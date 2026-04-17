Giáo dục

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa dự lễ khởi công trường học ở Đồng Tháp

Thanh Quân
17/04/2026 17:05 GMT+7

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa vừa có chuyến công tác và dự lễ khởi công trường học tại xã Tân Đông, tỉnh Đồng Tháp.

Ngày 17.4, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ khởi công, động thổ xây dựng Trường tiểu học Tân Đông, xã Tân Đông (Đồng Tháp).

Tham dự chương trình có đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại lễ khởi công Trường tiểu học Tân Đông (xã Tân Đông, tỉnh Đồng Tháp)

ẢNH: THANH QUÂN

Đây là công trình trọng điểm, có ý nghĩa thiết thực đối với sự nghiệp giáo dục địa phương; đồng thời thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng và chính quyền tỉnh Đồng Tháp đối với người dân.

Dự án Trường tiểu học Tân Đông có tổng mức đầu tư 49 tỉ đồng, từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Binh đoàn 20. Công trình được đầu tư xây dựng đồng bộ, hiện đại, khang trang với các hạng mục khối phòng học, khối nhà làm việc, nhà đa năng, nhà ăn và các cơ sở vật chất phụ trợ kèm theo.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Trường tiểu học Tân Đông

ẢNH: THANH QUÂN

Khi hoàn thành, công trình sẽ đáp ứng nhu cầu học tập của con em địa phương, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Đây cũng là công trình có ý nghĩa thiết thực trong việc củng cố "thế trận lòng dân", tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa quân đội với nhân dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân trên địa bàn.

Phát biểu tại lễ khởi công, đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chia sẻ, việc khởi công xây dựng Trường tiểu học Tân Đông không chỉ là dựng nên một công trình giáo dục, mà còn xây dựng niềm tin, ươm mầm cho thế hệ trẻ. Đại tướng yêu cầu lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ với Binh đoàn 20 và các đơn vị thi công trong suốt quá trình xây dựng dự án; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện để công trình được triển khai nhanh chóng, hiệu quả.

Khởi công 5 trường nội trú ở biên giới Quảng Ngãi, tổng vốn hơn 1.100 tỉ đồng

Quảng Ngãi đồng loạt khởi công 5 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới, tổng vốn hơn 1.100 tỉ đồng nhằm cải thiện điều kiện học tập và nâng cao chất lượng giáo dục vùng khó khăn.

