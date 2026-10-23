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    TP.HCM khởi công mở rộng và cải tạo Trường THPT Nguyễn Du hơn 136 tỉ đồng

    Quỳnh Trân
    Quỳnh Trân
    Với quy mô xây dựng mới cao 4 tầng, gồm 1 trệt, 3 lầu và 1 tầng hầm cùng khu vực được mở rộng, Trường THPT Nguyễn Du (P.Hòa Hưng, TP.HCM) được đầu tư hơn 136 tỉ đồng khi đi vào hoạt động sẽ phục vụ tốt cho công tác giảng dạy và học tập của các thầy cô và học sinh nhà trường.

    Sáng 23.10 tại TP.HCM, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp đã tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng, mở rộng và cải tạo Trường THPT Nguyễn Du tại số 21 đường Đồng Nai, P.Hòa Hưng với tổng mức đầu tư 136,6 tỉ đồng.

    Tham dự lễ khởi công có đại diện Sở GD-ĐT TP.HCM, lãnh đạo UBND P.Hòa Hưng, tập thể giáo viên - nhân viên của Trường THPT Nguyễn Du và các đơn vị đối tác, khách mời.

    TP.HCM khởi công mở rộng và cải tạo Trường THPT Nguyễn Du hơn 136 tỉ đồng - Ảnh 1.

    Ông Nguyễn Phạm Tuấn Minh, Phó trưởng Ban điều hành dự án 3 thay mặt chủ đầu tư phát biểu tại lễ khởi công sáng 23.10

    Ảnh: Q.TRÂN

    Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Phạm Tuấn Minh, Phó trưởng Ban điều hành dự án 3, thay mặt chủ đầu tư chia sẻ sự tự hào và tinh thần trách nhiệm của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp khi được giao nhiệm vụ đầu tư dự án xây dựng, mở rộng và cải tạo Trường THPT Nguyễn Du nhằm góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất giáo dục của địa phương.

    TP.HCM khởi công mở rộng và cải tạo Trường THPT Nguyễn Du hơn 136 tỉ đồng - Ảnh 2.

    Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp cùng các đối tác và khách mời đã thực hiện nghi thức khởi công dự án mở rộng và cải tạo Trường THPT Nguyễn Du

    Ảnh: Q.TRÂN

    "Giáo dục luôn là nền tảng bền vững cho sự phát triển lâu dài. Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp chính quyền, sự phối hợp tích cực của các bên liên quan, cùng với sự đồng thuận của nhân dân địa phương, khi công trình hoàn thành và đi vào hoạt động sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giáo dục địa phương nói riêng và TP.HCM nói chung", ông Nguyễn Phạm Tuấn Minh nhấn mạnh.

    Trường THPT Nguyễn Du sẽ hoàn thành trong vòng 390 ngày

    Theo lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, dự án có móng bè bê tông cốt thép; khung, dầm, sàn, cột, mái bê tông cốt thép kết hợp mái lợp tôn; tường xây gạch không nung khung, dầm, sàn, cột, mái bằng bê tông cốt thép; tường xây gạch không nung ….

    TP.HCM khởi công mở rộng và cải tạo Trường THPT Nguyễn Du hơn 136 tỉ đồng - Ảnh 3.

    Phối cảnh khuôn viên bên trong trường THPT Nguyễn Du mới

    Ảnh: BTC

    TP.HCM khởi công mở rộng và cải tạo Trường THPT Nguyễn Du hơn 136 tỉ đồng - Ảnh 4.

    Dự án xây dựng 28 phòng học mới, 3 phòng chức năng cùng các công trình phụ

    Ảnh: BTC

    TP.HCM khởi công mở rộng và cải tạo Trường THPT Nguyễn Du hơn 136 tỉ đồng - Ảnh 5.

    Trường THPT Nguyễn Du khi hoàn thành

    Ảnh: BTC

    Được biết, dự án khởi công vào sáng nay sẽ xây dựng 28 phòng học mới, 3 phòng chức năng với tổng diện tích sàn xây dựng (bao gồm tầng hầm) hơn 5.000m²; cùng hệ thống máy điều hòa, trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác giảng dạy và học tập... Phần cải tạo các khối công trình còn lại gồm 22 phòng học, các phòng bộ môn, các phòng chức năng, khu hiệu bộ, hệ thống tường rào... 

    Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp cho biết dự kiến công trình mở rộng và cải tạo Trường THPT Nguyễn Du sẽ hoàn thành trong vòng 390 ngày.

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