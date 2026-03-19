Giáo dục

Khởi công 5 trường nội trú ở biên giới Quảng Ngãi, tổng vốn hơn 1.100 tỉ đồng

Hải Phong
Hải Phong
19/03/2026 12:18 GMT+7

Quảng Ngãi đồng loạt khởi công 5 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới, tổng vốn hơn 1.100 tỉ đồng nhằm cải thiện điều kiện học tập và nâng cao chất lượng giáo dục vùng khó khăn.

Sáng nay 19.3, tỉnh Quảng Ngãi đồng loạt tổ chức lễ khởi công, động thổ xây dựng 5 trường nội trú liên cấp tiểu học - THCS tại các xã biên giới gồm Bờ Y, Ia Tơi, Ia Đal, Đăk Long và Đăk Plô. Điểm cầu chính được tổ chức tại xã Bờ Y, kết nối trực tuyến với T.Ư và các địa phương còn lại.

Các đại biểu nhấn nút khởi công, động thổ xây dựng 5 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - THCS tại các xã biên giới ở Quảng Ngãi

Đây là đợt triển khai thứ 2 trong kế hoạch đầu tư hệ thống trường nội trú liên cấp tại khu vực biên giới của tỉnh, với tổng mức đầu tư hơn 1.116 tỉ đồng. Các công trình được xây dựng theo mô hình trường nội trú liên cấp, quy mô từ 700 đến 1.600 học sinh/trường, chủ yếu phục vụ con em đồng bào dân tộc thiểu số.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Y Ngọc, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi, nhấn mạnh việc khởi công 5 trường học tại các xã biên giới là minh chứng rõ nét cho quyết tâm của địa phương trong các chủ trương lớn của Đảng và Chính phủ về phát triển giáo dục vùng khó khăn.

Bà Y Ngọc, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi, phát biểu tại lễ khởi công

Theo bà Y Ngọc, dự án không chỉ mang ý nghĩa đầu tư hạ tầng giáo dục đơn thuần mà còn góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ và củng cố "phên dậu" nơi biên cương Tổ quốc.

"Đây là chủ trương có ý nghĩa chiến lược lâu dài, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực biên giới", bà Y Ngọc nói.

Các trường được xây dựng gắn với việc tổ chức lại mạng lưới trường lớp trên địa bàn, từng bước xóa bỏ các điểm trường lẻ, hình thành các điểm trường tập trung, tạo điều kiện học tập thuận lợi hơn cho học sinh. Đồng thời, mô hình nội trú giúp học sinh ở xa giảm bớt khó khăn trong đi lại, có điều kiện học tập và sinh hoạt ổn định hơn.

Học sinh không phải đi lại vất vả, có nhiều thời gian để học tập

Ghi nhận tại các địa phương, nhiều học sinh bày tỏ sự háo hức khi sắp được học tập trong môi trường mới. Em Dương Hoài Thảo, học sinh lớp 5C Trường tiểu học - THCS Đăk Xú, chia sẻ mong muốn được học trong ngôi trường khang trang, sạch đẹp, có điều kiện tự lập và nâng cao kết quả học tập.

Các em học sinh dự lễ khởi công xây dựng 5 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - THCS tại các xã biên giới ở Quảng Ngãi

Trong khi đó, em Nguyễn Y Thành Ý, học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS xã Đăk Long, cho biết mỗi ngày phải di chuyển khoảng 5 km trên tuyến đường xuống cấp để đến trường. "Khi được học nội trú, em sẽ không phải đi lại vất vả, có nhiều thời gian học hơn", Ý nói.

Tại lễ khởi công, lãnh đạo tỉnh cũng đã trao tặng 40 suất quà cho học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn nhằm động viên các em nỗ lực vượt khó, vươn lên trong học tập.

Ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi (bên phải) và ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi (bên trái) trao tặng 40 suất quà cho học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn

Để đảm bảo tiến độ và chất lượng các công trình, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị thi công thực hiện nghiêm các quy định về quản lý đầu tư xây dựng; tổ chức thi công khoa học, đảm bảo an toàn lao động và bảo vệ môi trường. Đồng thời, các địa phương cần phối hợp chặt chẽ trong công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho quá trình thi công.

Trước đó, trong giai đoạn 1, tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai xây dựng 4 trường nội trú liên cấp tại các xã Mô Rai, Dục Nông, Sa Loong và Rờ Kơi, với tổng mức đầu tư hơn 872 tỉ đồng. Các công trình này hiện đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trước ngày 31.7.2026.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự khởi công trường nội trú vùng biên Đắk Lắk

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự khởi công trường nội trú vùng biên Đắk Lắk

Tại vùng biên giới tỉnh Đắk Lắk, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã dự lễ khởi công xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS với tổng vốn đầu tư 250 tỉ đồng, tiếp sức cho hơn 1.300 học sinh địa phương.

