCM và Ban dân dụng và Công nghiệp đã tổ chức lễ khởi công xây dựng trường THPT Thủ Đức (cơ sở 2), có tổng mức đầu tư gần 145 tỉ đồng.

Tham gia dự án có liên danh nhà thầu Công ty CP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8, Công ty TNHH một thành viên Tổng công ty Thái Sơn (Bộ Quốc phòng) và Công ty TNHH Xây dựng và Trang trí nội thất Thanh Phương.

Ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, phát biểu chúc mừng nhà trường tại lễ khởi công Ảnh: Q.TRÂN

Theo ông Nguyễn Văn Tài, Phó giám đốc Ban dân dụng và công nghiệp, dự án được UBND TP.HCM thông qua chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3781/QĐ-UBND ngày 24.6.2026 và được Sở Xây dựng phê duyệt ngày 23.9. Đây là công trình dân dụng cấp II thuộc dự án nhóm B. Về quy mô, dự án được xây dựng trên diện tích đất 4.660 m2; bao gồm 1 khối công trình có 3 dãy nhà hình chữ U gồm 1 tầng hầm, 4 tầng nổi và tầng tum kỹ thuật, với tổng mức đầu tư 143,875 tỉ đồng.

Phó giám đốc Ban dân dụng và công nghiệp Nguyễn Văn Tài chia sẻ về quy mô công trình Ảnh: Q.TRÂN

Việc xây dựng cơ sở 2 Trường THPT Thủ Đức nhằm hướng tới mục tiêu đảm bảo cơ sở giáo dục đạt chuẩn theo quy định và đáp ứng yêu cầu về chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn chung của Bộ Giáo dục - Đào tạo, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng, góp phần hoàn chỉnh mạng lưới giáo dục trên địa bàn, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giảng dạy của đội ngũ giáo viên và học tập của học sinh.

Trường THPT Thủ Đức (cơ sở 2) có tổng mức đầu tư gần 145 tỉ đồng Ảnh: Ban Dân dụng và công nghiệp

Mặt trước của trường sau khi hoàn thành Ảnh: Ban Dân dụng và công nghiệp

Trường THPT Thủ Đức (cơ sở 2) sẽ khánh thành năm 2029

Phát biểu chúc mừng nhà trường tại lễ khởi công, ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, cho biết: "Công trình là sự cụ thể hóa các chỉ tiêu mang tính bước ngoặt của nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM (nhiệm kỳ 2025 - 2030), đặc biệt là chỉ tiêu chiến lược đạt 300 phòng học trên một vạn dân trong độ tuổi đi học. Thành phố cũng đang quyết liệt triển khai các dự án đầu tư công trọng điểm".

"Chúng ta không chỉ giải quyết bài toán sĩ số, mà còn phải từng bước chuẩn hóa, hiện đại hóa mạng lưới trường lớp theo hướng thông minh, sinh thái và tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế. Việc đầu tư xây dựng cơ sở 2 Trường THPT Thủ Đức chính là minh chứng sinh động cho chủ trương lớn đó", ông Trần Quang Lâm nhấn mạnh.

Được biết, công trình Trường THPT Thủ Đức (cơ sở 2) thiết kế với mục tiêu trở thành cơ sở giáo dục kiểu mẫu, đáp ứng trọn vẹn các tiêu chuẩn quốc gia về quy hoạch và thiết kế kiến trúc trường học. Về quy hoạch không gian, công trình tổ chức khoa học thành 4 phân khu chức năng chính: Khối học tập gồm các phòng học tiêu chuẩn, thoáng mát, tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên.

Đại diện Chủ đầu tư, đơn vị thi công và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Trường THPT Thủ Đức (cơ sở 2) Ảnh: Q.TRÂN

Ngoài ra, khối phục vụ học tập bao gồm hệ thống phòng thí nghiệm, thực hành bộ môn và thư viện hiện đại, hỗ trợ tối đa việc nghiên cứu, sáng tạo; Khối hành chính – quản trị bố trí khoa học, thuận tiện cho công tác điều hành và giao dịch; Khu thể dục thể thao – sân chơi có khuôn viên rộng rãi, trang thiết bị hiện đại, đảm bảo không gian phát triển thể chất cho học sinh.

Trường THPT Thủ Đức (cơ sở 2) dự kiến sẽ khánh thành, đi vào giảng dạy vào năm 2029.